“Renuncian” a funcionario

¡¿Ignora el Covid Rectora?!

Indagan cartel inmobiliario

Dará malas cuentas la SEC

“Renuncian” a funcionario…Y una vez más se demostró que no hay mal que dure cien años, y en este caso ni colectivos de búsqueda que los aguanten, al correr como reguero de pólvora la noticia que desde hace rato se esperaba, como es la renuncia del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, José Luis González Olivarría, un día después de celebrarse el Día Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzadas. ¡Zaz!

De esa forma es que González Olivarría terminó por “tirar la toalla”, después de que ya nadie lo quería en esa chamba, en la que consideran que nomás estuvo vegetando y cobrando, después de que en el 2020 participara en un proceso de selección, pero desde que inicio de su gestión luego luego “le vieron la zanca al pollo”, en torno a que nomás “no iba a dar el ancho”, por como pecaba de burocrático y lento. ¡De ese pelo!

Es por lo que reiteradamente desde tiempo atrás ya habían venido pidiendo “su cabeza”, o salida de esa instancia, por el fiasco que resultara, y es que a pesar de su llegada lo que son las diferentes organizaciones buscadoras todavía le seguían batallando por lo más mínimo, y es por lo que “le pidieran la bola”. ¡Tómala!

Razón por la cual es por lo que sonara a burla que el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, dizque le diera las gracias por los “servicios prestados” como comisionado, cuando el sentir general es de que no hizo nada, al más bien bloquear las acciones de rastreos de los desaparecidos, aunado a que casi nunca se le viera haciendo talacha de campo, al sólo llevársela en lo refrigerado de sus oficinas. ¡Pácatelas!

Casi por nada esperan que con la salida del fantasmal de José Luis empiecen a “soplar nuevos aires” en esa sentida área, de acuerdo a lo adelantado por Bracamonte, referente a que ya están abocados a la búsqueda del perfil más apto que permita generar nuevos escenarios para atender esa problemática de una manera profesional, eficiente y eficaz, como dando a entender que no se estaba haciendo así. ¡Esa es la impresión!

Para el caso ha surgido la propuesta de que no deberían de complicarse mucho la existencia para encontrar el reemplazo de González, porque una buena opción pudiera ser el que buscaran entre las mismas madres buscadoras, por ellas sí tener experiencia en hacer ese trabajo de tierra que se requiere para encontrar las osamentas, como los han venido haciendo en los últimos años, para más que las mismas autoridades.

Ciertamente que en todos los ámbitos se han movido, como lo denota el que ahora por voz de la líder de las Buscadoras por la Paz, Cecilia Delgado Grijalva, estén demandando eliminar el cobro de $4 mil pesos por ingresar a extraer los restos de familiares en la fosa común, al señalar que es algo que resulta por demás incongruente, porque ellas son las que terminan sacando los restos con sus propias manos. ¡De ese tamaño!

En lo que apuntillaran que es uno de los tantos atrasos y trabas que continúan teniendo, como también está el hecho de otros cobros que les hacen, entre los que están por concepto de los permisos para salubridad y el Ayuntamiento de cada municipio en el que se interviene en fosas comunes para la exhumación de cuerpos, cuando se supone que deberían de ofrecerles esas facilidades, después de que no las ayudan nada. ¡Ñácas!

Porque lo que es hasta ahora no las han exentado ni de esas cobranzas, cuando es de lo más mínimo. ¿Qué no?

¿Ignora el Covid Rectora?…Ahora sí que si por la víspera se saca el día, donde está visto que no estan haciendo la tarea preventiva es en la Universidad de Sonora (Unison), como lo exhibe el que aflorara que ya empezaron a presentarse contagios de Covid-19 entre el estudiantado, en lo que es un nuevo tache para la rectora, María Rita Plancarte Martínez, y eso que apenas acaban de reiniciar las clases presenciales. ¡Órale!

Y en lo que es un evidente brote que se conociera no por la pintada de Plancarte Martínez y sus operadores, a pesar de lo delicado del mismo, sino por medio de lo revelado por el coordinador del programa de Ciencias de Comunicación, Joaquín Félix Anduaga, quien reportara que cuatro alumnos ya resultaron positivos a esa enfermedad, en tanto que de un número igual estaban a la espera de recibir el resultado de las pruebas. ¡Ouch!

Es por eso que Félix Anduaga destapara que derivado de esos universitarios infectados, es por lo que ya mandaron a sanitizar y cerrar el edificio 9-D de esa facultad estudiantil, que es en el que se registraron, específicamente en dos grupos del turno vespertino, pero en tanto doña Rita María ¡bien gracias!, porque no había dicho ni media palabra con relación a esa mala sintomatología que ya están teniendo. ¡De ese vuelo!

