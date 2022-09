“Le saca al trabajo” Morena

“Ponen peros” a consultorios

Por fin reacciona el de CEDH

Limitan operar de Banobras

“Le saca al trabajo” Morena…Los que siguen dando muestras de estar muy fuera de la realidad, son los legisladores de Morena y quienes integran el llamado gobierno de la 4T, y para seña está la propuesta que ahora está haciendo el senador morenista, Ricardo Velázquez, al promover que la jornada laboral sea de 6 horas diarias, en lugar de 8 como es la actual, tal como ocurre en otras naciones. ¡De ese pelo!

Tan afloró que ya está en curso dicha iniciativa, que en el Senado de la República ya se analiza un paquete de reformas en esa materia, que entre otras temáticas plantea esa alternativa, como la de que en México se trabaje menos tiempo, dizque porque con ello se reduciría ausentismo y aumentaría la productividad, cuando lo cierto es que las condiciones no están para eso, por “el horno no estar para bollo$”. ¡Así el absurdo!

Porque con todo y que argumentan que en países como Suecia, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Suiza, Francia y Alemania ya chambean un promedio de 5 a 7 horas al día, con lo que según esto ya redujeron las solicitudes de permisos por enfermedad, y además hasta se volvieron el doble de productivos, la verdad es que no pueden compararse los sistemas operativos con los que cuentan para ser más eficientes en menos horas. ¡Tómala!

Pues la verdad es que los mexicanos en promedio trabajan 4 horas efectivas, porque el resto se les va en la “comenta”, cafeceada, fumada y todos aquello distractores que propician que trabajen menos, bajo el argumento de que ellos hacen como que trabajan, porque el patrón hace como que les paga, y es por eso que casi siempre le están “coyoteando” a la talacha, salvo en las maquiladoras, donde “los traen muy cortitos”.

Aunando a que la presente crisis económica no permite ese “lujo”, por hoy en día estarse padeciendo la “píor” crisis inflacionaria en 22 años, pero como los senadores como Ricardo ganan más de$100 mil pesos mensuales por prácticamente no hacer nada, es por lo que salen con esas barrabasadas, por no decir más feo, como esa de que la jornada diurna de labor sea de 8 horas; de 7 la nocturna; y 7 horas y media la mixta.

Por lo que a ese extremo está ya el populismo de los morenos, cuando en los hechos la gente hoy en día tiene que tener hasta dos trabajos para que les alcance para le gasto, por “lo caro” que está todo, y en cambio ellos están proponiendo que “se echen la cola al hombro”, cuando en la actualidad lo que se necesita es “camellar” más, por no tenerse el mismo nivel de ingreso que los europeos, y menos que el de los gringos. ¡Pácatelas!

Pero lo más grave es que hay quienes nomás dejan “correr la bola”, en torno a esas propuestas absurdas, como en el ámbito local lo ha hecho la secretaria del Trabajo estatal, Olga Armida Grijalva Otero, en lugar de “dar luz” al respecto, pero como ahora está en la nómina oficial, es que opta por guardar silencio. ¡Vóitelas!

“Ponen peros” a consultorios…Quien vaya que solito “se está poniendo el dedo en la llaga”, es el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, al ahora darle por criticar a los consultorios que están aledaños a las farmacias, porque según él ser un “gran engaño”, al acusarlos de que su único fin es el de vender medicamentos, más que el atender las enfermedades de mayor importancia de los pacientes. ¡Ajá!

Cuando lo cierto es que son unos espacios de consulta médica que surgieron para cubrir las ineficiencias del sector salud público, así como la voracidad para cobrar de los doctores privados, de ahí que a López-Gatell Ramírez no le queda el andarse quejando, porque son una mejor opción para el tratamiento de males menores, antes que acudir a hacer unos “colones” a los hospitales, o el pagar un dineral por una consulta particular.

Por todo mundo estar consciente de que son áreas creadas por las boticas para atender los problemas de salud más comunes y de corta duración que generalmente afectan a la población, como son las gripes, diarreas, congestiones, deshidrataciones y todo lo que se parezca, y con un cobro módico, o simbólico, obviamente para que ahí mismo les consuman las medicinas, lo que es válido, pero sin ser obligado. ¡Esa es la realidad!

Es por eso que quien ya padece algo más grave, como una diabetes, hipertensión, o una afección pulmonar, cardiaca, o de tipo crónico, es obvio que no irá a esos lugares, a menos que sea una emergencia, por suponerse que en esos casos debe acudirse con un especialista, pero para todo lo demás sí que “sacan del apuro”, aunado a que como está la economía, para las mayorías es la única alternativa de alivio. ¡Cuando menos!

