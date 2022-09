Ganan “round legal” a SEP

¡Persiste incidencia suicida!

Cunde violencia en el Norte

Modernizarán los semáforos

Ganan “round legal” a SEP…Y aunque no se ha hecho mucho ruido al respecto, pero trascendió que ya un juez ordenó reponer el programa de Escuela de Tiempo Completo (ETC) que en el actual sexenio del gobierno federal de la 4T se cancelara, con el argumento de mejorar la infraestructura de planteles que no cuentan con todos los servicios básicos, no obstante que han seguido igual, sino es que hasta “píor”. ¡Zaz!

Y es que después de que en marzo del presente año la hoy ex titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, anunció la desaparición de ese modelo educativo con el que se ampliaba el horario escolar y les otorgaban alimentos a los alumnos, para reemplazarlo por el de La Escuela es Nuestra, la organización Mexicanos Primero interpuso una demanda de amparo, vía su filial Aprender Primero. ¡Tómala!

Es por eso que a seis meses de esa impugnación jurídica que promovieran, lo que es la jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Yadira Elizabeth Medina, decretó una suspensión definitiva para que la Federación restaure a nivel nacional ese servicio de enseñanza como operaba antes de ser cambiado, mismo que fuera creado en el 2007, durante la gestión del ex “Presi”, Felipe Calderón. ¡Palos!

Así está ese “primer round legal” que les están ganando a los de la SEP, luego de que el citado órgano jurisdiccional llegara a esa determinación tomando en cuenta que las autoridades violaron el principio de progresividad referente de los derechos a la educación y alimentación de los niños y adolescentes, afectando de paso a las madres de familia que dependían de esa opción para tener un lugar seguro para sus hijos.

Ya que lo que es la ETC en su punto más alto tuvo una cobertura de 27 mil planteles en el País, en beneficio de 3.6 millones de estudiantes de educación Básica que recibían horas adicionales de aprendizaje; mientras que a 1.6 millones hasta se les servía alimento, pero lo que es la nueva administración morenista de un plumazo acabó con esa alternativa educativa que estaba enfocada a los grupos más vulnerables. ¡Mínimo!

Sin embargo y como era de esperarse, lo que es la SEP, donde ahora cobra la improvisada e impreparada de Leticia Ramírez Amaya, ya anunció que no se quedarán de brazos cruzados y por el contrario recurrirán a un recurso de revisión para que el Tribunal Colegiado de Circuito revoque esa resolución y niegue el amparo; a la vez que aclaran que La Escuela es Nuestra sigue operando normalmente. ¡De ese pelo!

Esa es la disputa que libran en los tribunales, y de la que hasta ahora no ha dicho ni media palabra el de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, para ver de a cómo le tocará a Sonora, por ser una de las Entidades en las que se implementó un plan piloto de esa criticada modificada. ¡Vóitelas!

Persiste incidencia suicida…Partiendo de que los números no mienten, sí que aún falta mucho por hacer para prevenir y no lamentar que los sonorenses sigan acabando con sus vidas al salir por la llamada “puerta falsa”, como lo demuestra el dato que revelara el director de Salud Mental y Adicciones, José Luis Garibaldi, de que en lo que va del 2022 Sonora ocupa el quinto lugar en suicidios con 170 hasta agosto.

Ya que la tendencia que hay es de que esa cifra pinta para mantenerse en el mismo rango de ese tipo de mortadad, por el año pasado haberse registrado 302 casos; y en el 2020 319 por haber influido lo de la pandemia del Covid-19, entre otras cosas por los transtornos emocionales que provocara en las personas las restricciones sociales, además de las cuestiones económicas por la perdida de empleos y demás. ¡Qué tal!

Aunado a que dan cuenta que de esas 170 muertes autoinflingidas, 147 han sido en hombres y 23 en mujeres, con un promedio de edad de los 18 a 44 años, siendo los varones los más propensos por tener una mayor impulsividad y comportamientos más agresivos, así como menos habilidades y vínculos sociales, y que es por lo que recomiendan estrategias motivantes y de convivencia entre las familias. ¡Así esta ese escenario!

En tanto que la incidencia de intención y consumación más elevada de esos decesos se presenta en los municipios más grandes como Hermosillo, Cajeme y Guaymas; mientras que los días más riesgosos son los miércoles y domingo, siendo las principales causas las adicciones y relaciones conflictivas de pareja, y por el estilo los episodios depresivos recurrentes, entre otros factores que llevan a tomar esa fatal decisión. ¡Órale!

