Suspende Justin Bieber el resto de su gira por salud mental

Este martes, el intérprete de “Sorry” lanzó un comunicado para decirles a sus fans que su gira Justice World Tour sería suspendida hasta nuevo aviso

El cantante canadiense Justin Bieber suspendió su gira mundial para darle prioridad a su salud mental y física, según informó el artista mediante sus redes sociales.

Este martes, el intérprete de “Sorry” lanzó un comunicado para decirles a sus fans que su gira Justice World Tour sería suspendida hasta nuevo aviso debido al estado de salud del cantante.

El comunicado, firmado por Bieber, reveló que el padecimiento de Síndrome de Ramsay-Hunt, que presentó hace unos meses y que le provocó una parálisis facial, le dejó secuelas en su salud.

Esta situación ocurrió luego de que el cantante se presentara en el Festival Rock In Río en Brasil, donde dijo haber puesto su mayor esfuerzo para sus fans.

“Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me doy cuenta de que necesito hacer de mi salud una prioridad en este momento”, declaró Bieber en el comunicado.

“Me voy a tomar un descanso de las giras por el momento. Estaré bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”, siguió.

Por su parte, el portal TMZ, reportó que la salud mental del cantante es una de las cuestiones que impidió que el resto de la gira continuara con normalidad.

La gira del intérprete de “Baby” aún tiene un aproximado de 70 fechas agendadas en los continentes de América, Africa y Europa.

Después de la presentación que realizó en Brasil, Justin Bieber continuaría su paso por Latinoamérica con un show que estaba agendado para este 7 de septiembre en Chile. Además de un par de conciertos en Argentina los días 10 y 11, y su regreso a Brasil con dos conciertos más, los cuales ya fueron suspendidos.

Debido al comunicado, las seguidoras latinas del cantante realizaron diversas publicaciones en redes sociales de tristeza debido al anuncio, otras mostraron su apoyo hacia la decisión de Bieber.

Hasta el momento se desconoce si Bieber retomará la gira en un futuro o bien, si la cancelará por completo.