Promocionan la CDMX en video de Elton y Britney

Elton John y Britney Spears sorprendieron a sus fans mexicanos con el estreno del video oficial del sencillo “Hold Me Closer”, donde se desarrolló una coreografía acompañada de los paisajes de varias locaciones ubicadas en la Ciudad de México y área Metropolitana.

El videoclip publicado en YouTube presenta una coreografía protagonizada por un grupo de bailarines, quienes caminan y danzan en los alrededores de lugares que se encuentran en la capital.

El video musical fue dirigido por Tanu Muino, quien capturó imágenes de sus lugares predilectos por su arquitectura y que se encuentran a lo largo de la Ciudad de México.

De acuerdo con la descripción del videoclip lanzado desde el canal oficial de Elton John, la coreografía fue autoría de Jacob Jonas, quien adornó el video con una danza contemporánea ejecutada por los mejores bailarines.

Directora del video “Hold Me Closer” trata de llegar a las expectativas

Tanu Muino incluyó en la descripción del clip su deseo de superar las expectativas de los intérpretes, Elton John y Britney Spears, así como la de los fans.

“Al comenzar a filmar este video, sabía que habría muchas expectativas emocionales entre la audiencia y los fans. Con esta responsabilidad, tenía que hacer algo diferente e inesperado. El baile tenía que ser innovador para llamar la atención y enorgullecer a Elton y Britney.

“Para capturar esta magia, filmamos en mis lugares arquitectónicos favoritos en la Ciudad de México”, dijo la directora de videos musicales, quien también reveló que desde su infancia escuchaba a Britney Spears y Elton John.

Las locaciones en el video

Muino fue la encargada de presumir imágenes de la Ciudad de México musicalizadas con “Hold Me Closer”, las cuales están siendo vistas en todo el mundo.

Para comenzar, el videoclip inicia con una tomas aéreas que capturan parte de la Línea 2 del Cablebús, la cual va de Santa Martha a Constitución de 1917, en conjunto a las casas pintadas de colores en sus alrededores.

Además de este paisaje, la directora llevó la música de Elton John y Britney Spears a Casa Luis Barragán y Los Clubes en Atizapán de Zaragoza.

Finalmente, la arquitectura del Nido de Quetzalcoatl en Naucalpan no faltó en el rodaje de la coreografía, al igual que el Taller de Arquitectura Agustín Hernández ubicado en Bosque de las Lomas.

En la caja de comentarios del video algunos fans mexicanos dijeron que esperaban con ansias ver a las estrellas del sencillo, sin embargo, al no ser así, mostraron su apoyo a la colaboración y regreso de Britney Spears.