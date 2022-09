Alertan por fraude en Toyota

Alertan por fraude en Toyota…Y por lo que se ve el que ya pasó al siguiente nivel, es el fraude en que se viera involucrada la agencia de autos Toyota de Obregón, por la manifestación que recién hicieran ante esa empresa un grupo de los afectados por esa fraudeada por parte de una vendedora que ya no trabaja ahí, y es que llegado el momento se “lavaron las manos”, y no han querido responderles por ese desfalco. ¡Palos!

Eso con todo y que desde el pasado mes de agosto los manifestantes interpusieron las respectivas demandas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la que es titular Claudia Indira Contreras Córdova, instancia de la que trascendiera que hay al menos unos 60 clientes estafados por dicha empleada de la por algo “quemada” Toyota, porque es hora de que ni la cara les han dado, mucho menos una solución. ¡De ese pelo!

Y es que los directivos de esa exhibida compañía japonesa les han salido con el cuento chino de que no tienen nada que ver en esas transas de quien era parte de su personal, al manejarles que los tratos los hicieron con ella, como es la entrega de dinero y vehículos a cuenta de enganche para la adquisición de carros nuevos, cuando por lógica se deduce que estaba bajo sus ordenes, en el tiempo en que estuvo laborando. ¡Zaz!

Así es de a cómo se han estado justificando cada vez que han tenido un acercamiento con los operadores de esa concesionaria, quienes a todas luces han estado eludiendo su responsabilidad, aun y cuando la estafadora ahora prófuga estaba a su mando, por suponerse que les reportaba esas cuenta$ mocha$, que se habla que eran por montos millonarios, y que es evidente que no le controlaban, y es por lo que los “dejara bailando”. ¡Ups!

Aunque por encima de que los de la Toyota de Cajeme se resistan a cumplirles a esa clientela a la que le “hicieran el pelo”, lo que también está de extrañar es que las querellas promovidas hasta ahora han “dormido el sueño de los injustos”, ante lo que parecería que hay “intocables”, por no explicarse de otra forma el que sigan sin proceder en consecuencia, a pesar del titipuchal de obvias pruebas que ya les presentaran. ¡Ñácas!

Sin embargo lo que es esta semana por fin ya vieron algo claro los timados, al trascender que los agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron dos cateos y recuperaron varios de las unidades con los que “de pilón” se habían quedado y que hasta estaban puestas a la venta, lo que deja entrever que los regenteadores de ese consorcio automotriz también pudieran tener vela en esa vaquetonada. ¡Tómala!

Por lo que de esa forma les cayeron en sus instalaciones, ubicadas en la calle 5 de Febrero, entre 200 y bulevar Ramírez, a las que llegaron los elementos de la AMIC incluso con una grúa con la que remolcaron los automotores recuperados, entre ellos camionetas y pick ups de modelo reciente, por lo que ahora sí que con más evidencias muy seguramente que habrán de “apretarles las tuercas” por abusones y estafadores. ¡Mínimo!

Luego entonces así está el ¡S.O.S! para los compradores del resto de las agencias, sean de la Ford, Chevrolet, Nissan, Volkswagen, Kia y Suzuki, entre otras, respecto a la regulación que tengan de sus vendedores. ¡Glúp!

¡“Acalambra” sonado crimen!…El que sí que debe ser una alerta para las integrantes de los diferentes colectivos de buscadoras sonorenses, es el reciente sonado asesinato de Rosario Lilián Rodríguez, de 44 años de edad, ocurrido en Sinaloa, y quien fuera ultimada en el mero Día Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzadas celebrado el pasado 30 de agosto, después de ser privada de la libertad. ¡Vóitelas!

Después de trascender que Rodríguez Barraza, quien pertenecía a “Corazones Sin Justicia” y buscaba a un hijo desaparecido desde el 2019, habría sido “levantada” cuando estaba en su casa, en compañía de otro de sus vástagos, luego de asistir a una misa por la citada conmemoración, en hechos acontecidos en el municipio de La Cruz de Elota, localizado en las cercanías de Mazatlán, para horas después encontrarse su cuerpo.

Porque a querer y no, pero con ese condenable homicidio que incluso lamentara el gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, cobran relevancia las amenazas de muerte que desde el año pasado recibiera la promotora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores Armenta, y por lo que en su momento tuviera que salir del Estado por cuestiones de seguridad, aunque ya anda de nuevo por acá en esos rastreos.

