Vence América a las Chivas 2-1, gana el Clásico Nacional y es líder

Con anotaciones de Henry Martin y Alejandro Zendejas, las Águilas se hacen del Clásico Nacional y buscan terminar en el primer puesto; Chivas se jugará la vida ante Cruz Azul

Una nueva edición del Clásico Nacional que se pinta de Azulcrema. En el Estadio Azteca, América se quedó con el partido al vencer 2-1 a Chivas. Con tantos de Henry Martín y Alejandro Zendejas, que dieron el triunfo al líder general, por la visita descontó Cristian Calderón.

El inicio del partido para América no pudo ser mejor. Después de tres saques de banda consecutivos en campo rival, vino una jugada individual de Henry Martín en donde se metió al área y fue derribado por Luis Olivas. Al 3′ vino el disparo desde los once pasos de Martín y lo hizo bueno. Marcó al ángulo derecho y el alcance de Jiménez no fue suficiente.

Chivas respondió al minuto 10′ en un lejano disparo de tiro libre de Alexis Vega que terminó pasando muy cerca de la portería de Guillermo Ochoa. El partido bajó en ritmo y fue hasta el 35′ que vino una de peligro más. Con pelota que cedió Jonathan Rodríguez a Diego Valdés, le pegó de fuera del área y apareció atrás con gran atajada Miguel Jiménez.

Hubo gran ritmo en la recta final del primer lapso, Alexis Vega intentó en un disparo de larga distancia que fue contenido por Ochoa al sacarlo por un costado al 38′. América tuvo una más al 42′, apareció Diego Valdes con trazo filtrado para Alejandro Zendejas que dentro del área disparó a gol, pero atajó atrás Jiménez.

Para el segundo tiempo, América volvió a tener efectividad en el arranque del juego y aumentó la ventaja al 50′. Emilio Lara metió centro desde la derecha, Henry Martín bajó la pelota dentro del área. Le quedó a Alejandro Zendejas que controló de pecho y cruzó su remate para poner el segundo gol de la noche.

No podía faltar la polémica en el Clásico Nacional y llegó al 54′. En tiro de esquina por izquierda de Alexis Vega, cabeceó a primer poste Sergio Flores y llegó una gran atajada de Guillermo Ochoa. Sin embargo, hubo revisión silenciosa del VAR y se terminó dando por buena la marcación inicial de no gol.

Chivas ya había tocado la puerta y terminó descontando el marcador al 62′ en jugada de pelota parada. Cobró tiro libre por derecha Alexis Vega, peinó el jugador de América Jonathan Rodríguez y le terminó llegando a Cristian Calderón que tenía segundos en la cancha y empujó el esférico para descontar el marcador.

En la recta final del encuentro, América terminó perdonando el tercer tanto de la noche. Al 81′ Diego Valdés buscó sorprender con un remate bombeado sobre Miguel Jiménez, la pelota quedó en un cabezazo de Federico Viñas que pegó en el travesaño y Guadalajara se salvó.

Ambos equipos tendrán actividad a media semana cuando vayan a Estados Unidos a jugar encuentros de Leagues Cup Showcase el próximo miércoles. Y el fin de semana se verán las caras una vez más en amistoso en Atlanta. En la última jornada Chivas estará visitando una vez más el Estadio Azteca, ahora al Cruz Azul. América cerrará como visitante ante Puebla.