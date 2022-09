¡$ecuestro$ exprés y CFE!

Van 14 policías ejecutados

No llegará huracán “Kay”

Otro programa del Alcalde

¡$ecuestro$ exprés y CFE!…Y por más que lo quieran minimizar, pero los que ya están aquí son los llamados $ecuestro$ expré$, y para prueba está el del que fuera objeto el dueño de una cadena de taquerías, cuya identidad se reserva por cuestiones de seguridad, y a quien el pasado fin de semana lo sorprendieron y encañonaron cuando estaba en un rancho de su propiedad en la zona rural de Hermosillo. ¡De ese pelo!

Pues según lo ventilado a través de las redes sociales, y que después fuera confirmado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, a la víctima de 78 años de edad los secuestradores le llegaron caminando a su predio, para luego amenazarlo con armas cortas y golpearlo, y posteriormente en su mismo vehículo trasladarlo a un sitio donde lo mantuvieron cautivo, hasta que sus familiares pagaron un rescate de $236 mil pesos. ¡Zaz!

En lo que es un sonado rapto del que primero se tuviera conocimiento por medio de la red virtual, antes que por las “autoridades” de “Seguridad”, porque para cuando los operadores de éstas se enteraron, ya lo habían liberado y llevado a recibir atención médica, lo que demuestra que no están en la jugada y tampoco les tienen confianza, y es por lo que dicen que afortunadamente el secuestrado viviera para contarlo. ¡Pácatelas!

Sin embargo, y por encima de que digan que no hay de que preocuparse, pero ciertamente que es un secuestro con el que están mandando un mal mensaje, porque pudiera ser que ese tipo de raptos ya están llegando para quedarse, por igualmente haber trascendido que tal vez tenga que ver con lo que es el cobro de pi$o que aplican los grupos criminales para extorsionar al sector empresarial y comercial. ¡Ni más ni menos!

Eso por igual aflorar que esa secuestrada, que es de las rápidas y por las que piden la “lana” que tengan a la mano para soltarlos “de volada”, según esto no es la primera que tiene lugar en esta Capital, al ya ser la segunda y otra que se registró otra en Obregón, pero no se supo nada por los afectados haberse quedado callados, y mucho menos interpusieron una denuncia, pero al parecer a ese grado ya se está llegando. ¡Glúp!

Luego entonces y por encima de que digan que Sonora no será tierra fértil de secuestradores, pero lo cierto es que los hechos ya están demostrando todo lo contrario, y sino que le pregunten al citado empresario taquero al que le perdonaron la vida por haber alcanzado a reunir casi un cuarto de millón de pesos, si no quién sabe que habría pasado, de ahí el escándalo que se hiciera, una vez que se supiera, y no es para menos. ¡Vóitelas!

Porque a querer y no, pero con ese suceso se pone de manifiesto que ahora en está Ciudad del Sol todo mundo está expuesto, ante esa clase de secuestros que antes solamente se veían en el Sur del País, y que ahora por estos lares ya están siendo una cruda realidad, tal como se evidenciara. ¡De ese tamaño!

Por lo que ahora sí que el gran reto para las instancias policiales investigadoras, será el esclarecer ese grave hecho, con la finalidad de que dichos delincuentes no sienten sus reales en territorio sonorense, porque lo “píor” que puede pasar es que quedara en la impunidad, lo que daría pie a que se siguieran repitiendo, y más por la facilidad con la que llevaran a cabo ese delito con el que se están inaugurando. ¿Qué no?

Pero para que vean el como la inseguridad ya está rebasando todos los niveles, ahí tienen que ayer por la mañana emboscaran y mataran a dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la carretera Hermosillo-Yécora, en la zona de Onávas, al ser blanco de una agresión armada, quedando tres más con vida, uno de ellos gravemente herido, pues hasta incendiaron el vehículo oficial en que transitaban.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Van 14 policías ejecutados…Ahora sí que por si algo faltara, resulta que por segunda semana están matando a un agente policíaco, porque apenas el pasado “juebebes” acribillaron a Agustín Iván Noyola López en Hermosillo, y ahora el lunes en Empalme ejecutaron al comandante, Martín Gabriel Marrufo Duarte, también elemento de la Policía Municipal, al que “cazaron” cuando salía de su casa. ¿Cómo ven?

Así estuvo ese nuevo ataque armado ocurrido alrededor de las 06:00 horas en la colonia 29 de Septiembre de esa ciudad ex rielera, cuando Marrufo Duarte estaba uniformado y desarmado, ya que se dirigía a la Comandancia para iniciar su turno laboral, a partir de las 07:00 horas, con lo que se convirtió en el segundo guardián del orden empálmense asesinado en lo que va del año, y el 14 en el Estado. ¡Tómala!

Ya que a pesar de que al activarse el “código rojo” los primeros en llegar fueron sus compañeros, para encontrarlo herido de bala y recargado en un vehículo, desgraciadamente para cuando arribaron los socorristas de la Cruz Roja ya no contaba con signos vitales, quien contaba con más de tres décadas de servicio, llegando a ocupar por un tiempo la Dirección Operativa, así como en varias ocasiones fue encargado de turno.

