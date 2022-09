Regresará Luis Miguel a los escenarios eon nueva gira

El cantante conversó desde España con Carlos Bremer para pedirle su apoyo y asesoría

Para su regreso a los escenarios en el 2023 con una extensa gira de conciertos, Luis Miguel conversó desde España con Carlos Bremer para pedirle su apoyo y asesoría.

La charla entre el cantante y el presidente del Consejo de Value Grupo Financiero se prolongó por más de dos horas, en las que hablaron de los planes de “El Sol” para reactivar su carrera, luego de tres años de no pisar un escenario, pues su último tour México por Siempre lo despidió en Las Vegas en el 2019.

Esa gira fue una de las más exitosas del cantante de 52 años, pues inició en febrero del 2018 y se extendió hasta septiembre del 2019, recorrió 78 ciudades de 15 países y registró una audiencia global de un millón 875 mil 740.

“Creo que sí será su regreso en el 2023, platicamos bastante, lo sentí muy bien, le eché muchas porras, le dije que lo necesitamos de regreso. Creo que se va a preparar muy bien”, aseguró Bremer.

Tras esa larga conversación, Luismi y Bremer acordaron reunirse antes de enero del 2023 para concretar los temas de los que hablaron.

Desde el punto de vista del empresario, la gira que prepara Luis Miguel deberá abarcar todo el Continente.

Aunque fue reservado respecto a los detalles de la conversación, comentó que escuchó al cantante con ganas de reencontrarse con el público desde un escenario.

Señaló que la última vez que estuvo en contacto con el artista fue hace dos años, por lo que le dio mucho gusto volver a hablar con él.

La primera vez que el CEO de Value Grupo Financiero se reunió con “El Sol” fue en mayo del 2017 en Las Vegas, donde el empresario le extendió su apoyo para rescatar su carrera.

“Él sabe que yo le tengo mucha estima y que reconozco lo que ha hecho por México, que conmigo cuenta para lo que sea”, expresó Bremer.

En ese entonces el intérprete tenía serios problemas financieros por la cancelación de una serie de conciertos en México y Estados Unidos, el incumplimiento del contrato que firmó con Alejandro Fernández para hacer una gira juntos que se pactó en el 2016 y por la que recibió un adelanto de 5 millones de dólares, además de algunas demandas por otros adeudos.

Con el apoyo de Bremer y otros amigos cercanos, el cantante no sólo rescató su carrera, también pagó sus deudas.

“El rescate (financiero) de Luis Miguel no se hubiera podido si Alejandro no hubiera apoyado”, aseguró Bremer.

Del por qué el artista se encuentra en España, dijo desconocer sus razones; tampoco sabe si tiene novia, como se ha rumorado en la prensa.

En los últimos días ha causado revuelo sobre quién sería la nueva pareja de “El Sol” porque se le ha relacionado con la modelo argentina Mercedes Villador, pero hay quienes afirman que su nuevo interés amoroso es la diseñadora española Paloma Cuevas.

También ha llamado la atención del público la imagen física del artista, pues además de lucir más delgado, su rostro se ve rejuvenecido.

“Le dije que me habían enseñado muchas imágenes muy positivas de él y que eso era muy importante. Se ve muy bien”, expresó el empresario regiomontano, impulsor de destacados deportistas como Saúl “El Canelo” Álvarez.