Sufre Cruz Azul séptima derrota en el torneo; Son superados por los Rayados 3-2

En forma definitiva, la Máquina perdió la oportunidad de meterse en zona de Repechaje

Cruz Azul no reacciona y con varias fallas a la defensiva sumó su séptima derrota del torneo tras caer 3-2 ante Rayados, con lo que perdió la oportunidad de meterse en zona de Repechaje.

El conjunto regio hizo trizas a la zaga de la Máquina en el primer tiempo, el equipo no funcionó pese a los ajustes que hizo el técnico, Raúl Gutiérrez.

En la primera triangulación del encuentro, Jesús Gallardo puso el 1-0 tras un pase de Germán Berterame, y a partir del minuto 17 puso a los celestes a sufrir.

Diez minutos después, con un tiro de media distancia, Luis Romo incrementó el castigo para el 2-0.

Por varios minutos, Rayados se adueñó del balón e hizo ver mal a los capitalinos.

Al 29′, Carlos Rotondi sacó la casta y anotó el 2-1 que ayudó anímicamente a los visitantes para tomar aire y agrupar sus piezas.

Para el complemento salieron con otra idea y una nueva actitud, pelearon por el esférico y sorprendieron con un gol de vestidor de parte de Uriel Antuna, quien emparejó los cartones al 48′.

Con las acciones niveladas parecía que la Máquina podría sacar la cara para pelear de tú a tú con uno de los líderes del torneo, pero una vez más las fallas defensivas le pasaron factura al conjunto dirigido por “El Potro” Gutiérrez.

Germán Berterame anotó el 3-2 al 64′ y con ello evitó que Cruz Azul soñara con salir de una crisis que parece no tener fin.