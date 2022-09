También en la Universidad de Sonora participan cuatro mil 716 personas en simulacro

La Universidad de Sonora se sumó al Simulacro Nacional de Protección Civil en el marco de los sismos ocurridos en septiembre del 1985 y 2017 en la Ciudad de México, donde con un tiempo aproximado de cinco minutos se logró evacuar a estudiantes, personal docente y administrativo de todas las áreas del campus.

El coordinador de Seguridad Universitaria del alma mater, David Fontes Domínguez, dijo que como parte de este ejercicio se cerraron los accesos y se suspendió la circulación de vehículos al interior del campus a partir de las 09:45 horas, y por un lapso de 15 minutos para llevar a cabo el simulacro de evacuación y no se registraran incidentes.

Explicó que previo a este ejercicio se informó a la comunidad universitaria para que estuviera pendiente ya que el último simulacro se realizó en el 2019.

“Son tres generaciones que no conocían la universidad, no conocían las instalaciones, por eso para nosotros era muy importante qué se llevará a cabo este ejercicio masivo en la comunidad universitaria. La parte académica también se involucró tanto para que los estudiantes conocieran las áreas, evacuaran y no resultaran incidentes”, mencionó.

Este ejercicio se llevó a cabo en los seis campus de la Máxima Casa de Estudios de Sonora, y hasta el último corte realizado a las 10:24 horas, la Unidad Regional Centro, campus Hermosillo tenía el dato de cuatro mil 716 personas que participaron en este simulacro, y Cajeme 124.