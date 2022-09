“Le llueve” a títere de SEC

Siguen los tóxicos derrames

¡Cuestionan nombramiento!

“No aprenden” los de la SEC

“Le llueve” a títere de SEC…Y al que de retrógrada no lo han bajado, por oponerse a la reciente reforma a la Ley de Educación de Sonora para permitir el uso de pantalón o falda en el uniforme escolar de niñas y adolescentes, es al presidente de la Asociación de Padres de Familia, Cecilio Luna, quien no es más que un títere del titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante. ¡Zaz!

De ahí que digan que el posicionamiento de rechazo de Luna Salazar, más bien es un mensaje que está mandando a través de él Grageda Bustamante, por el primero no mandarse solo, sino que todo se lo dicta el segundo, a partir de que se sabe que recibe un sueldazo de la SEC por hacerla de vocero, por lo que así está ese “fuego amigo”, por esa nueva disposición haber surgido a propuesta de los mismos morenistas. ¡Ups!

Toda vez que a “juicio” de Cecilio, con eso se le estaría inculcando a los estudiantes el que pueden “pasarse por el arco del triunfo” los lineamientos normativos y formativos que rigen a las escuelas de nivel Básico, ya que con dicho decreto que fuera aprobado el pasado 13 de septiembre se obliga a las instituciones educativas a modificar sus reglamentos escolares, para que el utilizar pantalones sea opcional. ¡De ese pelo!

Sin embargo el meollo del asunto, o el sospechosísmo radica en que Luna es el único que está en contra, y por lo visto Aarón también, por aquello de que el que calla otorga, si se toma en cuenta que la mayoría de los padres de familia han manifestado estar a favor de esa medida contemplada en esa reformada, con lo que de alguna manera viene a confirmarse que representa intereses que no son propiamente los de los paterfamilias.

Ya que derivado de la “línea” que según esto le están dando, sumado a que de por sí es de un pensamiento “cuadrado” y burocrático, es por lo que está pasando por alto que esa modificación tiene como fin el procurar la protección de las alumnas, en aras de generar condiciones de igualdad en actividades físicas, además de inhibir el acoso, con lo que a la vez se pone de manifiesto que es de lo que no hace ni dejan hacer. ¡Tómala!

Casi por nada es que igual le mandaran a preguntar que si no tiene hijas, para que comprenda que esa prenda de vestir por siempre ha representado una limitación, en torno al derecho que tienen las mujeres al ejercicio, juego, la recreación y al tránsito en los espacios de los planteles escolares, al igual que fuera de ellos, como en el transporte público, los parques y la calle, al no permitirles conducirse con comodidad y seguridad. ¡Palos!

Es por eso que Luna Salazar está dando visos de haberse quedado perdido en el túnel del tiempo, al estarse oponiendo a que las féminas ahora sí traigan los pantalones bien puestos, para en cierta forma defenderse del como han sido acosadas de diferentes maneras, ya sea en las áreas de los baños, escaleras y demás lugares que hay en los centros de enseñanza, y que es a lo que se exponen al sólo portar faldas. ¡Pácatelas!

No en balde es por lo que ya también le reviraran que está viendo ese cambio desde su miope visión masculina, lo que explica el porque desde ya “lo tiraron a Lucas” en su pretensión de que se reconsidere y revoque, cuando está visto que es más el beneficio, aunado a que es algo que no se está decretando como obligatorio, y ante lo que cabe apuntillar que Grageda no ha dicho no media palabra. ¡Vóitelas!

Siguen los tóxicos derrames…Los que continúan siendo un cuento de nunca acabar son los derrames de materiales peligrosos, y una nueva evidencia de ello es la alerta que ayer por la mañana lanzara la Coordinación Estatal de Protección Civil, donde cobra Juan González, por el volcamiento de una pipa que transportaba ácido nítrico, lo que provocó el cierre de la carretera Ímuris-Cananea. ¡Así la emergencia!

Más menos así estuvo esa volcadura ocurrida en el kilómetro 92 del tramo carretero antes mencionado y en la que no se reportaran lesionados, en lo que es un embarque que se dirigía de Hermosillo a Torreón, Coahuila, y que según esto pertenecía a la compañía “HazMat” de Agua Prieta, misma que con equipo especial para esa clase de tóxicos siniestros participó en las labores de rescate, con el fin de desbloquear la citada rúa. ¡Mínimo!

Aunque ahora lo que González Alvarado deberá aclarar, es si esa volteada no propició alguna contaminación en esa zona en la que tuvo lugar el percance, que es lo más probable, a pesar de que invariablemente les da por minimizar los daños, de tal manera que ya nadie crea en los reportes que ofrecen sobre esos accidentes de vehículos con sustancias que son de una alta toxicidad y que son usadas por las empresas mineras.

