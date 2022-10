Echan tráiler encima a yaquis

Echan tráiler encima a yaquis…Y lo que se veía venir ya está ocurriendo en los ilegales bloqueos que realizan los de la tribu yaqui en la carretera federal de Cuatro Carriles, como es el que ya se estén suscitando hechos violentos propiciados por la desesperación de quienes son extorsionado$ al cruzar por la zona de Vícam, como lo exhibe el que ahora un trailero les echara el camión encima. ¡De ese pelo!

Tan es así que para prueba está un video de 17 segundos que se hizo viral al circular en las redes sociales, donde se observa que un chofer de uno de esos tractocamiones se salió del carril para intentar atropellar a un grupúsculo de extorsionadores de esa etnia que tienen colocado un retén en la entrada Norte de esa población étnica, quienes después de pasada la sorpresa respondieron de forma violenta al golpear el vehículo. ¡Zaz!

Sin embargo lo que es el camionero logró evadirlos, evitando pagar la cuota de míninimo $100 pesos que les exigen por transitar por ese bloqueo, que es uno de los varios que mantienen en esa área, con el pretexto que es una forma de protestar contra el Gobierno, o la Federación, dizque porque no les dan respuesta a sus demandas de servicios básicos, cuando lo cierto es que hasta un llamado Plan de Justicia Yaqui ya les crearon.

No osbtante y que ante esa enésima agresión, porque ya son algunistas las que se han registrado, pero no a ese grado, el que terminó por “escupir para arriba”, es el secretario de la autoridad tradicional de Tórim, Patricio Varela Martínez, al salir con que ya se están haciendo las investigaciones correspondientes, según esto porque se trata de un grupo que realiza esas bloqueadas sin el aval de los “jefes pluma blanca”. ¡Ñácas!

Pero con lo que Varela Martínez confirmó todo lo malo que se ha dicho de ellos, y con sobrada razón, es al expresar que: “Son bloqueos clandestinos que no están autorizados por nadie, sí es gente de la tribu, pero no están autorizados, nosotros batallamos mucho con esa gente para que no estén ahí, son personas que no quieren trabajar y que quieren estar molestando a los usuarios de la carretera”. ¡Así la desfachez!

Y más al rematar diciendo que: “Esos que están ahí en Vícam son puros vagos que no han entendido, de alguna o de otra forma vamos a lograr que entiendan para que no se estén poniendo ahí”, eso al tacharlos de ser personas agresivas y conflictivas, pero “pos” la “autoridad” bien gracias, tal vez esperando a que ocurra una desgracia, y más por como el “Prejidente”, Manuel López Obrador, les ha seguido $olapado esas tranza$.

En duda los médicos cubanos…A partir de lo que se ha anticipado y elucubrado, tocante a la llegada de unos 500 médicos cubanos a México para reforzar la atención de salud, sí que le estarán “echando mucho ojo” a los primeros 15 que acaban de arribar al Hospital General de Cananea, por aquello de que se dice que más que venir a curar, lo que harán es adoctrinar políticamente. ¡A ese punto la famita que les han creado!

Es por eso que los asegunes no se hicieran esperar ante el arribo de esa decena y media de galenos procedentes de Cuba, quienes forman parte del sistema IMSS-Bienestar y que es una de las acciones del Plan de Justicia para esa Ciudad del Mineral, a quienes les diera la bienvenida el secretario de Salud, José Luis Alomía, en el marco de un acto protocolario en el que se les vistiera con batas blancas y el logo del Seguro.

Se trata de seis varones y nueve mujeres profesionales de la salud, siendo dos internistas, tres neurólogos, dos cirujanos generales, un doctor intensivista, un oftalmólogo, un traumatólogo y un otorrinolaringólogo, mismos a los que se les que hizo un recorrido por las diferentes áreas del nosocomio donde desempeñarán sus labores, con el fin de que checaran el dato, y además para presentarlos. ¡Así la parafernalia!

Por ser una ceremonia en la que a Alomía Zegarra le aflorara el discurso de las Cuarta Transformación que siempre está viendo por el espejo retrovisor, o hacia el pasado, al manejar que las políticas públicas de administraciones anteriores no permitieron generar doctores especialistas para cubrir las necesidades de demanda especializada en los hospitales de la República Mexicana y el Estado. ¡De ese tamaño!

Aun y cuando es una “escupida pa´rriba” de Alomía, a no ser y que ya se le haya olvidado que también perteneció a ese sistema al que ahora está criticando, por entre otras cosas haber sido director de Salud Municipal de Hermosillo en el trienio de Alejandro López Caballero. ¡Ni más ni menos!

