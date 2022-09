¡Siguen las fallas en Aguah!

No pone el ejemplo Alcalde

Hermetismo en el Caso CFE

Queja contra el de la CEDH

¡Siguen las fallas en Aguah!…Y ahora sí que es una auténtica ironía, el que siendo el actual 2022 el año más llovedor de las últimas dos décadas, sigan los problemas de falta de agua para los hermosillenses, por como a los de Agua de Hermosillo (Aguah), cuyo director es Renato Ulloa Valdez, les han sobrado los pretextos para no poder garantizarles un abasto adecuado y eficiente, o como Dios manda. ¡De ese pelo!

Porque lo que es hasta ahora cuando no ha sido una cosa es otra, pero la cuestión es que ha habido una pésima distribución de ese vital líquido, lo que ha traído como consecuencia que a los usuarios no les salga agüita en sus tomas domiciliarias, principalmente por rumbos del Norte de la ciudad, aunque a últimas fechas es un desabasto que ya se ha presentado en cada vez más sectores, según las quejas que han aflorado. ¡Palos!

O séase que así se han estado agravando las fallas de los operadores de Aguah, y para prueba está el que todavía persiste una de ellas, y que es lo que ha mantenido a un sin fin de colonias con el servicio, ahora sí que “a medios chiles”, como dice el dicho, dizque provocada por las lluvias de hace varias semanas que causaron la crecida del Río San Miguel, afectando el acueducto conocido como de Las Malvinas. ¡Zaz!

Toda vez que es hora de que todavía están en los trabajos de reconexión, que hasta el último reporte manejaban que registraban un avance del 80%, ante lo que estimaban que todavía les llevarían varios días esas reparaciones, con las que sí que han dejado mucho que desear, porque aun no han terminado lo que son las labores de las excavaciones para la instalación de tubería con apoyo de maquinaria pesada. ¡Pácatelas!

Ante lo que se deduce que es una reparada que va para largo, si se toma en cuenta que después de esa retardada colocación de dichos tubos PVC de 18 pulgadas, posteriormente procederán a iniciar con el encendido de los pozos de esa área, en aras de cargar las líneas para realizar las pruebas de conducción y así reponerle los 300 litros de agua por segundo a la red hidráulica, que son de los que han estado careciendo.

Así que ante esa tardanza de Ulloa Valdez y compañía, los que tendrán que resignarse a padecer por más tiempo ese deficiente suministro hídrico, son los miles de habitantes de la zona “Nortí”, por como nomás no la han visto llegar con normalidad desde hace rato, y es que apenas reparan una afectación, cuando al rato brota otra, y así se la han llevado en la actual temporada de verano. ¡Así el dato!

Y para quien dude de lo anterior ahí tienen que a esa problemón que no han resuelto, ahora se le sumó una ruptura que se presentó en la calle Santa Inés y Gaspar Luken Escalante, en el sector Norponiente, lo que igualmente dejó “secos”, o como “pescados fuera del agua” a los residentes de por esas latitudes, con todo y que se hablaba de que sería por más de medio día, aunque conociéndolos ya nadie les cree. ¿Cómo ven?

Por lo que sí que “le ha llovido sobre mojado” a Renato, y no es para menos, por esa recurrente deficiencia que hay en la distribuida, y sin que ya no puedan echarle la culpa a que no ha llovido, después de que incluso ya se anunciara que habrá agua para los próximos dos años, por lo que ahora sí que ni como ayudarlo, por existir el sentir general de que nomás no está dando el ancho, a pesar de estar repitiendo en el cargo. ¡Ouch!

No pone el ejemplo Alcalde…Dan cuenta que quien está dando el consejo y quedándose sin él, es el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, al anunciar que multarán a los propietarios de los terrenos baldíos que no los limpien, según esto como medida preventiva para que no se propague la enfermedad del dengue, pero en contraste lo que es el Ayuntamiento tiene infinidad de espacios públicos con maleza. ¡Vóitelas!

Es por lo que de entrada que a Lamarque Cano le reviraran que debería de ser como el buen juez, que por su casa empieza, porque sin dejar de lado que tal estrategia de promover la limpieza de esos predios es buena, para la opinión generalizada es que primero deberían poner el buen ejemplo al respecto, para entonces sí tener la voz completa al momento de amagar con ese coercitivo programa denominado “Limpia tu Solar”. ¿Qué no?

Sin embargo lo que es al controvertido “Presimun” morenista le está “valiendo cuerno” lo que piensen los obregonenses, y ya dio a conocer las reglas de esa campaña, al adelantar que primero les notificarán a los dueños de esos inmuebles, dándoseles un plazo de una quincena para que los “chaineen”, pero de no hacerlo lo hará el Municipio y les cobrará por eso, además de aplicarles una sanción económica. ¡Tómala!

