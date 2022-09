Realizan “frente a frente” GGG y “El Canelo”

En la llegada oficial de ambos a Las Vegas; Al menos ayer no hubo un incidente como el del pesaje rumbo al segundo pleito entre ellos, en septiembre de 2018, cuando hubo un conato de bronca

Saúl “El Canelo” Álvarez se mantuvo firme ayer cuando se topó frente a frente con Gennady Golovkin, en lo que pudo haber sido un careo normal entre dos boxeadores de clase mundial… pero no en el caso de ellos.

Luego de dos pleitos cerrados, en los que las decisiones de los jueces han arrojado resultados polémicos, la rivalidad ha ido más allá del ring y, por declaraciones que ha hecho el kazajo, el asunto ya es algo personal para el tapatío.

Al menos ayer, en la llegada oficial de ambos a Las Vegas, no hubo un incidente como el del pesaje rumbo al segundo pleito entre ellos, en septiembre de 2018, cuando hubo un conato de bronca.

Álvarez aseguró que está enfocado en el tercer duelo, que se disputa el sábado.

El campeón absoluto Supermediano viene de perder en mayo contra Dmitry Bivol –por el título Semicompleto–, y ahora enfrentará a un púgil que no le cae nada bien.

“Siempre uso esto (el drama) a mi favor para llegar al 100 por ciento, para estar enfocado al 100 por ciento y dar una gran pelea, y la verdad es que estoy más enfocado que nunca para regresar al cuadrilátero.

“Es una pelea importante para mi legado, es una pelea muy importante para mí y la gente que la quería ver, obviamente estoy contento de estar aquí y entregarle a la gente una gran pelea”, expresó el tapatío.

“El Canelo” (57-2-2, 39 KOs) dejó claro que se preparó para enfrentar al mejor Gennady (42-1-1, 37 KOs), aunque muchos critiquen que el kazajo ya tiene 40 años.

“Estoy enfocado en lo que yo voy a brindar y lo que él brinde lo sabrá él, yo estoy preparado para el mejor Golovkin”, apuntó.