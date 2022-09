Iguala Chivas con Toluca con polémica jugada; Anulan gol debido al VAR

Finalmente el marcador quedó en cero para ambos equipos

Las Chivas no pudieron alargar su racha de triunfos, pero al menos rescataron un punto de la casa del Toluca, luego de la intervención del VAR.

En la final del juego, el videoarbitraje le tiró al Rebaño un penal y anuló un gol de Cristian Calderón por fuera de lugar.

El 0-0 en el Estadio Nemesio Diez, en el duelo que cerró la Jornada 12, puede tener varias interpretaciones para el Guadalajara.

Es un buen resultado si se considera que fue ampliamente superado en el primer tiempo, en el que no pudo conectar un solo remate en dirección de portería; o bien, una renta corta si se toma en cuenta su reacción en el complemento, en el que Tiago Volpi evitó la caída del marco choricero.

Al equipo tapatío, que venía de tres victorias seguidas, le costó meterse en el partido, ante unos Diablos que supieron presionarlos.

El conjunto local no tuvo a Leonardo Fernández de arranque, pero Jean Meneses asumió el rol de líder a la ofensiva, dando profundidad a los ataques.

Sólo que Toluca no pudo capitalizar ese dominio. Meneses se quedó cerca de marcar en un tiro libre que desvío Miguel Jiménez, y luego Brayan Angulo y Carlos González erraron par de opciones.

Las Chivas, tiradas atrás, apenas se acercaron al área rival, en un mano a mano en el que Alexis Vega no supo definir.

Ricardo Cadena movió sus piezas y las Chivas se animaron más en el complemento, con algún remate en el área y tiros de media distancia. Los más claros fueron dos de Vega y otro de Roberto Alvarado.

Sobre el final, Jiménez también se lució en un disparo de Daniel Álvarez.

El empate deja a Chivas en la octava posición con 16 puntos, mientras que Toluca, que ya liga cuatro juegos sin ganar, está en el quinto lugar con 22 unidades.

No habla Cadena del arbitraje

Luego del empate 0-0 con Toluca, Ricardo Cadena, técnico de las Chivas, no quiso profundizar en el tema del arbitraje y del VAR, aunque dejó entrever su molestia.

“Está por demás hablar del arbitraje, yo creo que ya es suficiente, ya no voy a hablar de esa parte porque es increíble”, expresó el DT.

En tanto, Ignacio Ambriz, estratega de los Diablos, consideró que su equipo mostró mejoría, pese a que ya tiene cuatro duelos sin ganar.

“Hoy el equipo volvió a mostrar ese empaque, esa idea futbolística que a mí en lo personal me gusta, y a la posesión de la pelota porque tuvimos bastante posesión con buena dinámica”, comentó Ambriz.