Aunado a que lo que resulta igual de grave, es que no exista una coordinación en lo que es el manejo de la comunicación de la Unison, como lo prueba que el suceso de esos contagiados se haya sabido a través de un representante de carrera, y no por el canal oficial con el que cuentan, como es el Departamento de “Incomunicación”, donde está Luis Mendoza, quien vaya que sí que ha dejado mucho que desear. ¡Mínimo!

No en balde es por lo que surgieran las especulaciones, tocante a que si su cuántos envirulados más no habrá en lo que son los diferentes campus de la “Máxima Casa de Estudios”, a partir del como le han restado importancia a los que ya se han detectado, lo que a querer y no, pero podría ser un reflejo de que las medidas de prevención implementadas están fallando, o simplemente ya las dejaron de lado. ¡Ni más ni menos!

Indagan cartel inmobiliario…Quien vaya que de nuevo “puso el dedo en la llaga”, en torno a lo que han llamado el cártel inmobiliario, es el director del Instituto Catastral y Registral de Sonora (Icreson), Gerardo Vázquez Falcón, al ventanear que incluso hoy en día ya hay “vividore$” públicos en funciones que están bajo proceso por incurrir en transa..ciones con las operaciones de bienes inmuebles. ¡Vóitelas!

A ese extremo destapó la cloaca Vázquez Falcón, al sacar a flote que: “Nosotros tenemos hasta denuncias contra servidores públicos actuales… no es necesario que lo estamos mediatizando, es necesario estar actuando”, y con cuya postura es que justificara el no proporcionar los nombres de quienes ya están siendo investigados por esa irregularidad, que en el último tiempo se ha puesto más de moda que nunca. ¡Glúp!

Motivo por el cual es que el del Icreson diera a conocer que para evitar esos delitos, o triquiñuelas, que son propiciadas por auténticas mafias, en contubernio con los funcionarios en turno, y las cuales datan desde años, ahora han estado pactando convenios con los municipios para que operen correctamente en ese ámbito, de los que ya suman 57, como para que les quede claro que sobre aviso no habrá engaño. ¡Palos!

Ante lo que remarcara que: “Con quienes no tenemos convenio los estamos invitando a que se adhieran al Estado para poder supervisar correctamente y que se hagan las cosas bien y prevenir problemas futuros para la sociedad principalmente, y para las y los servidores públicos que pudieran cometer por error o dolo una situación que al rato van estar en proceso”, en lo que es algo que suena a que están “poniendo candados”.

La verdad que ante lo que ya ha pasado, era justo y necesario el que hicieran algo para proteger a los ciudadanos de ser estafados con esas ventas de casas, terrenos y demás alteradas, al punto de que hasta un Notario Público ya “cayera” en la cárcel, como es el caso del también ex político, Enrique Ahumada Tarín, que hasta donde se sabe todavía estaba tras las rejas, por lo que a ese grado es que ya se tocara fondo.

Dará malas cuentas la SEC…El que para nada le va rendir buenas cuentas a la nueva títere de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que ayer tomara posesión, Leticia Ramírez, es el rebasado secretario de la SEC, Aarón Grageda Bustamante, por las reiteradas protestas que enfrentara en la presente semana con motivo del regreso a clases para el ciclo escolar 2022-2023, debido a las malas condiciones de las escuelas.

Eso luego de que Grageda Bustamante anunciara que mañana sábado Ramírez Amaya estará haciendo su primera visita de trabajo a Sonora ya en funciones como encargada de esa dependencia federal, después de que en pleno “juebebes” la ahora ex de Delfina Gómez Álvarez le pasara la estafeta para irse a contender por la gubernatura del Estado de México por Morena, dejando prácticamente tirado ese changarro por la polaca.

De ahí que no descartan y que sea una gira que tenga que ver con lo de la precampaña presidencial que han venido realizando los funcionarios morenistas para abonarle a la causa de las “corcholatas”, o precas que ya destaparan por ese partido, aunque aclaran que es una visitada para analizar lo del nuevo plan de estudios que hace poco “se sacaran de la manga”, y con el que cambiarán los grados por fases educativas. ¿Será?

A lo que Aarón también agregara que igualmente en esa reunión con la “nueva” de la SEP, estarán tratando lo que serán los bemoles, o la verificación de la operación del nuevo modelo de la Escuela Mexicana, mismo que pondrán en marcha en una treintena de planteles escolares de la Entidad, los cuales formarán parte de un plan piloto que se implementará, por trascender que hasta el momento no saben ni como viene. ¡Qué tal!

No obstante lo que es Leticia tampoco se cree que sepa mucho al respecto, por aquello de que apenas y va llegando a ese “hue$o”, o pue$to, y más porque hacía buen rato que no tenía contacto con el sector educativo, sumado a que carece de experiencia y de una especialización en esa materia, por ser una maestra de Primaria que apenas y ejerció 12 años en el aula, y que es por lo que ha sido muy criticada por su falta de visión. ¡Ups!

