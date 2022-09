Un antes y después lo de CFE

Es digna de crédito delegada

A una tras otra el de la SEC

¡Rehabilitarán avenida clave!

Un antes y después lo de CFE…Y el que ya representa un antes y un después en cuanto a la inseguridad y narcoviolencia en el Estado, es el atentado contra cuatro trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con un saldo de dos muertos y un par de heridos, por ser un hecho nunca antes visto que ocurriera en la zona serrana, y que es por lo que se convirtiera en nota de impacto nacional. ¡De ese pelo!

Porque dichos empleados no solo fueron asesinados, sino que incluso a uno de ellos lo incineraron, al quemar unos de los vehículos en que se transportaban para trabajar en esa región de la sierra; en tanto que uno más quedó baleado en el interior de otro pick up, en dos ataques armados por separado que tuvieron lugar el primero en la carretera Hermosillo-Yécora; y el segundo en las inmediaciones de Ónavas. ¡Tómala!

En lo que es una agresión con todo el sello del crimen organizado, por la forma en que los “cazaron”, ante lo que no creen que se haya tratado de una “confusión”, y no sólo porque las unidades de la CFE son inconfundibles, sin dejar de lado que en otras Entidades ya están siendo usadas de emergencia por la Guardia Nacional, sino además porque se perpetraron en diferentes lugares, por lo que no cuadra esa posibilidad.

Sin embargo y a pesar de los pesares, de inicio ha habido mucho hermetismo en torno a ese fatídico suceso que tuviera lugar la madrugada del pasado martes, y que se reportara hasta las 9:00 horas de ese mismo día, que es cuando se ubicara a los asesinados, o lo que quedara de uno de ellos; mientras que a los dos restantes los localizaron escondidos entre el momento, y que son a los que ya declararan. ¡Pácatelas!

Pues con todo y la gravedad de ese acontecimiento, pero era hora de que los de la Fiscalía General de la República (FGR), que es la instancia que se encargará de las investigaciones correspondientes, y de la que es delegado es Francisco Sergio Méndez, no habían dicho ni media palabra, en tanto que ya ayer por la tarde lo hicieron directivos de la “Comisión, pero no su director general, Manuel Barlett Díaz. ¡Así el dato!

Casi por nada es que ante ese mal precedente y latente amenaza, es por lo que ya ayer la plantilla laboral de esa paraestatal se declarara en un paro laboral por motivos de seguridad, como lo anunciara el dirigente sindical de la sección 221 del Suterm, Abelardo Duarte Taddei, por no haber garantías para salvaguardar sus vidas al salir a laborar a esas poblaciones tan alejadas, cuando de reconexiones y mantenimientos se trata.

Eso al ventilar, y con sobrada razón, de que además de exponerse al clima, oscuridad y demás, resulta y resalta que ahora “de pilón” tienen que enfrentarse a la narcodelincuencia, al revelar que en esa área en la que se registró esa mortal y condenable acción, es común el ver camionetas con personas armadas, pero que jamás se habían metido con ellos, porque de cierta forma los “respetaban”, pero por lo que se vio ya no. ¡Glúp!

Al ser una confesión que confirmara lo que ya es un secreto a voces, como el que ya hay algunas regiones de Sonora que están secuestradas, o controladas por el “Narco”, y a las que no puede ingresarse sin su “permiso”, o sin que lo sepan, por tener “halcones”, o vigilantes, entre ellas las de Caborca, Altar, Santa Ana, Guaymas, Empalme, Obregón y la misma serranía, lo cual ya está terminando por hacer crisis. ¡A ese grado!

Aunque lo que es el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, ya ayer salió a adelantar que hay dos hipótisis que tienen la FGR, y que la posible incursión del grupo criminal conocido como “La Línea” de Chihuahua, que pudo haberlos confundido; y la otra es probabilidad de que los agredidos pudieran algún antecedente delictivo por parte de las víctimas, pero sin que ninguna sea oficial, pero ya “les echó tierra”.

Es digna de crédito delegada…La que sí que es digna de crédito, es la desde hace rato delegada del ahora Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), por las reformas que se le han hecho, aunque sigue siendo identificado como Fonacot, cual es el caso de Guadalupe Aguirre, por como con todo y la llegada del llamado gobierno de la Cuarta Tranformación se ha mantenido en el puesto.

Y es que en base a lo expuesto ayer por Aguirre Ruiz ante los periodistas de La Mesa Cancún, de la que es líder y fundador Carlos Rodríguez, “El Kaly”, su permanencia se ha debido a que como buena química que es de profesión, igualmente ha “hecho buena química” con los promotores de la nueva política guinda morenista, pero según esto a partir de los positivos resultados que ha seguido dando, independientemente de colores.

Aun así lo que es la ex diputada y ex funcionaria priísta originaria de Nogales “cantifleó” a la hora en que se le preguntó si continúa perteneciendo a lo que queda del PRI, al salirse por la tangente, porque aunque no lo negó, tampoco lo confirmó, al limitarse reseñar lo que es su función en esa dependencia federal, que ahora es una institución financiera creada para apoyar la adquisición de bienes y servicios por parte de los trabajadores.

