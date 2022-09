¡Retoma FGR el Caso CFE!

Por fin actúa titular de SEC

Está en veremos funcionaria

Protestan por mal transporte

¡Retoma FGR el Caso CFE!…Y contra todo lo que se pudiera pensar, pero el que volvió a hablar sobre el Caso CFE, es el delegado de la FGR, Francisco Sergio Méndez, para ventilar que en torno al ataque que sufrieran cuatro trabajadores de esa paraestatal el pasado 6 de septiembre en la carretera Hermosillo-Yécora, con un saldo de dos muertos y un par de heridos, ya hay seis líneas de investigación. ¡De ese pelo!

Pues contrario al hermetismo que caracteriza a las labores investigativas de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que es Sergio Méndez de nuevo dio color sobre ese mortífero atentado, para en esta ocasión apuntillar que no se ha descartado ninguna de las hipótesis abordadas hasta ahora, incluida la que abrieron por una posible relación entre empleados y personas que realizan actividades ilícitas. ¡Vóitelas!

Ante lo que podría deducirse que sí que están teniendo efecto las acciones de presión que han venido realizando los compañeros de los “linieros” acribillados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes apenas el pasado fin de semana llegaron al grado de realizar una marcha para exigirle a las “autoridades” el esclarecimiento de ese ataque armado que a todo mundo conmocionara, y no es para menos.

Y es que días antes también ya habían colocado unas mantas con visos de protesta frente a las céntricas instalaciones de la “Comisión”, localizadas en las calles Matamoros y San Luis Potosí, en las que aparecían las fotos de las víctimas, Luis Figueroa y Juan Encinas, y con la misma exigencia de justicia, por aquello de que el tiempo pasa, como dice la famosa canción, y continúan sin ver nada claro. ¡De ese tamaño!

Luego entonces eso podría llevar a entender el porque Francisco Sergio nuevamente saliera a escena para también reiterar que: “Hay órdenes de aprehensión, va a haber detenciones, estamos en ese proceso puntualizando la ubicación, de que va a haber responsables, va a haber, eso no va a quedar impune. Vamos a hacer todo lo posible jurídicamente hablando para que esto camine y camine mejor, vamos bien, vamos bien”.

Eso en base a la media docena de causales que indagan, al presumirse que una o varias de ellas pudieran haber ocasionado esa rafagueada con la que los emboscaran en las cercanías de la localidad serrana de Ónavas, porque según esto llegado el momento darán a conocer el desenlace, a partir de que unas ya van muy avanzadas, en tanto que otras han salido a partir de los datos de prueba que han aflorado. ¡Así el dato!

Aunque la cruda realidad de esas indagaciones, es de que hasta ahora los de la FGR ni siquiera han determinado el origen delictivo de los sujetos que están señaladas como presuntos responsables, o el grupo criminal al que pertenecen, lo que resulta por demás incongruente, si se toma en cuenta que hasta ya anunciaron que ya están en su búsqueda, pero sin ubicar “la cuadra” de la que son. ¿Cómo ven?

Es por lo anterior que lo único cierto de todo eso, es que como consecuencia de esos hechos violentos, lo que es el personal de la CFE está recibiendo protección policial en cada una de las salidas que hacen a campo abierto para llevar a cabo su chamba y de esa formar tratar de evitar que vuelvan a ser blanco de una tracatera, pero tan fea vieron la cosa, que hasta ya hay quienes están renunciando a esa dependencia eléctrica. ¡Zaz!

Por fin actúa titular de SEC…En el que sí que aplica aquello de que, ¡vale más tarde que nunca!, es en el conflicto de la Secundaria General No 2 Cajeme, porque tras tres meses de protestas por parte de los maestros y padres de familia contra la directora, Alma Delia Sanabria Yuriar, lo que es el lento titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, por fin optó por removerla. ¡Tómala!

Con lo que se demuestra que Grageda es de los que no cae luego luego en cuenta de los problemas, como lo exhibe el que “la pensara mucho” para “cortar por lo sano”, o reubicar a Sanabria Yuriar, a pesar de que desde el pasado 13 de junio “la habían puesto en capilla”, y no precisamente por hacer bien las cosas, y es que de haberse actuado a tiempo se habrían evitado muchas manifestaciones, y hasta el cierre de calles. ¿Qué no?

Pero lo que es a los de la SEC no les quedó “díotra”, después de que desde el 21 del presente mes patrio los profesores le impidieron el paso, o acceso al plantel Alma Delia, como una forma de protestar pero sin afectar las clases, y es hasta cuando se dignaron a instalar una mesa de negociaciones, en la que se comprobó que ya se había convertido en la manzana de la discordia, por la forma en la que se excedía en sus funciones.