En lo que son de esas ejecuciones de polizontes, que sí bien son por demás lamentables, pero también dejan muchas dudas en torno al móvil de las mismas, y más porque no son esclarecidas, porque pareciera ser que “les echan tierrita volada”, por nunca volverse a saber nada, lo que resulta una ironía, si se parte que son a los que deberían de darles prioridad, pero todo hace indicar que no les conviene. ¿Será?

Es por lo sonara a una utopía lo dicho por el Presidente Municipal, Luis Fuentes Aguilar, de que confía en que la Fiscalía estatal detendrá a los responsables de ese homicidio, cuando lo cierto es que hasta ahora no ha sido así, y tal vez por ese antecedente que hay, es que al que se le viera más cauto y con los pies sobre la tierra al respecto, es el jefe de jefes de la corporación policíaca de esa localidad, su tocayo Luis Flores. ¡Ups!

Por cierto que Fuentes Aguilar acaba de anunciar que suspenderá el acto de las fiestas patrias del próximo fin de semana, o el famoso Grito de Independencia, dizque por lo de los damnificados de las recientes lluvias, aun así el sentir general es de que se debe a lo “acalambrados” que andan por lo de la narcoviolencia. ¡Ouch!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

No llegará huracán “Kay”…Con todo y la rumorlogía que hay, pero ni el actual huracán “Kay” llegará por acá, aun y cuando en días atrás se advirtiera por la red que uno de grandes proporciones impactaría a la región, lo que resultó ser una fakenews -noticia falsa-, porque lo que es al que se hace alusión sólo causaría nublados y probables lluvias desde hoy, mismas que se extenderían hasta el viernes. ¡Órale!

Al margen de que el meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gilberto Lagarda, ventilara que de tormenta tropical lo que es “Kay” ya se había tranformado en ciclón, al encontrarse frente a las costas de Colima, pero se esperaba que se desplazara en paralelo a las regiones que están frente al Océano Pacífico, con alta probabilidad de dirigirse a la Península de Baja California, por lo que ahora sí que se iría de largo.

No obstante y por ser bien sabido que los ciclones no tienen palabra, es por lo que el coordinador estatal de Protección Civil, Juan González Alvarado, como de rayo se reunió con el comandante de la Cuarta Zona Militar, Francisco Morán González, a fin de prevenir antes que lamentar, en aras de definir un plan preventivo para salvaguardar a la población, como parte de la estrategia para enfrentar la temporada de hurcanes 2022.

Razón por la cual es que en conjunto adelantaran que ya están afinando lo que es el famoso Plan DNIII, para en caso de requerirse implementarlo ante una posible emergencia, sin embargo hasta el último reporte se hablaba de que ya no representaría ningún riesgo para los sonorenses, por haber cambiado de trayectoria, después de que en un principio sí signficaba un peligro si ingresaba de lleno por Los Cabos, pero no.

Más menos así está esa alianza de prevención que estarían haciendo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual entre otras áreas de atención cuenta con especialistas en emergencias, equipo técnico, vehículos terrestres y aéreos, médicos militares, e incluso cuerpos que brindarían alimentación a la ciudadanía de llegar a necesitarse, pero a como está el pronóstico, todo apunta a que en esta ocasión no será necesario.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Otro programa del Alcalde…Mientras que de los otros alcaldes poco se sabe, el que no ha dejado de sumarle a la chamba en todos los ámbitos, es el Presidente Municipal Antonio Astizarán, como lo exhibe el que ahora impulsara un convenio entre el Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE) y la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático para beneficiar a empleados del Ayuntamiento. ¡De ese vuelo!

Al tratarse de un proyecto del FIDE denominado “Mejoramiento Integral Sustentable”, en el que participan la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la Secretaría de Energía (Sener) y Nacional Financiera, para promover la instalación de sistemas fotovoltaicos en 115 viviendas de personal de la Comuna, con lo que podrán ahorrar más del 50% en el consumo de la energía eléctrica. ¡Qué tal!

No en balde es que ante Raúl Talán Ramírez, que es el director del FIDE, lo que es Astiazarán Gutiérrez resaltara que: “Además de una apuesta por la sustentabilidad, es un ahorro para la gente y este mecanismo nos ayuda en la parte de prestación hacia los trabajadores, debido a que es algo muy atractivo, porque vamos a llegar a ahorrarles hasta el 50% del total de la inversión”. ¡Esa es la intención!

Con ese fin el Municipio aportará un 10% del costo de cada uno de esos modelos, que es de un de un millón de pesos, y el programa contempla un subsidio del 10% de Sener; y 30% de Conavi, por lo que quienes se beneficien sólo pagarán el 50%, y financiado a 5 años en el recibo “de luz”, y para lo cual le darán prioridad a jubilados y pensionados, mujeres jefas de familias y quienes ganen menos de $15 mil pesos mensuales.

En esos términos está esa modalidad que proyectan realizar de septiembre a diciembre, y que consiste en un esquema fotovoltaico de hasta 2.5 kwp, con un envolvente térmico por vivienda, así como un diagnóstico de eficiencia energética a través de los llamados “tumbawatts”, por lo que así está el nuevo beneficio que está fomentando “El Toño” Astiazarán, y con lo que ha estado haciendo la diferencia para bien. ¡Así el acierto!

Correo electrónico: [email protected]