Se adapta Yuri a las tendencias

A Yuridia Valenzuela Canseco, de 58 años, la fama y el éxito la sorprendieron a temprana edad, pero también ha vivido fríos inviernos en su carrera

Desde que aquella jovencita jarocha ilusionada, entonada, cuidada por su mamá, tuvo la oportunidad de empezar una carrera como cantante, han pasado 45 primaveras.

A Yuridia Valenzuela Canseco, conocida artísticamente como Yuri, de 58 años, la fama y el éxito la sorprendieron a temprana edad, pero también ha vivido fríos inviernos en su carrera.

Ante el ritmo vertiginoso al que cambia la industria musical, la intérprete sabe que para estar vigente hay que renovarse, por lo que se reactiva en los escenarios con el Euforia Tour 2022, y regresa a la televisión en el programa ¿Quién Es la Máscara?, el 16 de octubre, por las Estrellas.

“Como me gusta lo nuevo, los retos, para mí no fue difícil adaptarme a las plataformas, a todo: a YouTube, Twitter, a todas las redes sociales. Fue padrísimo y me adapté fácil”, asegura Yuri.

“Sí me costó un poco de trabajo, como mandar un mensaje o subir una foto, pero lo hice con mucho gusto y de las ochenteras creo soy la que más seguidores tiene“, dice orgullosa la intérprete, quien cuenta con 1.9 millones de seguidores en Instagram.

A diferencia de otras artistas que tienen a una persona al manejo de sus redes, Yuri afirma que lo hace ella solita.

“Yo feliz de poder informar a través de mis redes. Claro, esto también tiene su parte fea, porque así como hay gente que te quiere, hay quienes atacan y maldicen. Gracias a Dios que me tocó todo esto siendo una mujer madura, porque sé cómo manejar el odio, las cosas malas que suceden en las redes sociales”.

Momentos inolvidables en su carrera

En la historia de Yuri, que empezó a escribirse en 1977, hay vivencias que marcaron su carrera.

“La canción ‘La Maldita Primavera’ es icónica. Sonó en Centro, Sudamérica, Estados Unidos, Europa. Fue un disco muy importante y siendo la segunda producción”, recuerda la cantante.

“El primer disco (Ilumina tu Vida, 1979) fue a mis 14 años, grabado en México, y la verdad no tuvo el éxito que el segundo (Llena de Dulzura, 1981), fue entonces cuando ya vinieron esos éxitos que me marcaron a nivel internacional. Fui la primera mexicana con Disco de Oro en España por ‘La Maldita Primavera'”.

Para proyectar su carrera compitió en el Festival OTI, otro instante que la impulsó, cuenta la jarocha que acarició el éxito desde los 16 años.

Con más de 20 producciones grabadas, Yuri cuenta con casi 5 millones de oyentes mensuales en Spotify.

“Cada época me ha marcado cosas padres, la que a veces uno no entiende es esta época, totalmente diferente a lo que los ochenteros estábamos acostumbrados. Antes triunfabas por lo que vendías y lo que hacías en un show. Yo hacía entre 20 a 21 conciertos cuando salió ‘¿Qué te Pasa?’. Ahora te buscan no porque seas exitoso, sino por los seguidores que tienes. El mundo cambia y esas son las cosas que no entiendo”, expresa Yuri.