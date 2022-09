Se impone América al Pachuca en el Azteca

Con el triunfo, las Águilas prácticamente aseguraron su calificación a la Liguilla gracias a sus 29 puntos

América Femenil logró vencer 2-1 a Pachuca con gran actuación de las europeas azulcremas, en juego correspondiente a la Fecha 14 del torneo Apertura 2022.

El Estadio Azteca fue el escenario del duelo de la Liga MX Femenil que se inclinó a favor de las Águilas.

La francesa Aurelie Kaci se encargó de manejar de principio a fin los tiempos en el medio campo azulcrema y, tras un balón rebotado en un tiro de esquina, sacó un derechazo en el borde del área que batió las redes de las Tuzas al 22′.

Ni la presencia de la española Jennifer Hermoso pudo pesar para el ataque de las hidalguenses, y es que la ex del Barcelona se cansó de chocar contra las centrales de América, sobre todo ante los cortes de su ex compañera blaugrana, Andrea Pereira, quien lideró la zaga central de las de Coapa.

El dominio constante de las dirigidas por Ángel Villacampa tuvo su recompensa con el segundo tanto del encuentro anotado por Alison González al 27′.

La defensora americanista Scarlett Camberos salió expulsada al 37′ por doble amarilla, lo cual aprovechó el conjunto de Pachuca para adelantar líneas en el tiempo complementario y conseguir el 2-1 al 79′ por medio de Marta Cox.

La figura de la arquera de América, Itzel González, se agrandó ante los intentos de Charlyn Corral por marcar en el Coloso de Santa Úrsula, pues logró desviar tres disparos y dos manos a la delantera mexicana para mantener la ventaja de su escuadra.

La extrema ibérica recién llegada al Nido, Andrea Falcón, no tuvo actividad y vio los 90 minutos desde la banca.

Con el triunfo, las azulcremas prácticamente aseguraron su calificación a la Liguilla gracias a sus 29 puntos, reafirmándose en la cuarta posición, a sólo tres fechas del final del torneo.

En tanto, las Tuzas se mantienen en la sexta posición de la tabla con 22 unidades, pero su boleto a la Fiesta Grande comienza a correr peligro.