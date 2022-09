Resurge petición de Calle 12

¡Que se aliviaron infectados!

Son aseguradora$ “ganona$”

Tapa sol con un dedo AMLO

Resurge petición de Calle 12…Y la que ya se ha vuelto por demás reiterada, es la demanda de municipalizar el Poblado Miguel Alemán, ubicado en la Costa, y que desde siempre ha sido una comisaría de Hermosillo, como lo prueba el que por cuarta ocasión lo estarán intentando, como lo adelantara el representante de lo que han llamado Comité Promotor del Municipio 73, Jesús Antonio Contreras. ¿Será?

O séase que nuevamente estarán volviendo como la burra al trigo con esa iniciativa, como dice el dicho, de acuerdo a lo ventilado por Contreras Hermosillo, al manejar que una vez más retomarán esa solicitud para presentarla ante la Cámara de Diputados, aunque previamente la cabildearán con el Ayuntamiento hermosillense y el Gobierno del Estado, en aras de “medir como anda el pulso” en torno a esa propuesta.

Toda vez que la también conocida como La Calle 12, desde hace rato que cumple con los requisitos que establece la Constitución Política de Sonora para erigir nuevos municipios, y cuyo principal es el contar con una población de al menos 10 mil habitantes, ya que con base en el Censo de Población y Vivienda del 2020, hasta ese año había 40 mil ciudadanos, por lo que obviamente que en la actualidad ya son muchos más.

Y tan parece que en esta ocasión harán las cosas bien, o con todas las de la ley, que Jesús Antonio anticipara que hasta gestionarán ante el Instituto Estatal Electoral que se haga un sondeo en esa comunidad para conocer la opinión ciudadana mediante esa consultada, y en la que se da por descontado que todo mundo estará a favor que se les autorice esa independencia para tener presupuesto propio y todos los poderes. ¡De ese pelo!

Pues en base a los antecedentes que hay, en los últimos 20 años ha habido tres intentonas de municipalización de esa localidad costeña, como lo fuera en el 2001, 2003 y 2007, pero al final no han prosperado, según esto porque ha faltado voluntad política, pero ahora le estarían apostando a que los legisladores de Morena son mayoría en el Congreso del Estado, con todo y que hasta ahora no se les ha visto mucho interés al respecto.

En lo que es una exigencia que vuelve a aflorar cada vez que hace crisis el déficit de los servicios más básicos que padecen, por lo que habrá que ver si ahora sí las condiciones están dadas, como para que se les haga el por fin poder contar con capacidad para resolver esas problemáticas por su cuenta, o sin seguir dependiendo del municipio capitalino, por lo que así estaría ese nuevo reto y “trompo pa´ la uña” de los tribunos locales.

Ciertamente que es algo que pudiera concretarse, si se parte de que igual saliera a flote que la también demandada derogación de la mal afamada Ley 4 de la Unison, dizque está a punto de cristalizarse, con todo y que lo último que ha trascendido, es que igualmente la volverían a dejar en veremos. ¡De ese vuelo!

¡Que se aliviaron infectados!…Ahora sí que a las quinientas, pero por fin están dándo color en torno a la evolución que tuvieron los dos primeros pacientes con la viruela del mono que se detectaron en Sonora el pasado 17 de agosto, luego de la revelación que hiciera el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, Jorge Aureliano Eugenio, referente a que ya fueron dados de alta médica. ¿Cómo ven?

Porque la principal duda que había, es sí el par de hombres enfermos originarios de Caborca y Puerto Peñasco, de 21 y 54 años de edad, respectivamente, no habían contagiado a nadie con los que tuvieron contacto, cuando ellos mismos ignoraban que habían pescado ese virus que está de moda, después de que ya se expandiera por todo el mundo, al punto de que hoy en día hay declarada una emergencia sanitaria. ¡Ñácas!

No osbtante lo que es el funcionario de la Secretaría de Salud aclaró que no únicamente están aliviados los afectados, sino que además ya también quedó descartado el que le hubieran trasmitido ese mal a las personas con las que convivieran previamente, a partir del seguimiento que se les diera, y sin que presentaran síntomas, principalmente el representado por ampollas en la piel, además de dolores, fiebre y demás. ¡Mínimo!

Casi por nada es que Aureliano Eugenio precisara que el periodo de incubación para esa virulencia es de cuatro a cinco días, para después aparecer una sintomatología que también tienen que ver con la inflamación de ganglios, congestión nasal y ronchas en todo el cuerpo, aunque lo más relevante después de esa aliviada, es que hasta ahora no han ubicado más casos de esa viruela símica, o igualmente conocida como del chango.

