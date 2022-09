Dejan obras abandonadas

Que corren a funcionarios

¡Sigue en duda La Cuatro!

Exhiben a la del Transporte

¡Dejan obras abandonadas!…Y lo que se ha vuelto un suplicio para los vecinos de la calle Narbona, entre Morelia y bulevar Luis Encinas en la colonia Centro, es que todavía no hayan concluido un fallido proyecto de ciclovía que iniciaran hace dos años, y que dejaran abandonado, o “tirado”, con esa vía destrozada, y es por lo que amenazan con “levantarse en armas”, como sería bloqueando vialidades. ¡Zaz!

Razón por la cual es que prácticamente ya les están dando un ultimátum a las autoridades federales y municipales para que les solucionen ese problemón que les generaron, al quedar una rúa intransitable para peatones y automovilistas, y es que con esa obra la trasformaron en un callejón de doble sentido por lo estrecha que estaba, ya que no era apta como para crear una ruta exclusiva para los ciclistas. ¡Así la falla!

Es por eso de la advertencia que les están haciendo a los de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de Román Meyer Falcón, quienes con la desatinada “asesoría” del Instituto Municipal de Planeación (Implan), donde cobra José Eufemio Carrillo Atondo, son los que dejaron a medias esos trabajos que abarcan desde la avenida Gastón Madrid, hasta topar con el Parque Infantil. ¡Tómala!

Y es que como la “cereza en el pastel”, o de esas obras, que ni a turrón han llegado, contemplan la construcción de algo así como un centro cultural en la parte alta del cerro del barrio de La Cañada de los Negros, que es a donde llegaría ese trayecto bicicletero, pero que igual está a la mitad, como todo lo demás, de ahí que los habitantes de esa zona ya están que “trinan” por las afectaciones que siguen padeciendo.

Por ese motivo ya acudieran ante el Ayuntamiento de Hermosillo, porque lo que son los burocráticos de la Sedatu ya les “tiraron la bolita”, diciendo que ellos terminarían lo que dejaron comenzado, y que todavía no tienen pies ni cabeza, lo cual se ha vuelto más caótico a raíz de época de lluvias, por como esa cinta asfática se ha deslavado reabriendose las zanjas que hicieran, de ahí que no puedan ni ingresar a las cocheras. ¡Órale!

Pero dan cuenta que la insesible coordinadora de Infraestructura, Desarrollo Ubano y Ecología (Cidue), Astarté Corro Ruiz, les salió con que se esperaran para cuando pasara la temporada de agueceros, valiendole un bledo que por momentos no puedan accesar a sus casas por el zanjerío que hay, porque ni siquiera se ha dignado a ordenar una bacheada por mientras, para que cuando menos puedan transitar por esa área. ¡Ajá!

Mientras que otro por el estilo, como es el por algo tan llevado y traído del Implan, Carrillo Atondo, ni por enterado se ha querido dar ese desastre que enfrentan los moradores de ese céntrico sector, a pesar de que es el changarro que en teoría se ha coordinado con la Sedatu, a no ser y que estén esperando a que en su desesperación salgan a cerrar el bulevar Luis Encinas, como dicen que ya lo están pensando. ¡Vóitelas!

Eso a partir de que ya les quedó más que claro, que no obstante y el tener tanto tiempo batallando con esa problemática provocada por las citadas dependencias, a nadie le ha interesado el resolverla, y es por lo que se supiera que empezarían a recurrir a las manifestaciones y protestas, por la forma en que los han estado “bateando”, al darles largas, como aflorara que lo han hecho Corro Ruiz y José Eufemio. ¡De ese pelo!

Que corren a funcionarios…Con todo y que es un programa ya muy anunciado, como es el de las “Brigadas de Integridad” de la Contraloría estatal, de la que es titular Guillermo Noriega Esparza, pero aseguran que han seguido dando resultados, tan es así que ventilara que hasta ahora tres servidores, o vividores públicos, han sido corridos al ser sorprendidos brindándoles malos tratos a los ciudadanos. ¡Palos!

Porque de acuerdo a lo ventaneado por “El Memo” Noriega, de esa forma han procedido contra quienes se han excedido en sus funciones como empleados gubernamentales, y lo cual han detectado por las verificaciones sorpresa que realizan en las diversas oficinas del Gobierno del Estado, como parte de ese modelo de verificación que han puesto en práctica para evaluar como atienden el público. ¿Cómo ven?

Ante lo que se concluye que por fin está haciendo algo esa instancia contralora, cuyos ex operadores antes se limitaban a esperar a que las quejas “les cayeran casi casi del cielo”, y en la mayoría de los casos para que terminaran “durmiendo el sueño de los injustos”, por la mala fama de encubridores que tenían, de ahí que la diferencia es que ahora están yendo a checar el dato, con esas inspecciones que llevan a cabo. ¡Ñácas!

No en balde es que Noriega Esparza resaltara que: “Las denuncias que hemos recibido van de todo tipo, desde mal trato , aunque es una queja propiamente, hasta pérdida de expedientes, o temas como actividades irregulares, o abuso de autoridad, en todos los sentidos se abre un expediente, se inician las investigaciones y estamos deslindando responsabilidades”, por lo que si hay algunas irregularidad proceden en consecuencia.

