Hallan cuerpo de alpinista perdida en Nepal

Hilaree Nelson tenía 49 años; El cadáver fue devuelto al campo base del Manaslu y será transportado en avión a Katmandú

Los equipos de rescate encontraron este miércoles el cuerpo de la alpinista estadounidense Hilaree Nelson, dos días después de desaparecer en la montaña Manaslu de Nepal, anunció el organizador de la expedición.

“El equipo de búsqueda que partió por la mañana (del miércoles) en helicóptero recuperó su cuerpo y lo devolvió”, dijo a la AFP Jiban Ghimire de Shangri-La Nepal Trek, los organizadores de la expedición.

Ghimire precisó que el cuerpo fue devuelto al campo base del Manaslu y será transportado en avión a Katmandú.

La célebre deportista de 49 años desapareció el lunes cuando un accidente en un descenso en esquí tras haber hecho la octava cima más alta del mundo (ocho mil 163 metros) junto a su compañero Jim Morrison. Este, que dirigió las operaciones de rescate, partió el miércoles por la mañana a bordo del helicóptero para intentar encontrarla.

El lunes, los helicópteros no pudieron sobrevolar la zona por las condiciones meteorológicas y el martes volvieron con las manos vacías.

Con dos décadas de carrera, la alpinista y esquiadora de montaña es una de las “más prolíficas de su generación”, según su patrocinador The North Face.

En 2012 se convirtió en la primera mujer en hacer la cima del Everest y del cercano Lhotse en 24 horas.

Seis años después volvió al Lhotse y realizó el primer descenso en esquí de esta montaña, lo que le valió el premio de Aventurero del Año de National Geographic.

Pero en esta expedición al Manaslu, Nelson reconoció que no se sentía “tan segura” como en anteriores aventuras. “Estas últimas semanas pusieron a prueba mi resistencia”, escribió el jueves en Instagram.

El suyo es el segundo deceso confirmado de la temporada de escalada otoñal en Nepal.

El mismo día de su desaparición, una avalancha afectó los campos 3 y 4 del Manaslu, matando a un alpinista nepalí e hiriendo a otra docena de personas.