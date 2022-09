Presentarán cargos contra Alec Baldwin

Este lunes se dio a conocer que el actor de Hollywood se encuentra entre cuatro personas que serán acusadas por la fiscal de Santa Fe

Alec Baldwin podría enfrentar nuevos cargos por el tiroteo registrado en el set de “Rust” y que terminó en la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, según informó el portal Daily Mail.

Este lunes se dio a conocer que el actor de Hollywood se encuentra entre cuatro personas que serán acusadas por la fiscal de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, por los hechos ocurridos en el set de filmación.

De acuerdo con el reporte, la fiscal afirmó “estar lista para presentar cargos contra cuatro personas”, los cargos no han sido confirmados pero algunos de ellos derivan de evidencias obtenidas tras el análisis del teléfono celular del actor.

Aunque se desconocen los cargos que presentaría la fiscal, el medio citado reveló que serían en materia de homicidio y las normas sobre el uso de armas en Nuevo México, localización del set de “Rust”.

La solicitud para presentar los cargos fue solicitada por la fiscal a finales de agosto de este año, sin embargo, no había sido aceptada sino hasta estos días luego de un tiempo de espera para obtener datos del celular del actor.

Cabe recordar que el actor de “Al Filo del Peligro” se ha mantenido firme con su posicionamiento, diciendo ser inocente del presunto homicidio de la directora de fotografía.

Entre sus argumentos, Alec Baldwin dijo no ser capaz de jalar el gatillo contra una persona y tratarse este caso como un accidente derivado de la falta de seguridad en el set.