Se despide Pumas con derrota ante Bravos

Los Pumas sellaron un torneo para el olvido perdiendo 3-1 frente a Juárez en duelo de la Fecha 17 del Apertura 2022.

Los dirigidos por Andrés Lillini salieron a la cancha del Olímpico Benito Juárez a reafirmar su irregularidad demostrada durante toda la fase regular y no lograron regalarles un adiós decente a sus aficionados.

La debacle de los universitarios se vio perfectamente reflejada desde el minuto 3′ del encuentro con un error garrafal de su arquero Julio González, quien en un tiro de Jesús Dueñas sin mucho peligro no logró tapar un balón en su primer poste que terminó pasando debajo de sus piernas y batiendo las redes felinas.

Sin Dani Alves en la cancha, los de la UNAM confirmaron que el brasileño no fue el responsable del fracaso en esta temporada, pues la defensa volvió a demostrar las mismas falencias de todo el semestre para recibir el segundo tanto parte de Gabriel Fernández al 41′ poniendo el 2-1; Diogo de Oliveira había empatado el marcador al 33′ en una jugada aislada.

Con más pundonor que buen futbol los felinos intentaron rasguñar un empate que jamás llegó frente a los Bravos, y la frustración por la mala realidad vivida propició una tarjeta roja para el defensor Nicolás Freire, que terminó por descontrolar a los del Pedregal para recibir el último clavo en su ataúd con un tanto de Alan Medina al 96′.

La derrota enterró a Pumas en el antepenúltimo lugar del certamen con únicamente 14 puntos de 51 disputados, y ahora la presión caerá sobre un cuerpo técnico que parece haber terminado con la paciencia de la afición felina, la cual ya se ha manifestado pidiendo un cambio en la dirección del equipo.

En tanto, gracias a la victoria, Juárez y su DT Hernán Cristante se mantuvieron en la pelea por un lugar en el Repechaje, pues con sus 19 puntos alcanzaron provisionalmente la posición 11 de la Tabla, a la espera del resto de partidos de la jornada.