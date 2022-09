Retoman obra en Tramo 5 de Tren Maya

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el reinicio de las obras en el Tramo 5 del Tren Maya, de Cancún a Tulum, Quintana Roo, y presumió la legalidad que dijo tienen los trabajos.

“Con absoluto apego a la legalidad, paciencia y el apoyo de la gente reiniciamos los trabajos del tramo Cancún-Tulum. No procedieron los amparos en lo jurídico, en lo ambiental ni en lo social”, indicó en su cuenta de Twitter, luego de supervisar los trabajos.

El Tramo 5, de 110 kilómetros a través de la selva, había sido planeado originalmente paralelo a la carretera; sin embargo, tras la oposición de las cadenas de hoteles de lujo, fue metido a la zona boscosa con lo que activistas ambientales interpusieron amparos no sólo por la deforestación causada sino porque las vías cruzarán sobre el río subterráneos más largo del mundo y sobre cientos de cuevas y cenotes.

“Habrá Tren Maya”, añadió López Obrador, quien para sortear las normales declaró como de seguridad nacional la obra del Tren Maya de mil 500 kilómetros por cinco estados de la península y cotizada originalmente en 150 mil millones de pesos.

El 19 de agosto, un tribunal federal confirmó que no procedía suspender las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya, de Playa del Carmen a Tulum, pues el Gobierno ya cumplió las condiciones que se le impusieron en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto.

Este sábado, activistas que desde mayo denunciaron que las obras continuaban en el Tramo 5 a pesar de las suspensiones obtenidas mediante amparos, publicaron un video sobre el impacto de las obras del Tren en el sistema de cuevas y ríos subterráneos.

“Ahí se escucha la máquina pasando por encima de nosotros. Nos tuvimos que salir, porque se escucha como el suelo se puede colapsar. No sabemos cómo va a pasar un tren a 160 kilómetros por hora sin colapsar este suelo”, dijo la activista Cris Nolasco en un video publicado en su cuenta de Twitter.