No en balde es por lo que así estuvo el tache final que le pusieron a Sanabria, porque lo que menos le achacaban era el conducirse con una conducta inapropiada y el hacer asignaciones de trabajos fuera del horario laboral, sumado a que adoptaba una conducta déspota y prepotente, y es que las mayorías no podían estar mal al señalar su mal actuar, lo que en nada la abonaba al buen desarrollo de las actividades escolares.

Sin embargo y a la clásica lo que es a la directiva renunciada nomás la cambiaron de área, al trascender que pasó a formar parte de la Zona Escolar Siete, a cargo de un tal profesor, Fausto Blanco, en donde hará las veces de “comisionada”, ¿o “avidadora?; en tanto que la dirección de la mencionada Secundaria de manera interina quedó a cargo del subdirector, en lo que se designa al que habrá de ocupar esa posición. ¡Órale!

Está en veremos funcionaria…A la que tal parece que no le han informado que ya tiene sus días contados como diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, es a Brenda Córdova Bussani, quien es la actual suplente de la legisladora propietaria con licencia, Lirio del Castillo Salazar, quien todavía cobra como titular del Instituto de Movilidad y Transporte estatal. ¡Qué tal!

Toda vez que lo que es hasta ayer Córdova Bussani dijo desconocer las versiones que hay, tocante a que del Castillo Salazar podría estar por dejar el citado “hue$o” que ocupa en el Gobierno del Estado para regresar a su curul en la Cámara de Diputados, luego de que “no diera el ancho”, al aceptar que lo único que ha sabido al respecto, es por lo que se ha manejado en las redes sociales y los medios de comunicación. ¡De ese vuelo!

Para el caso es que expresara que: “No, no, no hay nada es oficial, a mí no me han comunicado nada, mientras ella no me lo diga o no me lo digan de Secretaria todo son rumores, sí se desató ahí en el Congreso muy fuerte, pero o sea desconozco”, con lo que se evidenció que la tienen “muy fuera de la jugada”, porque no se pude pasar por alto que cuando el río suena, es que algo más que agua podría llevar. ¡Mínimo!

Derivado de que dan cuenta que el sentir que hay, es de que Lirio Anahí nomás “no pudo con el paquete” que le representó el manejo de la operatividad transporteril, por como de entrada luego luego “chocó” con los transportistas, por para nada tener un trato amable, sino todo lo contrario, y es por lo que manejan que podría ser de los primeros funcionarios estatales a los que se especula que están por “pedirles la bola”, entre otros.

No obstante lo que es Brenda asegura que ella sigue trayendo agenda, tan es así que adelantara que para el próximo 11 de octubre ya está afinando lo que sería su 1 Informe Legislativo, como lo marca la norma, y cuya difusión iniciará el 4 de ese mismo mes, como si eso fuera impedimento para que de un momento a otro le dijeran “quítate que ahí te voy”, de llegar a confirmarse la salida de del Castillo, que es lo más probable.

Protestan por mal transporte …Para que vean a que grado ya llegó la desesperación de los usuarios por el pésimo servicio de los camiones urbanos, ahí tienen que ayer en Guaymas bloquearon diferentes vialidades, entre ellas la transitada avenida Abelardo L. Rodríguez, para pedir la presencia del Delegado del Transporte, Misael Nápoles, y que entre otras cosas solucione las fallas que hay en la ruta Miramar. ¡Ñácas!

Así tuvo lugar esa rebelión con la que se provocó un caos vehícular, ante la nulidad que ha sido el tildado de burocrático de Nápoles Cañedo, al denunciar que hasta ahora no ha operado en consecuncia, por la forma en que ha ignorado los oficios y firmas que le han hecho llegar, a fin de que resuelva las crecientes irregularidades imperantes, de ahí que las manifestantes amenzaran con ir a “echarle montón” a su oficina.

Ya que por casi una hora los inconformes secuestraron varias ruleteros en el sector del callejón, ubicado entre las calles 19 y 20, en las inmediaciones de la Central Camionera, afectando a los estudiantes de Itson, Cobach y Vizcaya que se dirigían a sus centros educativos, por lo que llegó el momento en que hubo hasta connatos de enfrentamiento, de ahí que interviniera incluso el Ejército, y no sólo los agentes de Tránsito. ¡Palos!

Ciertamente que no es para menos que a ese extremo haya llegado la molestia de los pasajeros, y esta vez en especial la de las trabajadoras del servicio doméstico que laboran en la zona residencial de Miramar, por ser las que eran mayoría al quejarse de que las unidades de transporte están en muy malas condiciones, y es por lo que “se quedan tiradas en todos lados”, aunado a que manejan horarios que los concesionarios imponen.

Más menos así está esa enésima “puesta de dedo” que le están dando, por como reiteradamente perjudican al pasaje, al abundar los casos en los que ni con el recorrido de toda la ruta cumplen, pero lo que es el desligado ¡bien gracias”, por conducirse sin que nadie le marque el alto, en lo que es oooootro punto malo para la del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado, Lirio del Castillo, quien por algo dicen que ya va de salida.

