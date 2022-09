¡Que ya no abu$ará el PT!

Siguen los tóxicos derrames

Va morir engañado AMLO

Hacen reaccionar a Rectora

¡Que ya no abu$ará el PT!…Y como todo tiene sus razón de ser, con lo que el “Gober” Alfonso Durazo Montaño ya dejará de ser rehén del Partido del Trabajo (PT), que regentea el por algo mal afamado de Ramón Flores Robles, es con la reciente adhesión de las diputadas ex priistas, Karina Zarate Félix y Ely Sallard Hernández, a lo que es la bancada de Morena en el Congreso del Estado. ¡De ese tamaño!

Toda vez que con la suma de Elia y Karina el Grupo Parlamentario morenista ya logra lo que se conoce como una representación por mayoría calificada, que significa el reunir más de las dos terceras partes del Pleno de la Cámara de Diputados, eso al ya contabilizar 25 diputados, después de los nueve que se le han aliado en el camino a los 16 químicamente puros con los que iniciaran en la actual 63 Legislatura. ¡De ese pelo!

Porque antes que las ex “prillístas” a la fecha a los del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ya se les habían unido dos tribunos del Partido Nueva Alianza (Panal); una par del Partido Verde; y dos del Partido Encuentro Solidario (PES); además de un Mc Trío del tachado de partidito “palero” del PT, que con esa nueva conformación legislativa política ya no serían indispensables para inclinar la balanza del lado guinda. ¡Zaz!

En pocas palabras dan cuenta que de aquí pa´l real “El Monchi” Flores y su pandilla tendrán que “bajarle no sólo de rayita$”, sino también al precio a la hora de las negociaciones para votar a favor de las iniciativas promovidas por el Gobierno estatal, lo que equivale a que al gobernador ya no le saldrá tan caro el tener que pactar con los susodichos, que no en balde son tildados de ser unos mercenarios de la polaca. ¡Palos!

Pues con ese nuevo escenario en el Poder Legislativo, llegado el momento los petistasya no serán ni necesarios, porque con ese número de congresistas morenos lo que es la coordinadora de esa bancada, Ernestina Castro Valenzuela, ya podrá sacar la chamba más fácil, o sin tantos “jalonello$”, que era los que se sabía a que “tiro por viaje” tenían con Flores Robles, por como aflorara ya “pedía las perla$ de la virgen”.

Así que por su bien a los del PT sí que les valdría el reconsiderar el de a cómo hasta ahora se habían estado yendo de pa$o, cuando dicen que se ponían a vender los tres sufragios con los que cuentan, si se parte que ya no serán clave$, sino simplemente un complemento para hacer aparecer como que hay un consenso, entre más sean los que voten por una propuesta, y que al final es lo que se buscaría. ¡Tómala!

O séase que ese es el impacto que estaría teniendo la integración de Zarate Félix y Sallard Hernández, y en cuyo cambio aseguran que se ve la mano de Claudia Pavlovich Arellano, la ex gobernadora y hoy Cónsul en Barcelona, España, si se analiza que eran dos de sus ex colaboradoras más cercanas en su sexenio, como directoras del DIF y de Vivienda (Coves), ante lo que deducen que políticamente no se mandan solas.

Sin embargo y cualquiera que sea el caso, lo único que queda en claro es queRamón ya no podrá cobrar lo que quiera, como estilan que lo había venido haciendo, incluso con un sobreprecio, y es por lo que manejan que desde hace rato que ya cayó de la gracia del primer círculo duracista, por lo dizque gandalla que saliera, y que es por lo que ya se le empezarán a reducir sus posibilidades políticas, de cara a lo que se venga. ¡Ups!

Siguen los tóxicos derrames…Los que vaya que ya se volvieron una constante, son los derrames de substancias peligrosas, y para prueba está el que ahora ayer se suscitara durante la madrugada en una planta maquiladora del Parque Industrial San Carlos de Nogales, al explotar un contenedor con productos químicos, dejando a dos personas lesionadas, y provocando la evacuación del personal. ¡Pácatelas!

Más menos así estuvo esa enésima derramada, de las varias que han tenido lugar en las últimas dos semanas, la anteriores propiciadas por el volcamiento de pipas en la carretera, pero ahora en esa maquila ubicada en la frontera nogalense, cuando la plantilla laboral se encontraba trabajando, de ahí que Rodolfo Cervantes, de 23 años de edad, resultara con quemaduras en el cuerpo; y Yolanda Hernández de 46 años intoxicada. ¡Glúp!

No obstante y en base al reporte que hiciera el Coordinador de la Zona Norte de Protección Civil, un tal Raúl Alonso Camarena, según esto y por encima de esa emergencia la situación ya estaba controlada, producto de la acciones de auxilio desplegadas por las instituciones de rescate y las autoridades de seguridad, lo que evitó que la cosa pasara a mayores, con todo y que ese estallido denotara que hay un auténtico y latente riesgo.

