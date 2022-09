Rompe Marineros racha de derrotas; Carlos Santana conecta grand slam

La novena de Seattle apaleó 9-1 a los Angelinos de Los Ángeles

Carlos Santana no sólo le brindó un enorme regalo de cumpleaños a su madre el lunes. También se encargó de que los Marineros de Seattle enderezaran el rumbo en su empeño por clasificarse a la postemporada por primera vez desde 2001.

El tolerero dominicano disparó un par de jonrones, incluyendo su primer grand slam en tres años, Ty France empujó cuatro carreras y los Mariners cortaron una racha de tres derrotas al vencer el lunes por 9-1 a los Angelinos de Los Ángeles.

“Mi esposa me dijo algo como que ‘si yo no conectaba un jonrón es que no adoro a mi mamá’. Le respondí. ‘Yo adoro a mi mamá'”, dijo Santana tras su juego 15 de múltiples jonrones de su carrera y cuarto esta campaña. “Ahí puse mucho amor”.

El veterano de 13 años en las mayores –ficha clave de los Guardianes de Cleveland en cuatro presencias en los playoffs, incluyendo la Serie Mundial de 2016– ha bateado 15 de sus 19 jonrones esta temporada desde que Seattle le adquirió procedente de los Reales de Kansas City a fines de junio.

La ha desaparecido siete veces en sus últimos nueve juegos con Seattle (81-65), que abrió una ventaja de 5 juegos sobre los Orioles de Baltimore por la última plaza de comodín en la Liga Americana. Los Orioles fueron apaleados más tarde por los Tigres de Detroit.

“Después del segundo, le he dicho que “de veras que quieres a tu mamá’ y me dijo que ‘ella es la mejor'”, señaló el mánager Scott Servais. “Carlos ha estado sensacional. Es el veterano en el camerino y sirve de guía a los muchachos, incluso en este pequeña mala racha. Esta clase de pelotero es muy importante, especialmente cuando conectan grand slams”.

Logan Gilbert alcanzó un tope personal de 11 ponches, permitiendo una carrera en cuatro hits en seis episodios y ayudó a que los Marineros evitaran perder por barrida la serie de cuatro juegos en el Angel Stadium por primera vez en 10 años.

Por los Marineros, Santana de 5-2 con dos anotadas y cinco empujadas.

Por los Angelinos, los venezolanos Luis Rengifo de 4-1, Liván Soto de 4-1. El dominicano Magneuris Sierra de 4-0.