Presiente su muerte Andrés García

El actor de 82 años padece cirrosis hepática además de un problema en la medula espinal

El actor Andrés García, habló de los problemas de salud que padece, lo hizo desde una cama de hospital en el puerto de Acapulco donde radica desde hace varios años.

El histrión ha sufrido al menos tres caídas y la última fue bastante aparatosa, según reveló su esposa Margarita quien ha permanecido a su lado incansablemente.

En un video subido a su canal de YoyTube, el que fuera galán de la pantalla detalló desde el Hospital Santa Lucía que le hicieron transfusión de plasma y le brindaron diversos cuidados por la cirrosis hepática que padece.

Su esposa Margarita detalló que también sufre un problema en la medula espinal, un padecimiento incurable y evolutivo. Aseguró que es un paciente difícil, pues “como buen español quiere comer carne y otras cosas que por la enfermedad no debe ingerir”.

“Aquí estamos de nuevo en el hospital, ya no sé cuántas veces voy a caer en el hospital, vamos a ver cómo salimos de esta”, dijo el actor visiblemente cansado.

Más adelante y ya en otra grabación desde su casa, señaló:

“Quizá estamos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil. Quiero advertirles a los jóvenes y no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, piénsenlo, porque no es agradable, yo ya cumplo 82 años y me diagnosticaron con la enfermedad”, reveló.

“Yo pensé que eran cuentos de nuestros papás, nunca conocí a nadie con cirrosis hepática. Mi mujer, Margarita me aguanta todas las pendejadas que hago, porque a causa de lo mal que me siento no tengo buen humor”.

“Yo no digo que no tomen porque yo me bebí hasta el último tequila… si se moderan se van a evitar muchos problemas. Se muere uno y si me toca, me voy a morir”, expresó.