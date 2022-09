Monitorea Protección Civil a tormenta tropical por si cambia de rumbo

Aunque “Orlene” no representa riesgo podría aportar flujo de humedad y generar lluvias en el sur del estado

A pesar de que, según su trayectoria actual, la tormenta tropical “Orlene” no representa un riesgo para Sonora, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantendrá su monitoreo en caso de un cambio en su curso y prestará mayor atención en los municipios del sur del estado, ante probables lluvias por su flujo de humedad.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema podría impactar el territorio mexicano la madrugada y mañana del próximo lunes 3 de octubre, ingresando como huracán entre los municipios de Angostura y Culiacán, Sinaloa, con vientos entre 154 y 177 kilómetros por hora.

Posterior a este impacto, continuaría su trayectoria a los estados de Durango y Chihuahua, dejando lluvias intensas en los tres estados antes mencionados, además de Jalisco, Colima y Baja California Sur.

Juan González Alvarado, coordinador estatal de Protección Civil, dio a conocer que la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres, se coordinará de forma directa con los municipios en Sonora que podrían recibir efectos de remanente de este fenómeno, debido al ingreso de humedad.

De momento, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), por medio del Sistema de Alerta Temprana de Ciclones, no ha emitido alerta para Sonora por este fenómeno, pero, de manera preventiva, se vigilarán probables precipitaciones en los municipios de Huatabampo, Etchojoa, Navojoa, Benito Juárez y Álamos.

De igual forma, Juan González Alvarado, pidió a la población guardar la calma, pues de momento este huracán no representa un riesgo alto para Sonora, y pidió estar atentos a las alertas y recomendaciones que se estarán emitiendo en las redes sociales de Protección Civil Sonora y medios de comunicación.