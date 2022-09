Recrean la magia de Pinocho en Disney+

Tras ser creado por Geppetto (Hanks), Pinocho (Ainsworth) desea más que nada dejar de ser una marioneta y convertirse en un niño de carne y hueso

La épica aventura de Pinocho, el muñeco de madera cuyo anhelo es volverse un niño de verdad, basada en el personaje del autor italiano Carlo Collodi, ha sido llevada a la pantalla muchas veces, y este año no es la excepción, pues dos de los gigantes del streaming ya presumen sus propias versiones.

Para revivir el clásico popularizado por Disney en 1940, hoy llega la nueva adaptación en live action de Pinocho a Disney+, protagonizada por Tom Hanks y Benjamin Evan Ainsworth, dirigida por Robert Zemeckis.

Además, a finales de año también se estrenará la versión animada del director mexicano Guillermo del Toro.

“Ha pasado algunas veces antes. Es extraño que pase, pero pasa. Creo que van a ser muy diferentes. Robert Zemeckis tiene una manera muy diferente de contar historias a la de Guillermo del Toro, y también tenemos la versión italiana (con Roberto Benigni), que salió no hace mucho y fue maravillosa.

“Creo que van a ser buenas, pero muy diferentes. Es lo que te hace dar cuenta de que una historia que ha traspasado la barrera del tiempo puede contarse de diferentes maneras y entregar horas y horas de entretenimiento”, aseguró Luke Evans, quien interpreta al villano “El Cochero”, en entrevista.

“El Cochero” es un hombre malvado, dueño de la “Isla de los Juegos”, donde lleva a los niños malcriados y a Pinocho para que se comporten como unos salvajes y convertirlos en burros de verdad, para luego venderlos a los circos como animales de carga. Se trata de la segunda vez en que el actor británico interpreta a un villano en una producción para Disney.

“Es un honor volver a ser un villano de Disney. No conozco a muchos actores que lo hayan hecho y me siento orgulloso. De todos los personajes que cobraron vida de la animación, sin duda este fue uno de los más difíciles.

“Adoro cómo luce mi personaje: los detalles de los dientes, su cabello desordenado, el gran sombrero y los ojos oscuros… Fue muy divertido”, compartió Evans, que antes fue Gastón en La Bella y la Bestia.

Tras ser creado por Geppetto (Hanks), Pinocho (Ainsworth) desea más que nada dejar de ser una marioneta y convertirse en un niño de carne y hueso.

Cuando el Hada Azul (Cynthia Erivo) le da vida, Pinocho se embarca en una aventura en la que su principal misión es aprender a distinguir entre el bien y el mal.

Finalmente, si logra ser valiente, sincero y generoso, se convertirá en un niño real, no sin antes enfrentar a diferentes personajes, como “El Cochero”, que intentan obstaculizar su camino.

“Cuando era pequeño, uno de los grandes mensajes que aprendí de la primera película es a no confiar en un extraño, y creo que eso es importante, que los niños lo sigan aprendiendo”, agregó el intérprete inglés, de 43 años.

En la película se presentan algunos nuevos roles, como el de una niña con discapacidad que manipula un títere.

Pero fue el personaje de la actriz y cantante Cynthia Erivo, que en la cinta original era rubia, el que dio de qué hablar cuando salió el primer tráiler de la cinta, por lucir distinta a su contraparte animada.