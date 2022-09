“Meten presión” los de CFE

Falta voluntad a funcionaria

¡Cumple promesa el Alcalde!

Busca evitar fraudes Icreson

“Meten presión” los de CFE…Y los que ya llevaron al siguiente nivel sus protestas para exigirle a las “autoridades” esclarecer el asesinato de dos compañeros acribillados el pasado 6 de septiembre en la carretera Hermosillo-Yécora, son los empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y para prueba está el que ahora un centener de ellos realizara una marcha el fin de semana. ¡De ese pelo!

O séase que para que no sea un caso más que echen al olvido, es por lo que de alguna manera así están “pegando de gritos” para ser escuchados, si se analiza que en días pasados ya habían colocado una manta frente a las instalaciones de esa paraestatal, ubicadas en las calles Matamoros y San Luis Potosí, en la que aparecían las fotos de las víctimas, Luis Figueroa y Juan Encinas, y con esa misma exigencia. ¡Tómala!

Pero en esta ocasión fueron más allá, por la manera en que se hicieron visibles y presentes, luego de que alrededor de las 9:00 de la mañana del sábado se concentraron en las afueras de las oficinas generales de la “Comisión”, para de ahí ahí partir en una caminata con visos de manifestación que terminó en la Plaza Zaragoza, para concluirla con un minuto de silencio ante el Palacio de Gobierno. ¡Así la rebelión!

Y tan lo hicieron en forma y organizadamente, que incluso antes de la salida del citado contingente de trabajadores leyeron un posicionamiento, donde reiteraron sus demandas justicieras por los “linieros” fallecidos, pero también para poder trabajar con todas las condiciones de seguridad, después de los trágicos hechos ocurriudos en las cercanías de Ónavas, donde emboscaron y rafaguearon a cuatro de ellos. ¡Zaz!

Así están evidenciando a todas las instancias gubernamentales y de “Inseguridad” que tienen vela en esos entierros, derivado de que las urgieron a reforzar la seguridad de la plantilla laboral de la CFE cuando realicen sus labores fuera, especialmente en aquellas zonas consideradas de alto riesgo, como son las serranas, donde se sabe que el crimen organizado se pasea como Juan por su casa, además del Norte y Sur del Estado. ¡Palos!

Porque aunque reconocieron que actualmente se ha estableciendo un plan de contingencia para tener el apoyo de la Policía cada vez que salen a esas regiones peligrosas, pero dejaron entrever que eso no es suficiente, por requerirse de algo más que una simple estrategia “de bomberazo” para salir del paso en lo que “se calman las aguas”, por el temor que hay a partir de lo ocurrido, y eso por eso de petición que están haciendo. ¡Vóitelas!

En pocas palabras el mensaje y la ventaneada ya está dada, y dando la cara, en lo que es un evidente reflejo de que para nada están contentos con lo que se ha hecho hasta ahora, y mucho menos con el trato y la atención que les han brindado, al aflorar que a las familias de los muertos ni siquiera las han tomado en cuenta, y es por eso del sentir que hay, y que ya lo están manifestando a ese grado, y no es para menos, al hacerlo público.

Ya que lo único y último que se ha sabido, es que habían girado un par de órdenes de aprehensión, como lo ventilara el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, pero sin dar mayores detalles, al hacerlo de una manera muy general, y es por lo que quedara la impresión de que más bien se trató de una “cortina de humo” para bajarle a la presión que hay por esos condenables homicidios. ¿Será?

Falta voluntad a funcionaria…Quien ha seguido mostrando una falta de voluntad, por las largas que le ha dado a las mejoras de los camiones urbanos, es la por algo tan llevada y traída titular del Instituto de Movilidad y Transporte estatal, Lirio del Castillo Salazar, ahora en lo que tiene que ver con la posibilidad de ampliar el encendido del aire acondicionado en las unidades, cuyo periodo ya terminará el próximo sábado.

Pues la misma Lirio Anahí aceptó, o “apechugó”, que si bien el artículo 102 de la Ley de Transporte contempla que los ruleteros deben traer la “refrí” “a todo lo que da” del 1 de mayo al 30 se septiembre, a la par aclaró que en los títulos de concesión aparece una cláusula que especifica que si la autoridad lo solicita pueden mantenerse por más tiempo funcionando, por encima del que es obligatorio. ¡Ya mero!

Sin embargo “el pero y las peras” radican en que jamás se ha hecho eso, porque hasta batallan para obligar a los concesionarios a cumplir con ese plazo, aun y cuando del Castillo Salazar se mostrara partidaria de extender esa refrigerada en los “rulas”, del 15 de abril al 15 de octubre, como lo ha propuesto la Unión de usuarios de Hermosillo, por los calorones que hacen y que los convierten en unos “hornos rodantes”. ¡Ups!