No obstante y por encima de su militancia partidista, lo que es Lupita Aguirre presumió que la delegación sonorense ha sido una de las más destacadas a la hora de rendir buenas cuentas, y que es de lo que le ha valido el seguir en la nómina de la Federación, por ser de las que más créditos han colocado en los últimos años, que nomás al día de hoy suman más de 47 mil, con alrededor de mil 333 millones de pesos asignados en el 2022.

A la vez aclarando que no son buenos números producto de la casualidad, sino de la alianza que han hecho con el sector empresarial, a la ahora de promover esa prestación que ya es por ley, y no opcional, para lo cual los empresarios deben registrarse ante el Infonacot con la finalidad de que los trabajan en sus empresas puedan acceder a los sistemas crediticios que ofrecen a través de las nóminas, y con una tasa del 8.5%.

A una tras otra del de la SEC…Al que ahora sí que ¡ni como ayudarlo!, como dice el dicho, es al rebasado secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, por como se ha seguido demostrando que no ha cumplido ni con lo más mínimo, y para prueba está la manifiestación que ahora le hicieran los padres de familia de la escuela primaria “Bertha Lidia Figueroa López”, de la colonia Real del Carmen. ¡Vóitelas!

Si se toma en cuenta que los paterfamilias de dicho plantel, que alberga a más de 300 estudiantes, ahora hasta están solicitando la contratación de un conserje, o si se puede dos, por la extensión que tiene, lo que sí que resulta inconcebible, si se parte de que es una operatividad de lo más elemental, pero ni esas cuestiones están cubriendo, de ahí que advirtieran que seguirán en protesta hasta que no les resuelvan esa exigencia. ¡Ajá!

Ante lo que suponen que lo que son Grageda Bustamante y sus operadores se atuvieron a que los papás estuvieron haciendo jornadas de limpieza durante la pandemia, pero como creció la maleza al interior y exterior del centro escolar, es por lo que ya se requiere una limpieza profunda para eliminar toda la hierba y fauna nociva, en lo que es una reflejo de que ya es una problemática y negligencia añeja. ¡De ese tamaño!

Tan es así que la misma directora, Cecilia Moreno, apuntillara que ya hicieron el trámite ante la SEC y que: “Todavía no tenemos respuesta, nos dicen que ya está en trámite, que, de un día a otro, y ahorita nos dijeron que esta semana quedaba, pero la semana pasada también nos dijeron lo mismo, y los padres de familia ya se cansaron de esperar”, y es por eso que al no responderles por las buenas, optaron por las malas. ¡Ñácas!

Lo anterior porque denuncian que ya tienen el temor de que se presente un foco de infección en los baños por la falta de aseo, aunado a que hay “un montón” de zacate alto y animales, por lo que ya muchos niños se han enfermado, pero lo que es Aarón y sus malas compañías, ¡bien gracias!; lo que a la vez deja en claro que las medidas preventivas contra el coronavirus en las escuelas han sido “puro choro”, o “bla, bla, bla”. ¡Mínimo!

¡Rehabilitarán avenida clave!…Por donde quiera que se le vea, pero el que indudablemente que es una muy buena nueva, es el anuncio que hiciera el alcalde Antonio Astizarán, de que invertirán $31 millones de pesos en la rehabilitación de la transitada avenida Reforma, los cuales saldrán de lo que se capte por concepto de la regularización de “autos chuecos”, que se calcula que serán unos $50 “melone$”. ¡Órale!

Al manejar que: “Ya vamos a empezar ejercer los primeros 31 millones de pesos, estaremos presentando los trayectos en el transcurso de la próxima semana. Estamos contemplando la rehabilitación completa, incluyendo tubería hidráulica y sanitaria de la avenida Reforma, una de las principales calles que está muy amolada, y esperamos poder rehabilitarla casi toda, y traemos ya en puerta tres o cuatro más”. ¡Qué tal!

En lo que son unas obras proyectadas que Astiazarán Gutiérrez anticipara que tienen que estar licitadas y ejecutadas este mismo año, por lo que de concretarse en ese tiempo, sí que sería una con la que harían la diferencia, por ser de esas que vaya que se ven, por el impacto que tendrían, porque la Reforma es de las arterias viales con más afluencia de tráfico, además de conectar a la ciudad desde el Centro hacia el Norte.

Y es que al margen del programa de bacheo que han implementado, por lo destrozada que están las mayoría de las rúas debido a las lluvias, lo que es la reconstrucción de una vialidad como esas, ya sería otra cosa, por el beneficio que representaría para la movilidad de miles y miles de hermosillenses, porque es una de las de mayor circulación, pero que actualmente en muchos de los tramos casi está intransitable, o para llorar.

Mientras que por otro lado lo que es “El Toño” Astiazarán sí que “se metió en camisa de once varas” al opinar sobre el secuestro exprés que sufriera un empresario taquero en esta Capital, al asegurar que es un hecho aislado por no tratarse de una banda del crimen organizado, cuando de acuerdo a lo que se ha filtrado ya son dos los que se han cometido en esta Ciudad del Sol, y uno más en Obregón. ¡Esa dicen es la realidad!

Correo electrónico: [email protected]