Ya que sí bien no es a la primer integrante de una organización de esas a la que asesinan, porque lo que es en Guaymas el 15 de julio acabaron con la vida de Aranza Ramos, quien trataba de ubicar a su esposo perdido, la cruda realidad es que las líderes como Cecilia Patricia son la que están más expuestas, como una y otra vez lo ha denunciado, al grado que hasta se sabe que tiene “protección” de las instancias federales. ¡Según esto!

A tal punto debe haber “acalambrado” la ejecución de Lilián Rosario, que Flores Armenta de entrada no había expresado ningún posicionamiento, a pesar de que se distingue por ser una “echada pa´ delante”. ¡Pácatelas!

Cambian colores a la bandera…Vaya que cuando se creía que ya se había visto todo de los morenistas, resulta y resalta que al que ahora le dio por cambiar los colores de la bandera nacional por el tono guinda del pertido de Morena, es al gobernador moreno de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, en lo que es algo que está de no creerse, pero que es cierto, por lo que así “se están untando” con el marco legal. ¡Órale!

Es por eso que una vez que se destapara ese exceso que llegó al extremo, lo que es al chairo de Navarro Quintero no le quedó “díotra” más que aceptar que “la regó”, y feo, luego de que en redes sociales se difundieran imágenes del lábaro patrio teñida con el tinte morenista, lo anterior alrededor de la conmemoración del 175 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. ¡Qué tal!

Casi por nada es que por medio del Twitter el Mandatario Estatal de la Entidad nayarita reconociera que “se fue de paso”, como lo refleja que en su tuit expresara que: “Solicito respetuosamente me acepten una disculpa pública, a nombre del Gobierno del Estado, y el mío propio, por haberse trastocado los colores de nuestra enseña nacional. Miguel Ángel Navarro Quintero Gobernador de Nayarit”. ¡Ni más ni menos!

Al ser una ofensa por parte del susodicho gobernante que demuestra que ya no les está importando violar la Ley, que en lo relacionado con la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional, en el artículo tercero establece como infracción el alterar o modificar la primera, por lo que habrá que ver si habrá un multón, por haber politizado ese símbolo que le da patriotismo a los mexicanos, lo cual todavía está por verse. ¿Qué no?

Más menos a ese punto está llegando el fanatismo polaco, porque se puede ser ignorante, pero no tanto, como para no saber, o caer en cuenta de que son estandartes simbólicos que le pertenecen a toda una Nación, y no sólo a un grupo político, por lo que es una mala señal más de que de todo se están queriendo apropiar, y eso que es su primera incursión en el poder gubernamental. ¡Así de grave está la cosa!

Que no le ha faltado al de SEC…Al que se le ha seguido “calentando la plaza” educativa, es al secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, y para prueba está el que esta semana ahora fueran los profesores del Cbtis 132 los que hicieron un paro de labores para exigir el pago de salarios, por ya tener meses sin recibir su sueldo, pero aún así les solicitan que continúen al frente de las aulas. ¡Ouch!

Toda vez que sí bien podrá decirse que se trata de un conflicto que le toca resolver a la Secretaría de Educación Pública (SEP), por ser del orden federal, como son esas demandas de los trabajadores sindicalizados del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBITS) 123, ubicado en la colonia Las Quintas, mismas que ya hicieron crisis, lo que es Aarón mínimo tienen que hacerla de mediador.

Y con más razón cuando se sabe que las diferentes delegacione, como es el caso de la SEP, están a la buena de Dios, o sin una cabeza visible, y es por lo que esas exigencias no han tenido una respuesta, a pesar de que el timpo pasa, como dice la canción, y es por lo que colgaron una lona por fuera del plantel para pedir les cumplan con la basificación, validación de constancias de nombramiento y la compactación de horas. ¡Ajá!

A ese extremo está esa rebelión en dicho Cbtis, porque a decir de la secretaria de Conflictos del Delegación 256, Berenice Martínez, es un movimiento con el que se están sumando a las acciones que han orquestado a nivel nacional, por en la República Mexicana haber casi un centenar de 76 maestros, 11 de ellos de Sonora, que es hora de que no perciben su paga, y sin que se vea para cuando vayan a resolverles esa problemática.

No en balde es por lo que así está esa exhibida para los de la SEP, que por estos lares no se sabe ni quienes son sus operadores, aun y cuando es un problema más de fondo y de fondo$, porque con la llegada del gobierno de la 4T quedó sin efecto la Ley subrogada del ex “Preciso”, Enrique Peña Nieto, y es por lo que ese profesorado quedó volando, por lo que hasta con eso está teniendo que batallar Grageda Bustamante.

