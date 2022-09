Exhiben con manta a FGR

Que ahora temerán al 19-S…Y a las que está visto que ya no les creen ni el bendito, es a las “autoridades” investigadoras, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), de la que es delegado Francisco Sergio Méndez, como lo exhibe el que ayer frente a la sede de la CFE, ubicada en la calle Benito Juárez y San Luis Potosí, colocaran una manta para exigir justicia por los dos empleados asesinados. ¡Palos!

En lo que es una acción de protesta que se diera en el marco del anuncio que hiciera Sergio Méndez, referente a que ya giraron dos órdenes de aprehensión contra presuntos responsables, a los que dizque ya tienen identificados y ubicados, por ser los que el pasado 6 de septiembre atentaron contra cuatro trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona serrana, con un saldo de dos muertos y un par de heridos.

Luego entonces así está la presión que ya les están metiendo a los de la FGR, y no es para menos, como lo denota esa lona que amarraran a un cerco, y en la que aparecen las fotografías de Luís Dionicio Figueroa y Juan Francisco Encinas, que fueran las víctimas fatales de ese ataque armado perpetrado en la carretera Hermosillo-Yécora, cerca de Ónavas, a donde se trasladaban para realizar unas reparaciones. ¡Vóitelas!

Toda vez que en ella se lee lo siguiente: “Los trabajadores de oficinas divisionales, División Noroeste, nos unimos al clamor de justicia y seguridad de nuestros compañeros de campo”, por lo que el mensaje no puede ser más claro, por aquello de que a buen entendedor pocas palabras, tocante a que están demandando una celeridad en las indagaciones, para que esas muertes no queden impunes, como generalmente ocurre.

Y por si eso fuera poco también asientan que desde entonces están trabajando bajo protesta, y además pidiendo el poder llevar a cabo sus labores de manera segura, si se analiza que hasta que no tuvo lugar esa fatídica emboscada, en la que incluso incendiaran una de las pick up en que viajaba, quedando uno de los cadáveres medio calcinado, es cuando se dignaron a escoltarlos por medio de patrullas policíacas. ¡Ñácas!

De esa forma están manifestando la inconformidad que hay hacia el interior de la “Comisión”, y más después de la noticia ventilada por Francisco Sergio, que pareció “muy volada”, por no dar mayores detalles, según esto por las secrecía que debe guardarse en esos casos, que más bien suena a un hermetismo para “taparle el ojo al macho”, por como ni siquiera han querido aceptar que es una agresión del crimen organizado. ¡Tómala!

Eso después de que por principio de cuentas el secretario de Gobierno estatal, Álvaro Bracamonte Sierra, revelara que los autores de ese mortal hecho habían sido los integrantes del grupo criminal “La Línea” de Chihuahua, pero lo que es Méndez luego luego salió a contradecirlo, al manejar que no se podían adelantar vísperas, cuando es más que obvio que son homicidios que tienen todo el sellote del “Narco”. ¡De ese pelo!

Pero para acabar pronto lo que resulta por demás incongruente, es que digan que ya tienen en la mira a un supuesto responsable y sus posibles secuaces, o cómplices, cuando ni siquiera han definido móvil de esos ataques, pero tan han estado dando de bandazos, que hasta especularon que uno de los agredidos podría estar involucrado con una banda delincuencial, lo que al final ha resultado una mera “cortina de humo”. ¡Mínimo!

Que es Nafin buena opción…A como se le escuchó en su exposción a Juan Pedro Loustaunau, el representante de Nacional Financiera (Nafin), si que son una real opción como banca de desarrollo para promover la conformación y consolidación de empresas, sobre todo de los pequeños empresarios que necesitan “un empujón” crediticio para empezar a volar, o en su caso agarrar vuelo. ¡A ese grado!

Aun y cuando Loustaunau Molina no se salvara de que le señalaran que la percepción que se tiene de Nafinsa, es de que es un banco “fifi”, o con cierta exclusividad para los que tienen harta “lana”, precisando que aunque no son como los bancos comerciales tradicionales, sí cuentan con programas para todo tipo de clientes emprendedores, porque sus metas principales son la colacación de créditos y la generación de empleos.

No obstante y que aclarara que para eso los interesados necesitan presentar proyectos que sean viables de préstamo, resaltando que hoy en día sí hay recursos, por de a cómo debido a la pandemia de Covid-19 no se requirieran mucho, como lo prueba que en el año 2019 se financiarán $6 mil millones de pesos, y lo que es en el actual 2022 se tienen una proyección de $3 mil “melone$”, por todavía haber incertidumbre. ¡Ouch!