Al ser un saldo que Garibaldi Zamora diera a conocer en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre, pero sin que a la par anunciaran alguna campaña preventiva, cuando menos para identificar los síntomas de quienes pudieran estar pensando en “irse de este mundo”. ¿Qué no?

Cunde violencia en el Norte…Aun y cuando no se ha difundido, porque ha imperado el hermetismo, pero donde afloró que ya se volvieron a “soltar los diablos”, que “entre comillas” habían estado más o menos calmados, es en la insegura Caborca, al trascender que en los últimos días se han suscitado hechos violentos, con un saldo de varios muertos y varios inmuebles incendiados. ¡De ese tamaño!

En lo que son agresiones armadas ocurridas en el mismísimo Centro de “Cabronca”, uno de ellas perpetrada en horas de la noche, cuando un sujeto de nombre Héctor “N.” y su acompañante, que de inicio no fuera identificado, recibieron una rafagueada directa cuando viajaban en un Challenger de modelo reciente por la Calzada 6 de Abril, aclarándose que ambos portaban pistolas bien cargadas. ¡Así la exhibida!

Mientras que igual afloró que resultó asesinado a domicilio un tal Jesús “N.”, de 32 años, también en el primer cuadro de esa violenta localidad; en tanto que otro individuo fue agredido a cachazos, aunque vivió para contarlo, a lo que se le sumaron varias quemazones que realizaron, lo que una vez más provocó pánico entre los ciudadanos de bien, pero sin que las “autoridades” de seguridad reportaran nada. ¡Pácatelas!

Así están esos recurrentes hechos violentos a los que se le agrega la desaparición de siete personas desde el 9 de septiembre, quienes salieron de ese municipio en vehículos y horarios distintos, pero todos teniendo como destino Sonoyta, como dos días después lo denunciaran a la Fiscalía Estatal, aun así lo que es ayer se había corrido la versión de que ya había reaparecido uno, según esto una mujer que estaba en un lugar seguro.

Y tocante a sonados ataques armados, lo que es delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, el pasado martes reveló que ya se giraron las primeras dos órdenes de aprehensión contra los que balearon a los empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 6 de septiembre en las cercanías de Ónavas, muriendo dos de ellos, a los que dizque ya tienen identificados y ubicados. ¿Será?

Modernizarán los semáforos…Quien vaya que está cuidando todos los detalles, es el alcalde Antonio Astiazarán, como uno que es básico y tienen que ver con mejorar la movilidad de la Capital, por medio de la semaforización, como lo pone de manifiesto el que ya iniciaran con lo que será un Programa de Renovación de Semáforos en el que invertirán $15.4 millones de pesos. ¡Ni más ni menos!

Por ser una renovada y restructurada que llevarán a cabo en las vialidades más transitadas, con el fin de que haya una mejor sincronía, para así reducir en un 50% los reportes de fallas y disminuir las probabilidades de accidentes al reponer las torres de los postes y sus luces, en lo que es algo que sí que era necesario, por como los caos viales se han vuelto más comunes, a raíz de que se desincronizan por la falta de mantenimiento.

De tal forma que entre las refacciones que consideran reponer están 35 GPS Garmin, que son los encargados de actualizar la hora satelital para que esos aparatos no salgan de ritmo; así como 30 tarjetas CPU que almacenan la información para eventos de sincronía; además de 70 estructuras, controladores, luces y mil 200 metros de cable RED de uso rudo, entre otras, con la finalidad de dejarlos como seminuevos. ¡Así el acierto!

Luego entonces entre algunas de las intersecciones en las que volverán a circular con fluidez, después de que se concluya esa modernizada, están los bulevares Solidaridad, Luis Donaldo Colosio, Reforma, Luis Encinas, Periférico Norte, Enrique Quijada, Ignacio Soto y Kino, que son los de mayor afluencia vehicular, en los que cuando llega a fallar uno de esos semáforos, ahora sí que se hace “un despapaye” de carros. ¡A ese grado!

Es por lo que está de más el señalar que Astiazarán Gutiérrez, sí que está pensando en todo, por estar mejornado algo que sí que beneficia a los ciudadanos en el ir y venir de sus actividades diarias, o en su caso los trastorna al extremo, cuando no hay un sistema eficiente al respecto, y es por eso del acierto de que le estén dando una arreglada y modernizada a lo relacionado con la semaforizada. ¡Esa es la impresión!