En lo que es algo que ya también se promovió en Hermosillo, pero otorgándoles un incentivo a quienes se abocaran a esa limpia, como es ofreciéndoles un descuento en el pago del impuesto Predial, y que hasta extendieron con respecto al tiempo inicial de esa modalidad, y que al final no se supo de la respuesta que se tuvo, al no ventilarse cuántos terminaron por aprovechar esa promoción y política de ganar ganar. ¡Ajá!

Aunque lo que es en esta Ciudad del Sol también están como en Obregón, porque por un lado llaman a limpiar esa propiedades particulares, pero lo cierto es que hay unas calles por las que no se puede ni caminar por lo enmontada que están, como la céntrica y transitada Yáñez, entre Puebla y Gastón Madrid, ante la inoperancia de la coordinadora de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Astarté Corro Ruiz.

Hermetismo en el Caso CFE…Con todo y que fuera un atentado de alto impacto que a todo mundo consternara, pero de la que no se ha vuelto a saber ni media palabra, es de la emboscada de la que fueran blanco el pasado 5 de septiembre cuatro empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con un saldo de dos muertos y un par de heridos, la cual se registró en la cercanía de la municipalidad de Ónavas.

Eso con todo y la promesa que hiciera el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, de que acelerarían las investigaciones sobre ese inédito ataque armado, a partir de que tuviera una resonancia nacional, pero lo cierto es que hasta el momento pareciera que le han “echado tierrita volada”, por aquí no haber novedad, como dice la famosa canción, de aquí que las especulaciones han persistido. ¡Ups!

Cuando es un hecho violento que mínimo ameritaba que le dieran un seguimiento, después de que hasta los trabajadores de la CFE realizaron un paro de labores para demandar garantías de seguridad al salir a trabajar a esas alejadas regiones serranas, en las que confesaran que es común ver gente armada, pero que hasta ese día los habían respetado, por lo que es un hermetismo que le está abonando a la creciente intranquilidad que hay.

Y más cuando desde un inicio se exhibió una descoordinación, luego de que el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, saliera a manejar dos posibles móviles de ese suceso, como es el que hubieran sido atacados por un grupo criminal conocido como “La Línea” de Chihuahua; o el que una de las víctimas pudiera tener antecedentes delictivos, ante lo que Francisco Sergio reviró que no había que adelantar vísperas. ¡Ñácas!

E igualmente se descartó que se tratara de una reacción del “Narco”, por haberle ido a conectar “la luz” a varias poblaciones de esa sierra, como lo manejara el mismísimo “Prejidente”, Manuel López Obrador, de ahí que continúe sin esclarecerse la causa de esa agresión en que murieran dos de los llamados linieros de la “Comisión”, al ser rafagueados de madrugada, y hasta quemando uno de los pick ups en que viajaban.

Queja contra el de la CEDH…Derivado de la ventaneada que “le pegaran”, al que sí que le queda aquello de que ¡en casa de herrero azadón de palo!, es al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el por algo tan llevado y traído de Luis Fernando Rentería Barragán, por “el dedo que le pusieran” ante la Congreso del Estado, al estar evitando el rendir cuentas claras. ¡De ese tamaño!

Pues de acuerdo a la denuncia que interpusiera ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado, quien el pasado mes de julio fuera designada como titular del Órgano Interno de Control ante la CEDH, cual es el caso de Andrea Escalante Antillón, presuntamente por órdenes de Rentería Barragán le han estado poniendo trabas para no entregarle información para realizar su chamba. ¡A ese grado!

Lo “píor” del caso, o de ese grave queja, es que fuera la legisladora, Diana Karina Barreras Samaniego, quien está al frente de la citada comisión, la que hiciera público ese bloqueo del que ha estado siendo objeto Escalante Antillón, supuestamente a raíz de que esta embarazada, y es por lo que estilan que hasta se le retiró su equipo de trabajo, en lo que ya ha sido calificado como un acto de discriminación. ¡De ese vuelo!

No obstante lo que es el ombudsman ya mandó a decir que es un señalamiento falso, asegurando que no le han negado el acceso a la denunciante, pero lo que es “la quemada” ya no se la quita ni con pomada de tepezcohuite, de entrada por la mala fama que dicen que tiene de creerse que está “hecho a mano”, independientemente de que es una acusación que deberá quedar en claro, por las implicaciones que conlleva.

Al suponerse que la CEDH es una institución seria que no debe andar en dimes y diretes, como el que es evidente que están sosteniendo públicamente Andrea y Luis Fernando, por estarle echando en cara al segundo lo que deberían de salvaguardar, como es el respeto a las garantías individuales, pero en contraste trascendió que la primera ni seguro médico tiene, por lo que desde ahí ya la lleva de perder. ¡Esa es la percepción!