Pues de acuerdo a lo expuesto ayer por Juan Pedro ante los periodistas de la Mesa Cancún, de la que es la primera voz Carlos “El Kaly” Rodríguez, el 80% de las prestadas que impulsan proviene de las instituciones bancarias más conocidas, y es que únicamente actúan como aval, para que haya una garantía que permita la aprobación, al hacer la función de puentes y mediadores, y así puedan lograrse expansiones de negocios.

Con todo y que el funcionario financiero reconociera que la promoción que manejan está muy sectorizada, en parte por una falta de comunicación abierta a todo el público, independientemente de que es una oferta a la que cualquiera puede acceder, simpre y cuando cumpla con ciertas condiciones para calificar, y es por lo que han pactado alianzas con los gobiernos estatales y promotoras económicas para llegar a más personas. ¡Órale!

Ventanean a titular de Salud…Una vez más se está demostrando que del dicho al hecho hay mucho trecho, por la denuncia que está haciendo la alcaldesa de Yécora, Yadira Espinoza Méndez, de que desde hace cuatro meses que el Centro de Salud de esa localidad se encuentra abandonado y con el techo cayéndose a pedazos, por las lluvias registradas el pasado mes de junio. ¡De ese tamaño!

Razón por la cual es que Espinoza Méndez apuntillara que los médicos y pasantes que atendían en esa clínica tuvieron que mudarse otro espacio, mismo que han tenido que ser costeado con aportaciones de la población, ya que las condiciones de dicho inmueble no eran aptas para brindar una consulta digna, pero lo que es el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, lo que es hasta ahora no ha operado en consecuencia. ¡Zaz!

Lo anterior porque a decir de la “Presi” de ese municipio de la sierra, lo que es a Alomía Zegarra ya le ha expuesto varias veces esa grave problemática, sin que hasta ahorita haya habido una respuesta, lo que contrasta con los dichos del vividor público de origen extranjero, de que todo está “muy saludable” en ese sector que representa, o más bien desrepresenta, cuando la realidad se está reflejando todo lo contrario.

Y es que lo que es hasta ahora José Luis y compañía sólo les han dado largas, no obstante que las atenciones médicas se han visto muy limitadas, pues el sitio donde están brindando el servicio actualmente no es el más idóneo, al no contar con lo más necesario, y es por lo que ha ido en aumento el descontento de los ciudadanos, por no tener los requerimientos mínimos, además de no haber privacidad al momento de las consultadas.

Casi por nada es por lo que ya le dieran esa ventaneada a Alomía Zegarra, al hacer pública la exigencia de que les reparen ese edificio, al que ya se les cayeran las láminas del área de vacunación, y es por lo que se salieran para que no se les fueran a venir encima a los pacientes, porque hasta hoy nomás les han prometido rehabilitarlo, pero a la fecha no han pasado de las puras promesas, en lo que es algo que está de no creerse.

Peros a médicos extranjeros…Quien vaya que está “poniendo el dedo en la llaga”, pero a destiempo, es el agitador de la Sección 43 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud, Mario Villalobos, al considerar que el envió de médicos cubanos a Sonora es una competencia desleal, porque se le está quitando la oportunidad de laborar a los galenos que está generando el Estado y que son de calidad. ¡Qué tal!

Aunque lo que es de extrañar, es que hasta ahora Villalobos García esté abriendo lo que se llama boca, o luego del arribo de los primeros 15 “doítores” procedentes de Cuba al Hospital General Tamosura de Cananea, con el argumento de que llegan a cubrir plazas que nadie a querido ocupar, cuando el asegura que hay más de 800 de esos profesionistas generales y especialistas que están bajo contratos eventuales. ¡Ajá!

Motivo por el cual es que ya no hay ni a quien irle en esos posicionamientos tan encontrados, a no ser y que a Mario no le hayan cumplido lo que le prometieron, como dicen que es su estilo, por prestarse a pensar lo “píor” el que tardíamente esté peleando por la causa de esos cientos de presuntos trabajadores de la salud que están contratados temporalmente en el sector público, y hasta en consultorios de farmacias. ¿Será?

Porque hasta el momento lo que ha sostenido la Federación como justificación, es que a recurrido a esa medida por el déficit que hay de esa clase de personal, en esta ocasión vía el programa del IMSS-Bienestar, y en lo que es algo que ya está en marcha, y que a todas luces ya nadie va a parar, por como han empezado a repartir en las Entidades los primeros 500 que arribaran, con todo y que Villalobos diga que son salubristas.

De ahí del sentir que hay, de que lo que es Villalobos ya mejor se hubiera quedado callado, por aquello de que “palo dado”, o doctores extranjeros asignados ya nadie lo quita, a pesar de que asegura que son innecesarios, por todo el “entramado” que hay al respecto, por incluso hablarse de que hasta vienen a algo más que consultar, como sería a “asesorar” políticamente, por lo que así están esos asegunes que hay. ¡Ups!

