Vence Andy Ruiz a Luis Ortiz por decisión unánime

Durante la justa el excampeón mundial derribó en tres ocasiones a su contrincante

Andy Ruiz derribó a Luis Ortiz tres veces en el camino a la victoria por decisión unánime el domingo por la noche, dando un paso clave hacia la oportunidad de convertirse nuevamente en campeón mundial de Pesos Pesados de la CMB.

Los jueces puntuaron el combate 114-111, 114-111 y 113-112 para Ruiz. The Associated Press también tuvo a Ruiz 114-111, con las caídas marcando la diferencia.

El ex campeón mundial de tres divisiones, Abner Mares, también peleó por un empate mayoritario con Miguel Flores, en el regreso del tricolor tras una ausencia de cuatro años en el ring en la función de la Crypto.com Arena en Los Ángeles. El peso ligero Isaac “Pitbull” Cruz luego detuvo a Eduardo Ramírez en el segundo asalto con dos caídas feroces.

En el evento principal, Ruiz (35-2, 22 KOs) tuvo todos los grandes momentos mientras vencía por decisión a Ortiz (33-3), dos veces retador al título mundial. El nativo del sur de California derribó a Ortiz, de 43 años, dos veces en el segundo asalto y nuevamente en el séptimo, pero su oponente cubano golpeó con mayor precisión durante largos periodos de relativa inactividad para ambos boxeadores.

“Trabajé muy duro para esta pelea, porque sabía que él es un guerrero y golpea fuerte”, dijo Ruiz. “Pensé que hice un hermoso trabajo manejando su presión y también presentándome”.

Ruiz logró una de las mayores sorpresas en la historia reciente de los pesos pesados cuando le quitó los tres cinturones de campeonato a Anthony Joshua en 2019, solo para perderlos ante su oponente británico seis meses después.

Ruiz había peleado solo una vez desde entonces, pero se volvió a dedicar a entrenar con la esperanza de obtener otra oportunidad por los cinturones.