Reprochan sus hijos a Britney

Kevin Federline dice que los menores no han visto a su madre en casi seis meses

Kevin Federline dice que sus hijos no han visto a su madre, Britney Spears, en casi seis meses y que no desean verle desde que hizo publicaciones en Instagram sobre ellos, asegura TMZ.

“Fuentes con conocimiento directo aseguran que los dos hijos de Britney, Sean Preston , de 16 años, y Jayden James , de 15 , no están listos para ir a ver a su madre después de que ella criticara su conducta como “odiosa” en una cuenta de Instagram.

“Nos dijeron que la publicación de Britney hizo que una relación ya desgastada fuera aún más tensa, y hay mucha ira acumulada contra ella”, publicó el medio.

Britney recurrió a Instagram para publicar una vez más sobre sus hijos después de que Jayden, de 15 años, hizo una entrevista en la que afirmaba que sentía que Britney le prestaba más atención que Preston.

“Finalmente a los 40 sin las restricciones de lo que mi familia me hizo… ¡Le digo a mi hijo Jayden que te envío todo el amor del mundo todos los días por el resto de mi vida!” Mi amor por mis hijos no tiene límites”, escribió la cantante.

Britney ha estado peleando con Kevin recientemente por su reveladora entrevista que filmó hace unos meses con un tabloide del Reino Unido sobre sus vidas privadas, y los niños se mantienen en medio de esos reclamos.

Y lejos de solucionar la situación, se espera que siga cuando nuevos clips de esa entrevista saldrán al aire el domingo en 60 Minutes: Australia.