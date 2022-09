Pierden Tigres ante León 1-0 en “El Volcán”

La escuadra dirigida por Miguel Herrera se mostró errática de frente al marco de los Panzas verdes; dejan escapar de entrar a puestos de liguilla directa

Una noche de contrastes se vivió en la cancha del Estadio Universitario, debido a que el conjunto del León, que llegó con cuatro derrotas consecutivas en calidad de visitante, se metió a la casa de los Tigres para llevarse la victoria por la mínima diferencia, al dejar el marcador 1-0, cortando la racha de seis partidos sin perder del conjunto felino ante su afición, pues la única derrota que registraron en su campo en el presente Apertura 2022, fue en la Jornada 1 en contra de Cruz Azul.

Las cosas no le salieron a los dirigidos por Miguel Herrera en su duelo correspondiente a la Fecha 14 del campeonato, pues Sebastián Córdova no estuvo fino en sus asistencias, ni disparos de larga distancia, André-Pierre Gignac no tuvo la contundencia necesaria frente a la meta rival, ni el resto de los jugadores obtuvieron la conexión necesaria para hacerse presentes en la portería de los ‘Panzas Verdes’.

Mal y de malas estuvieron los Tigres, pues el gol que recibieron en contra fue anotado por su defensa Samir De Souza, después de un gran desborde que hizo Yairo Moreno por la banda izquierda, para meter un centro, que fue desviado por Samir para incrustar el balón en las redes de su equipo.

Los dirigidos por Miguel Herrera trataron de reaccionar, pero una y otra vez los integrantes del cuadro regio se toparon con la incomodidad de los jugadores esmeraldas, evitando que le hicieran daño a su meta. De hecho, el grito de gol se quedó ahogado en la garganta de los aficionados, en un tiro libre que Gignac estrelló en el travesaño, acariciando de cerca el empate.

Por su parte, una de las jugadas más peligrosas la tuvo León, con un remate de Lucas Di Yorio, que impactó de cabeza un balón con toda la ventaja posible en el área rival, pero Nahuel Guzmán estuvo atento para rechazar el esférico con la mano izquierda. Asimismo, Yairo Moreno tuvo otra oportunidad con un disparo de larga distancia, el cual se fue por arriba de la portería de los Tigres.

Los Panzas Verdes llegaron a 18 puntos y se mantienen en zona de repechaje, mientras que los regios, con esta derrota, registran 24 unidades y se quedaron una jornada más, sin poder acceder a la zona de clasificación directa a la Liguilla.