Y para quien dude de lo anterior ahí tienen que en su momento se trató de ocultar el mega efecto ocasionado por la derramada de la minera Buenavista del Cobre del Grupo México al Río Sonora, y que hasta ahora ha sido catalogada como la “píor” catástrofe ecológica de México en el rubro minero, pero en un principio salieron con que no había pasado nada, e incluso lo negaron hasta donde pudieron. ¿Cómo ven?

Luego entonces cada vez que se suscita una derramada de esas, luego luego a los sonorenses se les viene a la mente el desastre que causara la Minera de Cananea, y que iniciara en el Río Bacanuchi, de ahí el porque todo mundo “para la ceja”, y no es para menos, porque la burra no era arisca, sino que la hicieron, por lo que en este caso habrá que ver cuál es el saldo que da a conocer el de “Desprotección” Civil. ¿Qué no?

¡Cuestionan nombramiento!…La que sí que tendrá que remar contra corriente y cuesta arriba, es la ni tan nueva titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Lyzeth Salcedo Salinas, por la forma en que rechazaran su designación que acaba de aprobarse en el Congreso del Estado, por considerase que no tiene la experiencia para el cargo que ocupará por los próximos cinco años. ¡De ese tamaño!

Al señalarse que Salcedo Salinas no cuenta con más mérito para llegar a ese “hue$o”, que el haberse desempeñado en la dirección de la Comisión de Fomento Económico del Ayuntamiento de Hermosillo, en el trienio del 2012 al 2015, para después dedicarse a actividades de mejora regulatoria, de ahí que supongan que lo que pudo haberla recomendado, es pertenecer al grupo del ex alcalde, Alejandro López Caballero. ¿Será?

Pero cualquiera que sea el caso, lo único cierto es que Lyzeth casi está “entrando con calzador” a esa posición, en la que reemplazará a una tal Carolina Flores Medina, que fuera nombrada en la administración anterior, y quien presentó su renuncia el 10 de junio del presente año, tras haber pasado con más pena que gloria, por no saberse que hay hecho algo digno de contarse, salvo el estar cobrando, y muy bien. ¡Órale!

Porque sí bien la nominación de Salcedo surgió de la propuesta de una terna que conformara junto con Jesé Luis Bojórquez Ortega y María Magdalena Rivera Carrillo, lo cierto es que fue la única que se presentó a la etapa de entrevistas públicas realizadas por los diputados que integran la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, lo que se prestó a mal pensar el por qué a la hora de la hora los otros dos se echaron pa´tras.

Eso lleva a explicar el porque previo a la sesión en la que se le “palomeara”, algunos colectivos como los del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, Justicia Pro Persona, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y Observatorio Feminista Clara Zetkin pidieron desechar a los postulados por ser perfiles que no cumple con la formación, trayectoria y conocimientos en acompañamiento a víctimas. ¡Esos son los peros!

“No aprenden” los de la SEC…Quienes siguen sin levantar el promedio, en lo que a la reparación de las deficiencias de todo tipo que presentan las escuelas se refiere, son los de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), y en especial el subsecretario de Educación Básica, Ricardo Aragón Pérez, por como nomás no han parado las protestas de los papás por esas malas condiciones. ¡Ni más ni menos!

Y una prueba más de ello ahora son los progenitores de los alumnos del kínder “Blanca Azucena Esquer Torres”, ubicado en el fraccionamiento Terranova, quienes por su cuenta ahora sí que casi le están implorando a los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que les conecten la mufa de la escuela al poste y así poder tener el servicio “de luz”, y que más de 100 niños puedan volver a las clases presenciales. ¡Qué tal!

Y es que de acuerdo a los afectados que de nuevo protestaran, ventilan que ya tienen varias semanas sin actividades escolares, eso como consecuencia de que en el primer día en que arrancara el ciclo, el lunes 29 de agosto, se quemó la conexión doméstica que tenía el plantel, la cual era insuficiente para la carga eléctrica que se consume, con lo que una vez más se evidenció el como operan ¡al hay se va!, o de manera improvisada.

No obstante y al estilo de los de la SEC, solamente acudieron hasta que se manifestaron, procediendo a hacer el trámite correspondiente ante CFE para la instalación de una mufita adecuada, misma que ya colocaron, pero para el caso da lo mismo, ya que es hora de no la han reconectado, ante lo que se intuye que por enésima ocasión volvieron a dejar las cosas a medias, o con la promesa de un arreglo. ¡Así la falsedad!

Es por lo que se concluye que así ha continuado la fallida operatividad de los achichincles al mando de Aragón Pérez, y todo por no hacer las cosas como se debe, y un enésimo mal ejemplo de eso lo representa la comunidad del aludido Jardín de Niños, y nomás por no dignarse a promover la gestión requerida ante la “Comisión”, de ahí que por no conectar unos simples cables están sin el proceso de aprendizaje. ¡Glúp!

Correo electrónico: [email protected]