Refuerzan vigilancia en la sierra anuncia el gobernador Alfonso Durazo

El mandatario visitó Ónavas, donde se solidarizó con las y los trabajadores de la CFE y los familiares de quienes fallecieron en la agresión armada del martes

Con la presencia de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Seguridad Pública, se reforzó la vigilancia en la sierra de Sonora, con lo que se busca brindar tranquilidad y paz a las familias que viven en la región, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

De visita en Ónavas, el mandatario estatal se solidarizó con las y los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y con los familiares de quienes fallecieron en una agresión armada en días recientes, y se comprometió a que elementos de la PESP brinden acompañamiento a quienes acuden a realizar trabajos de reinstalación del servicio de energía eléctrica.

“Viene ya en tránsito un equipo de Comisión Federal de Electricidad, acompañado por personal de la Policía Estatal de Seguridad Pública, con el propósito de reiniciar el servicio de electricidad aquí en la población, y lo vamos a hacer de inmediato. Estamos esperando ya la presencia de estos trabajadores”, indicó.

Durazo Montaño mencionó que ante los hechos de alto impacto que se han presentado en la región, esta zona cuenta ya con la presencia de agentes de corporaciones de todos los niveles de gobierno, quienes mantienen una constante vigilancia en las carreteras y comunidades.

“Hemos reforzado de manera inmediata la presencia de diversas fuerzas federales y estatales aquí en la región. Particularmente, se ha incrementado de manera muy importante la presencia de nuestro Ejército, que es una institución cuya colaboración es imprescindible para continuar mejorando la seguridad en el estado”, señaló.

En el marco de este acercamiento con la población de Ónavas, el titular del Ejecutivo estatal entregó becas a niñas y niños de educación básica. Aseguró que la educación es la gran igualadora de las oportunidades sociales.

“Lo que les quiero decir es que al atender esas demandas tan elementales, pero que son tan importantes para la gente, eso es lo que quiero que caracterice a mi gobierno. Un gobierno sensible, un gobierno sencillo, un gobierno a ras de suelo. Aquí en Ónavas o allá en Bavispe, un gobierno que aunque no tenga grandes recursos, no pierda la sensibilidad para atender, con un sentido prioritario, estas demandas que tienen las comunidades de la sierra”, comentó.