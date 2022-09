Revelan peleas en casa de Silvia Pinal

Sylvia Pasquel asegura que su hermano últimamente parece estar interesado en quedarse con la herencia de su mamá. “A cambiado mucho”, señala

La actriz Sylvia Pasquel despotricó en contra de su hermano, Luis Enrique Guzmán, y lo acusó de querer quedarse con la herencia de su mamá, Silvia Pinal.

En unos audios exhibidos por el programa “De Primera Mano”, Pasquel mencionó que su hermano se ha convertido en el vocero de su mamá, fama que ha utilizado solo para hablar de sus desgracias.

“En lugar de que mi mamá ahorita estuviera siendo homenajeada… ah, no, tiene que estar hablando de todas las cosas malas que según él le pasan”.

Comentó que debido a las declaraciones de su hermano en las últimas semanas, se ha destapado “la caja de Pandora” de la familia. Esto pese a que Luis Enrique siempre fue el más reservado.

“Como dices, era el más calladito, pero ahora tápale la boca… lo que no se vale es que nada más habla de puras cosas que le salen mal a mi mamá, eso no está chido”.

Esto porque en las últimas semanas se reveló que Luis Enrique Guzmán no permitía que su expareja, Mayela Laguna, viera al hijo de ambos.

Además, la familia ha estado envuelta en críticas por la aparición de Silvia Pinal en una obra de teatro. Esto porque surgieron los rumores de que la primera actriz era obligada a actuar.

Pasquel argumentó que con tanta pelea, la casa de su mamá ya parece la de Big Brother, ya que no se puede hablar cómodamente sin sentir que hay cámaras o micrófonos escondidos.

Cree que Luis Enrique cambió

Sylvia Pasquel argumentó que su hermano cambió mucho, algo que al parecer sucedió luego de su relación con Mayela Laguna debido a que ella es ambiciosa.

“Yo no quiero pensar eso porque Mayela me cae bien, no te voy a decir que es santo de mi devoción, pero me cae bien”.

Pese a que no tiene malos pensamientos con respecto a su excuñada, si nota un comportamiento de avaricia en su hermano, algo que no presentaba anteriormente.

“Sí ha cambiado mucho mi hermano. La verdad lo veo muy avorazado, lo veo muy interesado en todo el pedo de la herencia y de que él quiere saber cuántas propiedades hay, dónde está el dinero”.

Comentó que Luis Enrique quiere quedarse con la herencia de Silvia Pinal, lo que se le hace injusto, pues no quiere que su mamá termine en esta clase de conflictos.

“Todo apunta a como que se quiere quedar con todo, no lo sé, pero parece película de terror, yo ya ni quiero pensar porque pobrecita de mi mami, neta”.