Y para ejemplo del como se han incrementado esas consultadas, ahí está el dato manejado por López-Gatell, de que según el Instituto Nacional de Salud Pública, en el 2012 la cuarta parte de esas valoraciones que se realizaban eran ahí; y ya en la época del Covid-19 representaron la tercera. ¡Así han sido de utilidad!

Por fin reacciona el de CEDH…El que por fin dio señales de vida, después de que parecía que sólo estaba como un vil florero, es el fantsamal titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Luis Fernando Rentería Barragán, luego de que en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas ventilara que en los últimos tres años han recibido 13 quejas de los colectivos de búsqueda. ¡De ese vuelo!

Más menos así está lo revelado por Rentería Barragán, en torno a esas denuncias a las que les han dado entrada en esa instancia, y que han sido interpuestas por inconsistencias en los procedimientos de impartición de justicia, de ahí que a eso de los desaparecidos en la Entidad lo considerara como muy preocupante, por los escasos resultados positivos alcanzados hasta hoy y la poca claridad que hay acerca de las investigaciones.

A raíz de lo anterior es por lo que señalara y precisara que: “La Comisión tiene un papel muy importante sobre todo en los temas de dilación en la procuración de justicia, que en el tema de desapariciones es el tema que estamos advirtiendo, entonces la Comisión tiene mecanismos, facultades para lograr que las investigaciones avancen y las personas accedan a la justicia y reparación”, que es algo que está por verse.

Con ese propósito es que el ombudsman sonorense destapara que ya llegaron a acuerdos con esas organizaciones rastreadoras emanadas de la ciudadanía, en aras de respaldarlas para exigirle eficiencia a la “autoridades” responsables, entre las que está la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en la que estaba José Luis González Olvarría, y al que acaban de “renunciar” por haber sido una nulidad. ¡Mínimo!

A tal grado esas agrupaciones han continuado batallándole, que ahí tienen que las Madres Buscadoras promovidas por Cecilia Flores el martes pasado realizaron “La Marcha de las Palas”, precisamente por la carencia que tienen del quipo más elemental para llevar a cabo esas labores de buscar a sus familiares perdidos, y es por lo que solicitaron de esas herramientas y hasta bebidas hidratantes, entre otras donaciones.

Limitan operar de Banobras…En el que sí que hay un antes y un después, por ya no ser lo que antes fue, es en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), que para empezar ya no es una delegación, como está semana lo revelara Eduardo Lagarda Flores en su comparecencia ante los periodistas que integran la Mesa Cancún, de la que es presidente y fundador, Carlos Rodríguez, el famoso “Kaly”. ¡Glúp!

Ya en base a lo expuesto por Lagarda, quien es originario de Navojoa y de profesión Ingeniero Industrial y de Sistemas por el ITH, ahora su función es la de fungir como Gerente Ejecutivo de Promoción, al estilo de la banca comercial, pero con la diferencia de que ya no manejan tanta “lana” como anteriormente se hacía, de ahí que hoy en día mayormente se dedican a la asesoría financiera para proyectos gubernamentales. ¡Ouch!

Con lo que queda en claro que a ese grado es que bajaran de nivel operativo a los representantes de Banobras, que nada que ver con la época dorada que le tocará presidir a Jorge Vidal Ahumada, quien por algo es el funcionario que más años ha estado ininterrumpidamente en un puesto federal, por ser un periodo en el que sí hubo millones para repartir, e invertir en obra, ¡y bieeen! Como diría el cantante Karin León. ¿Qué no?

Eso porque partiendo de lo ventilado por Eduardo, en la actualidad la operativida de ese esquema bancario de la Federación está muy limitada, por la forma en que se ha dividido en diferentes aréas y programas de financiamientos, por lo que ya no hay un bolsa única; además de complementarse con la Secretaría de Bienestar Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). ¡De ese tamaño!

Lo que prueba lo anterior es que para muestra está que en la oficina de la región sonorense sólo trabajan cinco personas, lo que “pinta de cuerpo entero” los alcances que les dejaron, y es por lo que únicamente se dedican a “nadar de muertito”, o a darle continiudad a los saldos pasados y proyecciones que hay, por todo manejarse desde el Centro del País, de ahí que ya no haya aquellos anuncios de créditos millonarios que se hacían.

Y si a eso se le agrega el que ahora ya ni siquera dan a conocer lo que mínimamente hacen, “pos” sí que “están fritos”, al salir con la justificación que son los alcaldes y demás beneciados los que deben promocionarlo, cuando ellos deben ser los primeros interesados en darlo a conocer para promoverse. ¡Ajá!

Correo electrónico: [email protected]