Se va Diego Cocca del Atlas

El epílogo de la era del estratega argentino se dio a conocer la tarde de ayer, en una conferencia de prensa sorpresiva, realizada en las instalaciones de La Madriguera

Como en el tango de Carlos Gardel, Diego Cocca le dijo al Atlas: “¡Adiós, muchachos!”.

Y así, con la voz entrecortada, con lágrimas, Diego Cocca anunció su final con el Atlas, a una semana de dirigir su último partido oficial el próximo sábado 1 de octubre ante el Necaxa en el Estadio Jalisco.

“(Tengo) Sensaciones encontradas, difíciles, a este proyecto le pusimos el corazón, solos nosotros somos los que sabemos que esto necesita un cambio, un proyecto que esté por encima de las personas.

“Este club me dio mucho como jugador, me voy tranquilo, orgulloso… feliz, no nos guardamos nada. Agradecido con los jugadores, directiva, son momentos difíciles, pero también de alegría, agradezco el apoyo y comprensión”, dijo Diego Cocca con un semblante de tristeza.

Diego Cocca enfatizó que no tiene ofertas de ningún equipo, ni tampoco manejó la posibilidad de ir con la Selección Mexicana, una vez que termine la participación de Gerardo Martino.

Diego Cocca comenta que no encuentra un momento puntual en el que tomó la decisión de cerrar su ciclo.

“No sé en qué momento, pongo el corazón y no tengo una explicación, no es lo mejor para el cuerpo técnico, nadie sabe qué es lo mejor para la institución, pero cuando veamos pasar al club nos vamos a sentirnos orgullosos.

“No sé cuándo (tomé la decisión), se fue madurando, no hay algo puntual, lo que sí es el cariño, el darle paso a otro técnico es valiente, hubiera sido difícil para una directiva decirle adiós a un técnico bicampeón”, indicó.

Con Diego Cocca al mando, el Atlas acabó con su sequía de 70 años sin título de Liga, al conquistar el Grita México A21, seguido del Clausura 2022, además de la Campéon de Campeones, tres títulos en un año.