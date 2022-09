Regresa Charlyn Corral a la Selección Mexicana

Desde los Juegos Panamericanos de 2019, la delantera no vestía la camiseta nacional

Inicia la era de Pedro López al frente de la Selección Femenil mayor, y en su primera convocatoria para enfrentar a Chile en duelo amistoso, destaca el regreso de Charlyn Corral, quien estuvo fuera del Tri durante la gestión de Mónica Vergara.

Durante la gestión de Monica Vergara se desató la polémica porque a pesar de que la goleadora pasaba por un excelente momento con el Pachuca, no le llamó durante el proceso eliminatorio y tampoco en el torneo W, donde México quedó fuera del Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 y de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Charlyn actualmente es sublíder de goleo con 11 anotaciones.

El próximo 10 de octubre el Tri se enfrentará a Chile a las 16:00 horas en la cancha Centenario del Club América.

Aylin Aviléz y Natalia Mauleón reciben por primera vez su llamado a la Selección absoluta.

Avilez renunció al equipo Sub 20 luego del escándalo que se desató tras la destitución de la directora técnica, Maribel Domínguez, y ahora finalmente aceptó acudir a esta nueva convocatoria.

El equipo se reunirá en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol (CAR) a partir del domingo 2 de octubre y finalizará actividad 11 del mes entrante.

Desde que Andrea Rodebaugh tomó las riendas de la dirección de Selecciones Femeniles prometió empezar de cero y señaló que cualquier problema lo arreglaría de manera interna antes de permitir que se desataran los malos entendidos.

Las convocadas

Emily Alvarado, Melany Villeda Carolina Jaramillo, Aylin Aviles, Diana García, Stephany Mayor, Nancy Antonio, Maricarmen Reyes, Karla Nieto, Scarlett Camberos y María Sánchez.

También fueron llamadas Jaquelin Ovalle, Natalia Mauleón, Alison González, Joseline Montoya, Diana Ordóñez, Charlyn Corral, Jocelyn Orejel, Kimberly Guzmán, Rebeca Bernal, Ximena López, Bianca Sierra y Greta Espinoza.