Que ¡“hace el oso”! funcionaria…Quien vaya que está pecando de burocrática es la ahora funcionaria y ex activista animalera, Carolina Araiza, por la postura que asumiera ante la fatal agresión de la que acaba de ser blanco un oso negro en Cumpas, después de que a través de un video en las redes sociales se diera a conocer que apareció corriendo por las calles de ese municipio, hasta ser sacrificado a balazos. ¡Palos!

Porque para empezar la ex vocera de la organización “Pata de Perro” y hoy directora de Protección y Bienestar Animal del Gobierno del Estado, salió con que por tratarse de una especie protegida ante el riesgo de extinción, es por lo que las autoridades federales son las que deberán llevar a cabo las investigaciones para el deslinde de responsabilidades y ubicar al o los culpables de ese comentado deceso. ¡De no creerse!

O séase que de buenas a primeras lo que es Araiza Sánchez luego “se lavó las manos” ante ese atentando contra la fauna, aunado a que se puso a dar el consejo preventivo, pero quedándose sin él, al ventilar que en esos casos debe darse aviso a la instancia de Protección Civil de la localidad que corresponda, cuando lo cierto es que no en todas hay, y es por eso de esa letal reacción ante el temor que genera un animal de esos.

Ya que desde un cómodo escritorio como en el que ahora está Carolina cobrando un sueldazo se pueden decir muchas cosas, con el fin de orientar a los apanicados habitantes de esas alejadas municipalidades en las que bajan especies salvajes, pero muy diferente es el topárselas de frente, de ahí que lejos de preocuparse en capturarlas para regresarlas a su hábitat, lo que quieren es no ser agredidos por esas fieras. ¿Qué no?

Y es que para empezar y acabar pronto lo que es Araiza ni tan solo a promovido una campaña de prevención en ese sentido, para que la población sepa como actuar ante una contingencia de esas, por no haber un conocimiento al respecto, y es por lo que actúan por instinto para salvaguardar la vida de las familias, y en especial la de los niños, antes que pensar en que podrían pasar 9 años en la cárcel por una muerte de esas.

Mientras que lo que son los de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) están igual de “verdes”, o ineficientes, como lo exhibieran por medio del vocero de esa dependencia, un tal Luis Arvayo Gálvez, por como una vez más denotara su ignorancia en esos menesteres, como antes con el caso del puerto de Yavaros, donde un tiburón matara a un pescador, por el desconocimiento que pusiera de manifiesto.

En tanto que los de la Fiscalía General de Justicia del Estado “no hacen malos quesos”, al por su parte salir con el cuento de que hasta el crimen organizado podría estar implicado en ese sacrificio de un osezno.

Ahora escoltarán a los del Inegi…Para que vean el como ya está la condición de inseguridad en la Entidad, resulta y resalta que la Policía Estatal ya no sólo estará escoltando a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), después de la emboscada de la que fueran blanco, con un saldo de dos muerto y un par de herido, sino ahora también a los encuestadores del INEGI. ¿Cómo ven?

Al ser una acción de prevención que evidencia que a ese grado de temor ya se está llegando en el Estado, como para que al personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) le estén brindando ese acompañamiento policíaco para lo que será el levantamiento del Censo Agropecuario Nacional 2022 que tendrá lugar en la zona rural, derivado de que vale más prevenir que volver a lamentar. ¡Pácatelas!

Pues de acuerdo a lo adelantado por la representante estatal del INEGI, Miriam Guadalupe Villegas Vega, desde el 19 de septiembre y hasta el 30 de noviembre del año en curso se estarán coordinando con la Secretaría de Seguridad Pública, con el fin de proteger a las 318 personas que participarán en el operativo de ese trabajo de campo para censar a ese sector económico, a raíz de las áreas alejadas en que opera. ¡Órale!

Para el caso dan cuenta que han definido una estrategia para tenerlos monitoreados, que contempla la creación de grupos de comunicación directa con la corporación policial; así como el aviso a la línea del 911 sobre los recorridos diarios que realizarán los equipos; aunado a que proporcionarán la información de los números de placas de los automóviles en los que se desplazarán por los campos y brechas. ¡Qué tal!

En lo que es un plan preventivo que viene a confirmar que a ese punto ha llegado ya el ambiente inseguro que se vive en la mayoría de las localidades serranas, al igual como en el Norte y Sur de la región sonorense, por la evidente presencia del crimen organizado, y que hiciera crisis por el atentado del pasado 6 de septiembre contra los empelados de la CFE, y más porque ni siquiera ha sido resuelto, por lo que así está la impunidad.