Aun así y a pesar de los pesares, o de esos reiterados tóxicos percances que se han registrado, hasta ahora no se ha visto que el titular de la Unidad Estatal de “Desprotección” Civil, Juan González, haya actuado en consecuencia, como podría ser promoviendo una campaña de inspección en todos aquellos sectores que están relacionados con el uso y transporte de esas cosas, y complementada con una estrategia preventiva.

Si se parte de que ya son varias las señales de alerta que ha habido con esos recurrentes siniestros, sin que hasta el momento González Alvarado haya hecho algo extra en aras de prevenirlos, por solamente estar siendo reactivos, y es por lo que se necesita que ya “echen el resto”, como dice el dicho, ante de que ocurra una mayúscula tragedia, a no ser y que eso sea lo que están esperando, que no se cree que sea el caso. ¿Será?

“Va morir engañado” AMLO…Quien sí que “va morir engañado” es el “Prejidente” Manuel López Obrador, como lo refleja el que ayer dijera que ignoraba que los rebeldes de la tribu yaqui continuaban con los bloqueo$ carreteros en los que violentamente exigen una cuota “voluntaria” para dejar pasar, porque según él había “una especie de tregua” por lo del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui que creara. ¡Ajá!

Eso deja entrever que López Obrador no es el hombre más informado del País, como debería de ser, a menos que le esté haciendo al “Tío Lolo”, lo que no se cree, como para que no hubiera estado enterado de que con todo y la ayuda que les han estado proporcionando a ese grupo étnico, nomás no han dejado de seguir extor$ionando a los usuarios de la carretera internacional, o mejor conocida como la Cuatro Carriles. ¡Ñácas!

Casi por nada es que señalara que esos retene$ de esa vía asfáltica federal no deben ser utilizados para “lucro de unos cuantos”, como sucedía con la toma de casetas, y menos en el caso de esa etnia, después de que la propuesta de la Federación es entregarles apoyo para todo el pueblo, a cambio de suspenderlos. ¡Ya mero!

Es por lo que dijera que hasta ahora cayó en cuenta de que ya se rompió ese supuesto acuerdo que había, pero que en realidad nunca tuvo efecto, o se llevó a la práctica, y es por lo que ante esa negativa y rebeldía de esos extorsionadores, es que ya “le tirara la bolita” al Gobierno del Estado, al salir con que habrá que ver qué acciones toma la instancia estatal, cuando más bien es él quien “ha alimentado al mounstrito”. ¿Qué no?

Aunque lo único cierto de todo eso, es que nadie ha querido “aventarse el boleto” de retirarlos de esas ilegales bloqueada$ que mantienen en Vícam y Guamúchil, porque son varias, y de las que abu$onamente han hecho su modu$ vivendi, al obtener un dineral fácil, a costa de “bajarle lana” a todos los que transitan por esa rúa, y quienes de pilón ya pagan en los punto de peaje oficiales, de ahí la creciente inconformidad que hay.

Hacen reaccionar a Rectora…A la que sí que le queda aquello de que, ¡no que no tronabas pistolita!, es a la Rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte, al revelar que ya le están dando un seguimiento a la petición de la eliminación del Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL), después de la exhibida que le dieran en días pasados con una protesta ante el Congreso del Estado. ¡Vóitelas!

Tan es así que Plancarte Martínez ventilara que: “Al día siguiente de la marcha recibimos la solicitud de los jóvenes sobre la cuestión del EGEL y efectivamente lo vamos a evaluar cómo debe de ser, solo que no teníamos una documentación presente, pero ya la tenemos y lo vamos evaluar y dar los resultados lo más pronto posible”, con lo que de alguna manera confirmó que se vieron presionados por esa rebelión.

Eso al suponerse que no hacia falta el que recibieran una demanda formal para aplicarse en ese sentido, después de que los han traído Lázaros con lo que son las manifestaciones para exigir una reforma a la Ley 4 de la Unison, y en la que junto con pegado han ido una serie de requerimientos, como precisamente es la del EGEL, pero lo que es María Rita y su operadores a todas luces nomás se “habían hecho patos”. ¡A ese grado!

Luego entonces a las quinientas, pero así le estarán dando respuesta cuando menos a esa exigencia, como es la de quitar esa prueba que en teoría es para evaluar los conocimientos y habilidades de un recién egresado, pero cuya inconformidad es porque es muy alto su costo, que oscilan entre los 900 a 1600 pesos, dependiendo de la licenciatura o ingeniería, además de que no corresponde a los planes de estudio que ofrece la “Uni”. ¡Órale!

Ahora habría que esperar a que Plancarte cumpla su palabra, de que según esto sería el venidero lunes 3 de octubre cuando les respondan al respecto a los estudiantes, pero quedando pendientes lo de los cambios a la Ley 4 que han venido promoviendo los del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Sonora (Staus), cuyo dirigente es Juan Díaz Hilton, porque en cuanto a eso se ha seguido “haciendo chombita”. ¡Mínimo!

