Intentan cortar lengua a mujer trans en Oaxaca

La mujer fue invitada el sábado por dos hombres a tomar una cerveza sin creer que podrían atacarla

Una mujer trans denunció que dos sujetos la golpearon y le cortaron la lengua en San Pedro Jicayán, por lo que médicos tuvieron que suturar la parte afectada.

La víctima se identificó como David L.M., de 25 años de edad, habitante del municipio indígena cercano a la costa suroeste de Oaxaca, a 400 kilómetros de la capital.

“El día sábado a las 12 de la noche me quisieron matar, me golpearon muy feo, quiero demandar a los hijos el ex presidente Juan Martínez porque fueron ellos y con ellos estuve conviviendo la noche del día sábado y me empezaron a golpear.

“Intentaron cortarme la lengua, solo quiero que esto no quede impune, porque si hoy me hicieron esto, mañana puede haber más víctimas”, narró en un video.

Mencionó que sus agresores son Gildardo y Gilberto M., quienes la invitaron a tomar una cerveza, a lo que accedió sin creer que fueran a hacerle daño. Se trataría de los hijos del ex Edil Juan Martínez (2011-2013).

Tras unos minutos de convivencia, la golpearon hasta dejarla inconsciente y, con un arma blanca, intentaron mutilar su lengua, la cual fue suturada más tarde para evitar que perdiera la parte afectada.

Después del altercado, señaló, los agresores le ofrecieron seis mil pesos en un intento de conciliación, sin embargo, aseguró que los gastos por la atención médica recibida ya sobrepasan esa cantidad.

Por ello, David pidió la intervención de autoridades para evitar que los señalados ataquen a otra persona.