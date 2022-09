Imponen récord Wainwright y Molina en las Grandes Ligas

El pitcher de EU y el receptor puertorriqueño jugaron de inicio su encuentro número 325. Es la mayor cantidad por parte de una misma batería en las Grandes Ligas en la historia

Las aclamaciones comenzaron a escucharse en cuanto Adam Wainwright y Yadier Molina emergieron del bullpen antes del juego.

Los fanáticos de San Luis se pusieron de pie para reconocer todo lo que ha logrado esta dupla.

Y después del último out y de una victoria por 4-1 sobre los Cerveceros de Milwaukee, llegó el momento de que los Cardenales festejaran el récord de sus dos compañeros en el clubhouse.

“Se siente muy bien estar en esa lista”, dijo Molina. “Y más hacerlo con Waino, un gran ser humano. Es simplemente asombroso”.

Con la victoria, los Cardenales ampliaron su ventaja en la cima de la División Central de la Liga Nacional.

El dúo de pitcher y cátcher eclipsó la marca de temporada regular, de 324, que establecieron Mickey Lolich y Bill Freehan, de los Tigres de Detroit, de 1963 al 75.

“No pienso que nadie más vaya a romper este récord”, comentó Wainwright.

Se repartieron toallas con el número 325 entre los fanáticos que llegaban al parque. Y las muestras de admiración para el lanzador y el receptor no cesaron.

“El público fue asombroso, me hizo sentir escalofríos y derramar lágrimas constantemente”, dijo Wainwright. “Normalmente, cuando llego al dugout después de calentar, estoy muy concentrado en cómo enfrentaré al primer bateador. Pero ahora pusieron un video en la pantalla y pensé: ‘Probablemente no van a poner más videos así cuando yo esté lanzando, así que debería disfrutar aunque fuera por un minuto”.

Wainwright abrió el encuentro con un strike a Christian Yelich, quien como una muestra de respeto, no hizo intento alguno de hacer el swing

Molina y Wainwright fueron compañeros de batería por primera vez en una apertura el 6 de abril de 2007, en Houston. Wainwright obtuvo un triunfo de 4-2 en aquel encuentro.

Fue la primera de sus 213 victorias con Molina detrás del plato.

Molina, eterno candidato al Guante de Oro, ha sugerido que se retirará al concluir esta campaña. Wainwright, de 41 años, no ha tomado una decisión al respecto.

Wainwright (11-9) toleró sólo una carrera en cinco entradas, pese a permitir ocho hits y entregar dos boletos. Recetó tres ponches y otorgó un par de bases por bolas durante una faena de 98 pitcheos.

Molina lo apoyó, al retirar con un tiro a Kolten Wong, en un intento de robo tras un ponche, para poner fin al tercer inning.

Además, el cátcher puso a los Cardenales adelante en definitiva, mediante un sencillo en la segunda entrada.

Nolan Arenado y Lars Nootbaar batearon sendos jonrones por los Cardenales, que han ganado tres de cuatro duelos y estiraron a ocho juegos su ventaja sobre los Cerveceros, en la cima de la División Central.

Corbin Burnes (10-7) fue el derrotado, al aceptar tres carreras y siete hits en siete capítulos.

Por los Cerveceros, el dominicano Willy Adames de 4-1. El venezolano Omar Narváez de 4-1.

Por los Cardenales, el dominicano Albert Pujols de 3-1 con una remolcada. El boricua Molina de 4-1 con una empujada.