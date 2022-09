Jugará Urías Clásico Mundial con México

Recibe permiso de los Dodgers para representar al Tri; Es el segundo pelotero mexicano que confirma su participación; el primero en hacerlo fue el toletero Randy Arozarena de los Rays de Tampa Bay

Julio Urías formará parte de la Selección Mexicana que participará en el Clásico Mundial de Beisbol 2023.

El pitcher sinaloense, que actualmente mantiene marca de 15 triunfos en la temporada, recibió el permiso de los Dodgers de Los Ángeles para jugar con la novena tricolor.

“La verdad que va a ser algo muy bonito, obviamente México es todo para mí, el apoyo que tengo de los paisanos es bastante día con día no solamente dentro del País sino fuera como en Los Ángeles, aquí me siento como si estuviera en México y es un orgullo, la verdad.

“(En casa, mi familia) están bien contentos, han tenido la oportunidad de verme ponerme la camisa pero a nivel infantil, a nivel profesional nunca lo han hecho y siento que van a estar muy contentos y orgullos también”, comentó el culichi después del anuncio oficial por parte de la novena californiana.

Urías es el segundo pelotero mexicano que confirma su participación con el equipo tricolor, el primero en hacerlo fue el toletero Randy Arozarena de los Rays de Tampa Bay.

México está ubicado en el Grupo C junto a Estados Unidos, Colombia, Canadá y un equipo aún por clasificar, así que los juegos de la Primera Ronda se disputarán del 11 hasta el 15 de marzo en Arizona, los Cuartos de Final el 17 y 18 de marzo, las Semifinales el 19 y 20 de marzo y la Final el 21 de marzo, éstas últimas tres etapas en Miami.