Ahora en el HIES desalojan piso por humo al “amarrarse” motor

Apenas hace tres semanas se registró un conato de incendio en el Hospital Chávez del Isssteson, lo que sirvió para que se diera una “garra de tigre” al menos en el área donde ocurrió el siniestro y este miércoles se atendió otro hecho en el Hospital Infantil en donde se reportó gran cantidad de humo por un motor de aire acondicionado que “se amarró”.

Esto nos indica que alguien no está haciendo la tarea en los nosocomios por lo que es urgente que le pasen el recado al secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, porque a pesar de que es una de las dependencias torales de la administración estatal, porque a final de cuentas se trata de la salud de los sonorenses, no está rindiendo buenas cuentas.

Hay quejas por falta de medicamentos, por falta de personal, por falta de estrategias para atender enfermedades como el dengue, zika y chikungunya que tiene asolado el sur del estado, en donde ya se reportaron dos fallecimientos por dengue hemorrágico y creen que por el hecho de no informarlo lo pueden ocultar, pero no es así.

La estrategia del avestruz, de enterrar la cabeza en la arena, se ha comprobado que no da resultado, es mejor salir a dar la cara, porque a final de cuentas a quien hace quedar mal es a su jefe.

Hace unos meses se dijo que Alomía Zegarra estaba desesperado por tirar la cuchara y dejar el cargo, pero trascendió que el gobernador Alfonso Durazo le había pedido que se esperara, empero, a lo mejor ante los pobres resultados, en este mes de octubre es uno de los que se irá, porque está fuerte el rumor de que habrá una sacudida el mesón estatal.

Y aunque dicen que le dieron “chance” al titular de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Heriberto Aguilar Castillo, hay otros, como la directora del Instituto de Movilidad y Transporte, Lirio del Castillo Salazar, que parece que no lo lograrán, más los que se acumulen de aquí al 13 de octubre cuando el mandatario dará su informe y hará los ajustes que considere necesarios.

Trasciende a nivel nacional el término “faldilludo”… muchos no lo conocían

Indiscutiblemente Hermosillo sigue siendo un rancho grande y con mucha gente nueva que evidentemente desconocía el término “faldilludo”, que se aplica a aquellos hombres de poco carácter que se esconden o escondían tras las faldillas de la mujer –cuando se usaban-, como quedó evidenciado en redes sociales, cuando una mujer le dijo ese epíteto a un sujeto durante la lluvia del martes.

Los memes, chascarrillos, comentarios en donde usted ni se imagina, realmente me han sorprendido porque al menos para la gente de mi generación, que como lo he dicho, ya no nos cocinamos al primer hervor, es un término común.

Más allá de quien tiene o tenía la razón, la discusión y el motivo del meme ha sido el que la mujer le haya llamado “faldilludo” al hombre que pidió que le moviera su camioneta para pasar, a lo que la señora se negó por el riesgo de quedar atrapada en la corriente de agua tras la torrencial lluvia del martes, y a la mujer hasta la han invitado a comer gratis y le han festejado “la gracia” que ha trascendido a nivel nacional… En fin así es Hermosillo.

Fallece el notario Rubén Díaz Vega, exprocurador y expresidente del STJE

Este miércoles falleció el exprocurador de Justicia del Estado y expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rubén Díaz Vega, quien entre otros cargo fue un connotado maestro universitario y legislador.

El abogado y Notario, de 85 años de edad, fue una persona sencilla, a la que se podía encontrar uno en cualquier cafetería o restaurante, tras sus encargos, se podía pasear tranquilamente por las calles de Hermosillo, sin llevar un ejército de guaruras y no pasaba nada. Desde aquí enviamos un abrazo a su familia y esperemos que reciba paz eterna.

