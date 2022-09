Vecinos de la calle Narbona piden concluir trabajos tras dos años de espera

Los trabajos fueron realizados por la Sedatu y el Implan, y se realizarían desde la calle Gastón Madrid hasta el Parque Infantil, sin embargo solo causaron más destrozos

Vecinos de la calle Narbona entre Morelia y bulevar Luis Encinas en la colonia Centro exigen atención de las autoridades federales o municipales para solucionar el problema que enfrentan de vialidades intransitables para peatones y automovilistas, ocasionadas por un proyecto fallido de ciclovía.

Hace dos años, autoridades federales determinaron hacer una ciclovía a nivel de banqueta en la estrecha calle Narbona, pero al ampliarla ocasionó que quedara como un callejón y de doble sentido.

El proyecto de ciclovía corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con asesoría del Instituto Municipal de Planeación y del Espacio Público (Implan), y sería desde la calle Gastón Madrid hasta topar con el Parque Infantil.

Sin embargo, lo que sería una ciclovía modelo solamente ocasionó afectaciones para los vecinos, al hacer más amplia la banqueta destrozaron el pavimento y no lo repusieron dejando pedazos de asalto intransitables, no consideraron las corrientes de agua que hay en el sector provocando inundaciones en las viviendas en la temporada de lluvias porque las alcantarillas colocadas no son funcionales.

Los vecinos comentaron que la obra se realizó por lo menos tres veces, observaban que avanzaba la construcción y después la modificaban, por lo duró mucho tiempo en terminarse y recursos desperdiciados, en vez de utilizarse en otras acciones.

“La misma obra la construyeron mínimo tres veces, la levantaban y luego otra vez la destruían para levantarla de nuevo, es una lástima”, destacaron.

Cuando construían la ciclovía les ocasionó muchas molestias por la tierra y lodo que se formaban; además, los obreros solicitaban el uso de energía eléctrica a cada rato, pero se creía que la obra quedaría bien con una buena pavimentación y finalmente fue todo lo contrario.

Los vecinos expresaron que desde que se hizo la ciclovía no han visto ningún ciclista usarla, ningún residente o visitante del sector la utiliza.

Para empezar nadie se atreve a transitar por esa calle, es tan estrecha de doble sentido y totalmente destrozada, la ciclovía pasa a un segundo término, solamente se observa como una banqueta amplia, resaltaron.

Exigen a las autoridades que le correspondan solucionar la problemática, acudieron al Ayuntamiento de Hermosillo y le manifestaron que hasta que pasaran las lluvias podrían intervenir en las calles, pero ya tienen dos años batallado con la situación y no se ven visos o interés de resolver el conflicto.