De ahí que pusiera como ejemplo que recientemente “echaron mucho ojo” en la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce), además de la Junta de Conciliación y Arbitraje, encontrando más anomalías en la segunda; aunque igual han acudido a Guaymas y Obregón, además de Hermosillo, porque el plan es continuar en el resto de los municipios. ¡Ni más ni menos!

¡Sigue en duda La Cuatro!…Al que hay que reconocerle que es sincero, cuando menos en lo que se refiere a la tan retrasada y aplazada conclusión y entrega de la carretera federal de “Cuatro Carriles”, es al “Prejidente”, Manuel López Obrador, porque si bien ayer por enésima ocasión anunció que ya está por terminarse, pero reconoció que ya le da pena el definir una fecha, por como han incumplido una y otra vez.

Ya que a cuatro años de que hiciera la primera promesa de cuando la concluirían, por allá en el año 2019 en que visitó Hermosillo como “Presi” electo, pero hasta ahora continúan sin darle el cerrojazo, según esto por un conflicto legal con las constructoras, que es lo que hizo que se detuviera y no pudiera entregarse, con todo y que de los 80.6 kilómetros que heredarán en el 2018, ya sólo quedan una veintena. ¡Eso dicen!

Por lo que ya más adelante y para aclarar el dato, y de alguna manera “componerla en el aire”, lo que es en diciembre del 2021 la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el retraso de la concluida de la carretera federal número 15 se debía a la rescisión administrativa de licitaciones por el incumplimiento de contratos de las compañías a cargo y que se realizaría una tercera licitación. ¿Será?

Sin embargo será el sereno, pero lo que es la SICT ahora está saliendo con que será en el segundo semestre del 2022 cuando se de por concluida, con un presupuesto extra de $500 millones de pesos, con lo que en un descuido y ya le estarán llegando a los $30 mil “melone$”, después de que inicialmente la proyectaran entre los $12 mil millones y un poco más, por lo que al paso que van, casi triplicarán su costo. ¡Así el dato!

Exhiben a la del Transporte…A la que sí que están exhibiendo como una ineficiente y lo que le sigue, y no es para menos, es a la cuestionada del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado, Lirio Salazar del Castillo, por la balconeada que ahora le “pegara” el líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado, al proponer un plan emergente para solucionar el pésimo servicio camionero. ¡Ups!

Al Peinado Luna mandarle a decir a Lirio Anahí, que no se vale el argumento, o cuento chino de que la falta de unidades es porque no hay producción de ese tipo de vehículos en el mercado, porque para el caso puede recurrirse al transporte privado, como sería a través de convenios temporales, en lo que se regulariza la fabricación de camiones, en lugar de sólo buscar excusas como lo han venido haciendo. ¡Pácatelas!

Casi por nada es que “El Nacho” Peinado apuntillara, y con toda la boca retacada de razón, que siempre habrá un pretexto para justificar esa deficiente actividad trasporteril que se ha ido agravando, cuando lo que se necesita es voluntad para entrarle a ese “toro por los cuernos”, en lugar de esperar para ponerse a trabajar en una alternativa de solución, y es que hoy circulan menos ruleteros de los que había antes de la pandemia.

A ese punto ha hecho crisis esa carencia de “rulas”, y sin que que a Salazar del Castillo le fluyan las ideas, y mucho menos las neuronas, y es por lo que el de la UUH le hiciera unas propuestas, si es que ella ya no le da pa´ más, como podría ser el otorgar permisos provisionales o temporales mientras se estabiliza la situación y se puedan adquirir más de esos automotores para el pasaje, lo que no suena tan descabellado. ¿Qué no?

A la par de que igualmente planteara que hay quienes fueron concesionarios y tal vez todavía tengan los carros que utilizaban, y de los que llegado el momento pudieran “echar mano”, si se parte de que se trata de una emergencia, y lo que importa es resolver, para que en el ínter en que implementan los planes que siguen sin aterrizar, lo que son los pasajeros no sigan pasando las de Caín a la hora de esperar el camión. ¡Mínimo!



Así que entre algunas de las intersecciones en las que volverán a circular con fluidez, luego de que se concluya esa modernizada, están los bulevares Solidaridad, Luis Donaldo Colosio, Reforma, Luis Encinas, Periférico Norte, Enrique Quijada, Ignacio Soto y Kino, que son los de mayor afluencia vehicular, en los que cuando llega a fallar uno de esos semáforos, ahora sí que se hace “un despapaye” de carros. ¡A ese grado!

Es por lo que está de más el señalar que Astiazarán Gutiérrez, sí que está pensando en todo, por estar mejornado algo que sí que beneficia a los ciudadanos en el ir y venir de sus actividades diarias, o en su caso los trastorna al extremo, cuando no hay un sistema eficiente al respecto, y es por eso del acierto de que le estén dando una arreglada y modernizada a lo relacionado con la semaforizada. ¡De ese tamaño!

