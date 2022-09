Se manifiestan padres de la Secundaria Técnica 6

Cierran el bulevar Encinas y Villas del Pitic; Exigen rehabilitar el plantel ya que no han podido iniciar clases por falta de aire acondicionado en las aulas y de cableado eléctrico

Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 6, ubicada en la Colonia Coloso Bajo, bloquearon este lunes la circulación del bulevar Luis Encinas y Villas del Pitic, altura de la institución para exigir las autoridades rehabilitar el plantel, ya que desde hace tres semanas no cuentan con clases.

Son más de 850 alumnos los que desde hace tres semanas no cuentan con clases en este inicio de ciclo escolar ya que las instalaciones no se encuentran en condiciones óptimas para que los estudiantes reciban sus clases presenciales, porque no cuenta con aire acondicionado en las aulas y se requiere el cambio de cableado eléctrico para evitar cortocircuitos.

Teresa Velazco, madre de familia, manifestó que los alumnos asistieron a clases únicamente el primer día y ya no volvieron porque el plantel no cuenta con aires acondicionados en las aulas y el cableado eléctrico de la escuela no sirve.

Incluso, señalaron que hubo niños del turno vespertino qué durante el primer día de clases se desmayaron por el calor que hacía al interior de las aulas porque los aires no funcionan.

“El ciclo escolar pasado se llevaron a cabo clases semipresenciales en el plantel y en esta ocasión esperábamos con mucho gusto iniciar las clases presenciales, pero solo un solo día acudieron los alumnos y les dijeron que ya no volvieran porque las instalaciones no están en óptimas condiciones”, dijo.

Argumentó que la directora del plantel les dijo que hicieran lo necesario para que las autoridades educativas hagan lo propio para poner la escuela en óptimas condiciones e iniciar las clases presenciales.

Durante unos minutos los padres de familia bloquearon en la circulación del Boulevard en ambos sentidos para exigir a las autoridades educativas la rehabilitación del plantel y no afectar los alumnos eso educación en este ciclo escolar, mientras que en la escuela los maestros siguen cumpliendo con su labor, asistiendo a las aulas aun sin alumnos.

Los padres de familia añadieron que de no haber respuesta de las autoridades retomarán las acciones este martes hasta que haya respuesta positiva a sus demandas.