De esa forma están aclarando en que quedaron esos infectados que no llegaron convertirse en un brote, como es por medio de uno de los segundos de a bordo del titular de esa insaludable secretaria, José Luis Alomía Zegarra, quien comentan que se ha vuelto tan burocrático, que ni para ofrecer esas noticias tan importantes sale a escena, cuando era como para que mínimo hubiera convocado a un rueda de prensa. ¡Cuando menos!

Son aseguradora$ “ganona$”…Las que vaya que han seguido incrementando su mala fama, son la mayoría de las leonina$ empresas aseguradoras, de acuerdo al más reciente informe que ventilara la delegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Blanca Rosas López, y es que en el primer trimestre del 2022 recibieron 8 mil 141 reclamaciones. ¡Palos!

No en balde es por lo que así han ido al alza esas “quemadas” de las que por algo son objeto esas compañías, y no es para menos, por la forma en que abu$an de los clientes, siendo las más demandas por incumplidas y ventajosa$ las de Quálitas, Grupo Nacional Provincial (GNP), MetLife México, Axa Seguros, Chubb, Seguros Banorte, Zurich Santander, BBVA Seguros, Mapfre y Seguros Citi Banamex. ¡Así “la quemada”!

Y es que en base al reporte dado a conocer por Blanca Alicia, los productos más señalados fueron el seguro para autos con un 46%; así como la aseguranza de vida individual que alcanzó 34%; además del de los gastos médicos mayores que sumó un 6%; pero en contraparte los de MetLife México, Zurich Santander y Citi Banamex Seguros son los que resolvieron más denuncias a favor de los quejosos. ¡Eso dicen!

Es por lo que la representante de la Condusef detallara que: “La que tuvo una mayor solución favorable para el usuario fue en el producto de vida individual, con el 39% del total de las reclamaciones; seguida del 25% favorable en los accidentes personales; y solo un 13% de soluciones favorables en el ramo de daños a automóviles que, como recordaremos, es el que más se reclama”, por lo que así han estado de gandalla$.

Y pa´ quien dude de lo anterior para prueba está que la citada funcionaria federal remarcara que las principales causas de esas denunciadas fueron negativas en lo referente al pago de la indemnización con 38%; aunado a la solicitud de cancelación de contrato o póliza no atendida, o no aplicada, con 20%; e inconformidad con el tiempo para el pago de indemnización con el 10%, por lo que así se han resistido.

Tapa sol con un dedo AMLO…Y con referencia a la creciente y desbocada violencia que ya está de no creerse, por cada cosa que está suscitando, sí que no hay “píor” ciego que el que no quiere ver, por la postura que ayer asumiera en la presente semana el “Prejidente”, Manuel López Obrador, tocante a las reiteradas alertas de viaje emitidas por los EU contra algunas Entidades de México. ¡Pácatelas!

Ya que derivado de la pública critica que les hiciera López Obrador, a su “juicio” esas alertadas de la embajada gringa para advertir a sus cuidadanos de no visitar determinados lugares, más bien obedecen a “tintes políticos”, que a cuestiones de inseguridad, además de considerarlas “de mal gusto”, pero por si eso fuera poco todavía se puso a aseverar que es porque son “metiches”. ¡De ese tamaño!

Para el caso puso como ejemplo que es como si él dijera que no vayan a Nueva York por la alta incidencia de asaltos que tiene, y para lo cual exhibió un video de uno de ellos, cuando lo cierto que no hay punto de comparación con lo que está sucediendo en la República Mexicana, por como los cárteles del narcotráfico se les han puesto al tu por tu con narcobloqueos, incendios y demás, exponiendo a la ciudadanía de bien.

De ahí el porque los gabachos le hacen esa recomendación a sus connacionales para que eviten “meterse a la cueva del lobo”, o a esas latitudes en las que ya matan gratis, o sin deberla ni temerla, y para quien dude lo anterior para evidencia está el que hoy por hoy se indaga al Ejército por la muerte en Tamaulipas de la niña Heidi Mariana Pérez, de 5 años de edad, al quedar en medio de un enfrentamiento con criminales. ¡Tómala!

Pero pasando por alto todo eso, lo que es para AMLO esas ¡aguas! Que echan los Estados Unidos no son cosa seria, sino algo que quedó como una práctica política, y es por lo que expresara que hay que ir haciéndolo a un lado, cuando lo cierto es que lo del País cada vez más violento no es un invento, aunado a que cada Nación puede hacer lo que le parezca para proteger a sus conciudadanos. ¿Qué no?