No obstante lo que es a dicha funcionaria hasta ahora “le ha temblado la mano” para hacer esa excepción por los sufridos usuarios, en lo que se formaliza un cambio al respecto, al manejar que hoy por hoy nomás se trata de una idea, pero que no existe una fecha para presentar una propuesta en ese sentido, al pretextar que todavía están en el análisis, por lo que hasta que no se presente el respectivo documento sería oficial. ¡Ajá!

Al ser una burocrática postura que exhibe que los pasajeros siempre pasan a segundo termino, al primero privilegiarse los intere$e$ de los camioneros, por la forma en que postergan una medida como esa que están conscientes que es necesaria, con todo y que por lo pronto solamente implicaría una extensión de menos de 20 días, en que esos vehículos seguirían refrigerados, pero al parecer es mucho pedirles. ¡Ñácas!

Luego entonces sino hacen ni eso, más “cañón” está el pensar que harán una reforma como esa. ¡Glúp!

¡Cumple promesa el Alcalde!…El que vaya que ha seguido haciendo la diferencia con respecto al resto de los alcaldes, a la hora de innovar y dar resultados en todos los ámbitos, es el Presidente Muncipal de esta Capital, Antonio Astiazarán, y para prueba está el que ahora creara la Unidad Especial de Protección Animal (Unepa) para atender los casos de maltrato animal denunciados por la ciudadanía. ¡Órale!

En lo que será un nuevo grupo operativo y especializado dependiente de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, si se parte de que anteriormente ya también pusieron en operación uno para vigilar el cuidado del medio ambiente y que denominaran “Policía Verde”, para evitar la tala de árboles, basureros clandestinos, quema de basura y demás, con lo que Astiazarán Gutiérrez está cumpliendo una promesa más. ¡Qué tal!

Casi por nada es que “El Toño” Astiazarán expresara que: “Celebro el nacimiento de esta nueva unidad, porque no sólo estamos dando cumplimiento a un compromiso que hicimos durante mi campaña, sino porque además lo estamos haciendo en forma, con el equipamiento y la capacitación permanente para poder mejorar la prestación de este servicio tan importante para nuestra sociedad”. ¡De ese vuelo!

Toda vez que para esa misión protectora canalizaron un flamante pick up, en el que los elementos policiales de la Unepa desempeñarán sus funciones en tres turnos para atender los “pitazos” relacionados con la crueldad animal que lleguen a la línea de emergencia del 911, e igualmente al 072 de Atención Ciudadana del Ayuntamiento, así como a las redes sociales institucionales y externas. ¿Cómo ven?

No en balde es por lo que la ahora directora de Protección y Bienestar Animal del Gobierno del Estado, Carolina Araiza, y antes luchadora social por esa causa animalera, le agradeciera al “Presimun” aliancista el estar prestando oídos y asumiendo los compromisos que en su momento hizo con las asociaciones y activistas en esa materia, y es que ahora hasta la pirotecnia estarán prohibiendo para no alterar a las mascotas. ¡Mínimo!

Más menos así está la valoración de Araiza Sánchez, al resaltar que tras años de gestiones y espera, el contar con un grupo policíaco como ese dejó de ser una utopía para convertirse en toda una realidad en Hermosillo.

Busca evitar fraudes Icreson…Si por la víspera o lo recién anunciado por el director del Instituto Catastral y Registral estatal (Icreson), Gerardo Vázquez Falcón, se saca el día, sí que están intentando ir más allá a la hora de reforzar los mecanismos dentro del Registro Público de la Propiedad para prevenir fraudes inmobiliarios, por como en la actualidad ya se han formado hasta cárteles en ese ámbito. ¡Pácatelas!

Para el caso es que Vázquez Falcón adelantara que ya le están dando forma a lo que será una propuesta de reforma a la Ley Catastral y Registral, misma que se presentaría por parte del Gobierno del Estado, derivado de que la actual está muy “ligth”, y eso propicia la aparición y operación de las bandas a las que incluso se les ha identificado como de cártel inmobiliario, y es lo que busca evitarse para contrarrestar esas estafas. ¡Dicen!

De ahí que el funcionario apuntillara que: “Se va a modernizar el registro y el catastro estatal y también estamos fortaleciendo, todo esto se dio porque había una ley sumamente débil, que dejaba vulnerable a muchas personas, entonces en su momento, yo creo que el Ejecutivo hará la propuesta al Congreso, que permita darle certeza y blinde a todo el patrimonio de las familias de Sonora”. ¡Ese es el plan!

Ciertamente que es una reformada que ya se hace necesaria, por como hoy en día más que nunca se están dando casos en que los propietarios de bienes inmuebles, como pueden ser casas o terrenos, de la noche a la mañana se encuentran con la sorpresa de que ya no son dueños porque las vendieron “a sus espaldas”, a la hora de falsificarles sus firmas y demás, y es que hasta Notarios se han prestado a esas fraudeadas. ¡Ouch!

Eso explica el porque están tratando de prevenir antes que seguir lamentando ese tipo de transas que han estado de no creerse, aunque en el ínter Gerado mínimo debería de crear alguno “candados”. ¿Qué no?

