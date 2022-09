+ Van por má$ “Onachafa$”

Por Martín Romo (El Verdugo)

Van por má$ “Onachafa$”…Tal como era de esperarse, los que ya empezaron a “ponerse el huarache antes de espinarse”, para ver cómo $acan más “lana” con los miles “autos chuecos” que no podrán “enderezarse” en el actual proceso de regularización que termina el venidero 20 de septiembre, son los cabecillas de las diferentes organizaciones “Onachafa$”, por lo que sí que es un agandalle de nunca acabar.

Y para prueba está lo adelantado por el pseudolíder de una agrupación denominada Sirviendo a la Protección y Patrimonio Familiar (Sippafa), un susodicho Fidel Lugo Ayala, al manejar que ya están trabajando en lo que sería un amparo masivo para proteger a los dueños de esos “chocolates rodantes” que ya no tendrán la posibilidad realizar ese trámite de legalización, y para lo cual desde ya están elaborando un padrón. ¡Zaz!

Más menos así estaría la enésima vaquetonada en que incurrirían, en esta ocasión con el pretexto de que aseguran el Registro Público Vehicular (Repuve) ha tenido muchas fallas; y además porque supuestamente el personal de los módulos no les aceptó la documentación para hacer el registro, y puras de esas, cuando lo cierto es que hubo el tiempo suficiente para que lo hicieran, pero simplemente no quisieron, o “les valió”.

Sin embargo y después de que no hubiera el interés de parte de los propietarios de esos carros extranjeros, ahora están pretendiendo culpar al gobierno federal de no hacerlo, dizque por como complicaron las cosas para concretar ese procedimiento, y ya con la aviada hasta están pidiendo admitir en esa legalizada a los automóviles con número de serie que inicie con letra, los cuales desde un principio se aclaró que no entran.

Así que no obstante y que desde un inicio se especificaran las reglas al respecto, lo que es Lugo Ayala está queriendo hacerle al defensor de las causas perdidas, o de los ventajosos como él, al hacerse el occiso y señalar que: “Nos estamos adelantando a los hechos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados porque es el patrimonio general y vamos a seguirlos defendiendo a como dé lugar”. ¡De ese pelo!

Tan por ahí viene la “línea” de esos vividores de ese contrabando vehicular, que lo que es otro por el estilo, como es el caso del promotor y regenteador del Comité Nacional en Defensa de la Economía Familiar (Condefa), Omar Lugo Patrón, a su vez salió con que están proponiendo que se otorgue una prorroga hasta el 31 de diciembre del presente año y que se modifique el decreto para que incluya a todos los vehículos.

Eso bajo el argumento de que sí el 27 de marzo del año en curso pudieron cambiar el emitido el 19 de enero, “pos” a su muy convenenciero “juicio” puede hacerse lo mismo, y es por lo que ventilara que la semana pasada ya le entregaron una solicitud formal al Gobierno de la República, por lo que según esto ya solamente están a la espera de una respuesta, aunque más bien suena a que es puro “blof”, o “bla, bla, bla”. ¡Mínimo!

Porque por encima de esas echadas y amenazas que se cargan, lo único cierto es que en menos de dos semanas ya vence el plazo para esas regularizadas, en las que Hermosillo puntea con más de 15 mil unidades mexicanizadas, equivalentes a $37.5 millones para pavimentación, como lo constatara el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, al hacer un recorrido por las instalaciones del Repuve que están en la Unión Ganadera.

Colapsa transporte urbano…Y el que se había tardado, pero ya volvió a la carga y más revolucionado, es el de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado, para criticar la falta de ruleteros, al ser un déficit que se agudizara con el regreso a las clases presenciales tras la pandemia de Covid-19, por lo que a la que debieron haberle “chillado los oídos”, es a Lirio del Castillo, la titular del Transporte.

Pues Peinado Luna no se anduvo por las ramas para mandarle a decir sus verdades a Del Castillo Salazar, tocante a que ya basta de excusas para justificar el mal servicio camionero que se presta en la Capital, el cual ha ido de mal en “píor”, al por sentido común intuirse que lo que se requiere son más unidades y que funcionen bien, porque administraciones estatales ido y venido, y la cosas nomás no mejoran. ¡Tómala!

Es por lo que “El Nacho” Peinado apuntillara que: “Esto no se arregla con una aplicación para que sea vea dónde viene el camión y se salga de la casa cuando se vaya acercando. Esto se soluciona con más camiones”, al apuntillar que en el 2007 circulaban 450, cuando había unos 700 mil habitantes, pero ahora no hay ni 300 con una población de casi un millón, y que es es por lo que ya prácticamente ya está colapsando. ¡Vóitelas!

