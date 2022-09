Se disloca cadera Alejandra Guzmán en pleno concierto, en Washington

El equipo de comunicación de la intérprete de “Mala Hierba” informó que el incidente no pasó a mayores como se rumoró, por lo que “La Guzmán” ya se encuentra en recuperación

La cantante Alejandra Guzmán se dislocó la cadera en pleno concierto realizado en el Centro Kennedy de Washington.

“Hola a todos mis amigos, gracias por preocuparse por mi y por mandarme tantas bendiciones, realmente estoy bien.

“Lo que pasó fue que se me dislocó mi cadera derecha, tengo dos prótesis y pues, a veces puede pasar. Nunca me había pasado pero en el Kennedy Center me pasó”, dijo en un audio la hija de Silvia Pinal.

La cantante Alejandra Guzmán se encuentra bien luego de la caída por la que tuvo que ser trasladada a un hospital. A través de un comunicado, el equipo de comunicación de la intérprete de “Mala Hierba” informó que el incidente no pasó a mayores como se había rumorado, por lo que “La Guzmán” ya se encuentra en recuperación.

“Alejandra Guzmán está estable y bien después de caerse durante su actuación en el evento de la Hispanic Heritage Foundation”, detalló el comunicado.

“La Reina del Rock” le pidió a sus fans que se dejen de preocupar por ella debido a que se encuentra bien y no presenta fracturas como se especulaba en redes sociales.

Durante la grabación se escuchó a “La Guzmán” totalmente animada tras la caída que le ocurrió mientras cantaba “Mala Hierba” en el recinto en Washington.

El mismo comunicado dio a conocer que Alejandra Guzmán podría reanudar el concierto en el Centro Kennedy para la gala 2023.