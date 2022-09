Ve Ochoa a México como “El caballo negro” en el Mundial de Qatar 2022

El guardameta del TRI aseguró que el representativo azteca debe de ser la sorpresa, a pesar del complicado grupo ante Argentina, Polonia y Arabia Saudita

Guillermo Ochoa, guardameta de la Selección Mexicana, exhortó al combinado nacional a ser la sorpresa, “el caballo negro” de la Copa Mundial de Qatar 2022, pese al complicado grupo que comparte con Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

El rol que debemos asumir es el de todos los mundiales, no creernos más de lo que somos hasta el día de hoy. Como selección nos tocan sorteos y grupos difíciles, pero somos capaces de superarlos, México debe ser sorpresa, nos somos favoritos ni para ganar el Mundial, por eso hay que dar la sorpresa, la campanada, ser el caballo negro. Claro que uno se ilusiona con ser campeón, lo voy a pelear, no será sencillo, pero tengo esa claridad de que somos una selección que históricamente hemos llegado”, dijo el guardameta en conferencia virtual desde Los Ángeles.

De cara a los duelos amistosos que sostendrá el Tri ante Perú y Colombia, Ochoa apuntó a escribir un nuevo capítulo personal que sea mejor que sus otros Mundiales.

Para mí el juego contra Brasil (en 2014), por la atajada (a Neymar), es un día bonito para recordar porque marcó un antes y después en mi carrera. Y también ganarle a Alemania (en Rusia 2018), fue único porque en el papel se veía imposible, ojalá en Qatar tengamos ese momento que los supere”, agregó el portero del América.

Sobre las expectativas que rodean a la selección, Ochoa aseguró que el combinado tricolor se encuentra estable al interior y convencido de que se puede mejorar.

De puertas para adentro el grupo está bien, estoy convencido del trabajo hecho, con autocrítica de cosas malas y tratando de mejorar. Me quedo con el mensaje de la gente, de lo que veo en la afición, lo veo en la calle cuando me piden una foto, veo a la gente contenta e ilusionada por el Mundial. quiero que salgan al ángel y festejen, al pensar en el mes patrio, se me viene a la cabeza que es el Mundial, sé que la gente estará con nosotros”, sentenció.