No en balde es que señalara que: “Es muy injusto que se violente el tiempo de los usuarios que están esperando los camiones en las paradas, porque pasan y no los suben porque van muy llenos. Es muy lamentable que el transporte público siga con deficiencias muy marcadas, no está a la altura de la demanda de los usuarios”, pero sin que se opere en consecuencia, y es por lo que los hacen sufrir las de Caín. ¡Glúp!!

Con todo y eso no ven pa´ cuando pueda solucionarse ese creciente problema, al Peinado ventanear que “ya tienen la boca chueca” de demandárselo a Lirio Anahí, pero que “le ha entrado por un oído y salido por otro” eso de poner en circulación más “rulas”; como tampoco menos lo han hecho, ni lo harán, los concesionarios de las empresas Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo. ¡Ñácas!

Está rebasado el de la SEC…Quien vaya que ha continuado dando la mala nota en la vuelta a las aulas, después de la apidemia de coronavirus, es el tan llevado y traído secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, porque a los plantones, bloqueos de calles y cierres de escuelas, ahora se le suma la protesta de los paterfamilias de la Primaria Loreto Encinas, por ya tener una semana sin clases.

Al aflorar que en el exhibido plantel, al igual que en otros, no se han completado con lo que es la plantilla de profesores, y es por lo que los papás ya también pusieron el grito en el cielo, y en lo que dicen que es una deficiencia de la que también les toca su parte a los dirigentes de las secciones 54 y 28 del SNTE, Jesús Javier Ceballos Corral y César Adalberto Salazar López, respectivamente, por no hacer la tarea en ese sentido.

Por trascender que son faltantes de maestros provocados por procesos de jubilaciones que deberían de programarse, ya que con anticipación se conocen las fechas de esos retiros, pero aún así terminan “agarrándolos con los dedos detrás de la puerta”, al no anticiparse a esas salidas de quienes ya cumplieron con su ciclo laboral, haciendo pagar a justos por pecadores, o “los platos rotos” a los padres. ¡De ese tamaño!

Como el presente caso que le están echando en cara a Grageda Bustamante, y de paso a Ceballos Corral y Salazar López, por no alcanzar a explicarse el como por unas simples jubiladas dejan sin su instrucción escolar a los estudiantes, cuando hay “Profes” que hasta protestas hacen para que les otorguen una plaza de esas, con lo que se demuestra que mentores sí hay, pero lo que falta es programación y organización. ¡Palos!

Y por el estilo “le ha llovido” al de la SEC con lo de las riñas entre el alumnado, que se han suscitado en las afueras de los centros escolares, y en las que no sólo han llegado a los golpes, sino a los navajazos, al quedar uno herido con armas blanca, y ante lo cual “se lavó las manos” al mandar a decir por medio del subsecretario de Educación Básica, Ricardo Aragón, que no cuentan con un área que intervenga en esos conflictos. ¡Ups!

En veremos nuevo hospital…Con el que denotan no estar muy seguros, es con el anuncio “balazo” que hicieran los de la Secretaría de Salud, donde cobra José Luis Alomía Zegarra, en torno a lo que será la próxima tan postergada apertura del nuevo Hospital General de Especialidades de Hermosillo, al confirmar que será en éste mes patrio como se había anticipado, pero sin definir una fecha. ¡De ese vuelo!

Aunado a que lo están dando a conocer con una total informalidad, porque para el caso Alomía Zegarra no convocó a ninguna rueda de prensa, que habría sido lo más adecuado, sino que se limitaron a hacerlo a través de un escueto boletín, lo que corroborar el que todavía no tienen determinado el día exacto en el que pondrían en operación ese nosocomio con el que reemplazarán al actual viejo Hospital General del Estado. ¿Qué no?

A tal punto no se están queriendo comprometer con esa inauguración, que hasta remitieron a la página salud.sonora.gob.mx. para mayor información de ese centro hospitalario que construyeran en el anterior sexenio de la gobernadora, Claudia Pavlovich, mismo que contará con 170 camas, 10 quirófanos, área de quemados con aislamiento, trasplante de órganos y tejidos, en 35 mil metros cuadrados de construcción.

Lo que sí precisan es que una vez inaugurado en el cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio y Carlos Quintero Arce, tendrá disponibles los servicios de consulta externa, alergología, medicina del deporte y rehabilitación, neurología y dermatología; y como nuevas áreas de atención, psicología, psiquiatría, epidemiología, con un departamento de nutrición, patología y endocrinología, gabinete dental, e imagenología, entre otros. ¿Será?

Sumado a que ya sobre la marcha le irían agregando lo que sería la cirugía mayor, medicina crítica, urgencias, clínica del dolor, de heridas y de estomas, espirometría, hasta completar el cuadro completo que le ofrecerán a los sectores poblacionales más vulnerables, o a esa que no cuenta con una opción de atención en ninguna institución, y es por eso de la urgencia de que haya una definición, tocante a cuándo ya “lo echarán a volar”.

