Suma el Atlas su décima derrota

Atlas está terminando un torneo de terror. En su penúltimo juego en la fase regular del torneo Apertura 2022, sumó su décima derrota al caer 2-0 ante el Monterrey.

Al ya no tener ninguna posibilidad de obtener un lugar en el Repechaje, el Atlas entró a la cancha del BBVA con la misión de sumar para mejorar su posición, pero al final su ilusión se esfumó.

Para el juego ante el Monterrey, el técnico del Atlas, Diego Cocca, formó un once mezclado con elementos experimentados como Camilo Vargas, Martín Nervo, Aníbal Chalá, Luis Reyes y Julián Quiñones, y otros canteranos como Gaddi Aguirre, Edyairth Ortega, Edgar Zaldívar, Ozziel Herrera, y el refuerzo de este torneo, Alberto Ocejo.

El Atlas comenzó especulativo tomando precauciones para no regalar espacios ante los Rayados de Víctor Manuel Vucetich que lucían superiores.

Pero conforme transcurrieron los minutos, a Monterrey se le complicaba diseñar jugadas de peligro, y hasta el 18´ fue Claudio Kranevitter el que se animó a sorprender al portero del Atlas, Camilo Vargas, pero el balón pasó por encima del travesaño.

Dos minutos después, Alberto Ocejo dio sus primeros avisos, pero el portero Esteban Andrada lo interceptó.

El Atlas comenzó a ganar terreno, y al 36´ Julián Quiñones se quitó a tres defensas y cedió para Alberto Ocejo, quien tiró a puerta, pero Esteban Andrada atajó espectacular.

La segunda parte lejos de mejorar bajó la intensidad de parte ambos equipos, y fue hasta la recta final cuando Monterrey pisó más el área del Atlas por medio de Rodolfo Pizarro, Rodrigo Aguirre y Maxi Meza, pero a los tres les falló la puntería en sus tiros.

Pero Atlas no resistió más con un centro de Maxi Meza para el remate de cabeza de Sebastián Vegas al 79´, que representó el 1-0.

Ya con el ánimo resquebrajado, la zaga del Atlas dio concesiones y Jesús Gallardo definió de cabeza el 2-0 al 82´.